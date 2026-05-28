민족의 횃불이 된 전사시인 김남주, 그가 남긴 저항의 숨결을 찾아서

민족시인 김남주의 생가와 전남대학교 기념 공간을 통해 그의 생애와 저항 정신, 그리고 현대 사회에 던지는 자유와 평등의 메시지를 되짚어봅니다.

함께 가자 우리 이 길을, 셋이라면 더욱 좋고 둘이라도 함께 가자. 뒤에 남아 먼저 가란 말일랑 하지 말자, 앞서 가며 나중에 오란 말일랑 하지 말자. 네가 넘어지면 내가 가서 일으켜주고, 내가 넘어지면 네가 와서 일으켜주고, 산을 넘고 물을 건너 언젠가는 가야 할 길.

이 애절하면서도 강인한 구절들은 민족시인 김남주가 남긴 불멸의 시 '함께 가자 우리 이 길을'의 일부분입니다. 이 시는 훗날 노래로 만들어져 수많은 이들의 입술을 통해 불렸으며, 차갑게 식어버린 마음조차 뜨겁게 달구는 강력한 힘을 지니고 있습니다. 김남주라는 이름을 단순히 시인이라는 틀 안에 가두기에는 그의 생애가 가졌던 무게와 깊이가 너무나 큽니다. 그는 민족시인이었고, 혁명시인이었으며, 동시에 시를 무기로 삼아 싸운 전사시인이었습니다.

그의 시는 단순한 문학적 성취를 넘어 어둠을 밝히는 횃불이었고, 부조리를 끊어내는 낫이었으며, 독재의 심장을 겨누는 칼이었습니다. 민주화를 갈망하던 치열한 시위 현장에서 그의 시는 곧 투쟁의 구호가 되었고, 억눌린 자들의 외침이 되었습니다. 지난 5월, 흙에서 태어나 강철 같은 의지를 가졌던 김남주의 태어난 자리를 찾았습니다. 전라남도 해남군 삼산면 봉학리, 이른바 땅끝이라 불리는 그곳은 어린 김남주가 세상에 대한 감수성을 키우고, 땅을 일구는 농민들의 거친 손마디에서 삶의 진실을 처음 마주했던 공간입니다.

지명 그대로 봉황과 학이 살 법한 평화로운 마을의 풍경은 지금도 고요하기만 합니다. 모내기를 마친 들녘의 푸르름이 더해가고, 논물에 비친 산세와 마을의 모습이 한 폭의 그림처럼 아름다운 이곳은 어린 시절 그가 보았을 풍경과 크게 다르지 않을 것입니다. 가끔 들려오는 트랙터 소리만이 정적을 깨는 이 평화로운 마을 한편에 김남주 생가가 단정하게 자리 잡고 있습니다. 약 20년 전 복원되어 현재는 '김남주 문학공원'으로 이름 붙여진 이곳에는 고 신영복 선생의 따뜻한 필체로 쓰인 '민족시인 김남주 생가'라는 현판이 걸려 있어 보는 이의 마음을 뭉클하게 합니다.

마당 한쪽에는 김기범 조각가가 만든 김남주의 흉상이 서 있습니다. 안경을 쓴 그의 모습은 감옥의 좁은 창틈으로 그토록 그리워했을 고향의 푸른 하늘과 눈부신 햇살, 그리고 살결을 스치는 바람을 온몸으로 맞이하고 있는 듯합니다. 공원 한편에는 그가 겪어야 했던 고통의 시간을 증언하는 독방이 재현되어 있습니다. 김남주의 삶은 시대의 아픔과 궤를 같이했습니다.

그는 삼화초등학교와 해남중학교를 거쳐 광주일고에 합격했으나, 1964년 박정희 정권의 굴욕적인 한일회담과 베트남 파병 추진이라는 시대적 모순 앞에 절망했습니다. 학생들의 소극적인 태도와 획일적인 입시 위주의 교육 체제에 환멸을 느낀 그는 과감히 학교를 그만두는 선택을 했습니다. 이후 검정고시를 통해 1969년 전남대학교 영문과에 입학한 그는 3선 개헌 반대와 교련 반대 운동에 투신하며 본격적인 저항의 길로 들어섰습니다. 박정희의 시월유신은 그의 삶을 송두리째 바꾸어 놓았습니다.

친구 이강과 함께 유신 반대 운동의 최전선에 섰던 그는 지하신문 '함성'을 제작해 배포하다가 첫 투옥 생활을 시작했고, 학교에서도 제적당하는 시련을 겪었습니다. 하지만 고향으로 돌아온 그는 1974년 '진혼가'와 '잿더미' 등 8편의 시를 발표하며 시인으로서의 정체성을 드러냈습니다. 그러나 그에게 시는 결코 상아탑 속의 예술이나 호사가들의 장식품이 아니었습니다.

그는 자신의 시가 생활의 현실에서 눈을 돌린 순수의 꽃이 되는 것을 거부했으며, 오직 독재에 맞서는 강력한 무기가 되기를 원했습니다. 1975년 광주에 세운 사회과학서점 '카프카'는 당시 광주 지역 반독재 운동의 사랑방 역할을 했으나, 정보기관의 삼엄한 감시와 적성 문제로 2년 만에 문을 닫게 되었습니다. 결국 그는 1979년 남조선민족해방전선준비위원회(남민전) 사건으로 체포되어 징역 15년이라는 가혹한 형을 선고받았습니다. 하지만 육신은 갇혔을지언정 그의 정신은 꺾이지 않았습니다. 그는 독방에서 우유갑의 은박지와 변소에서 사용하는 누런 종이 위에 시를 써 내려갔습니다.

그 처절한 기록들은 이제 생가 안방에 편지 복사본과 사진으로 남아 우리에게 전달되고 있습니다. 마당에 세워진 '자유', '노래', '조국은 하나다' 등의 시비들은 그가 평생을 바쳐 추구했던 가치들을 묵묵히 웅변하고 있습니다. 김남주가 세상을 떠난 지 어느덧 30년이 흘렀고, 그가 맞서 싸웠던 군부독재는 역사의 뒤안길로 사라졌습니다. 하지만 그가 외쳤던 자유와 평등, 인간 존엄의 가치는 여전히 우리 시대의 해결되지 않은 과제로 남아 있습니다.

오늘날 우리가 마주한 극심한 양극화와 개인주의, 그리고 타인을 향한 혐오의 정서는 그가 그토록 타파하고자 했던 사회적 모순의 연장선상에 있습니다. 그런 의미에서 김남주의 생가는 단순한 기념 공간을 넘어, 인간에 대한 끈질긴 사랑과 대지의 생명력을 일깨워주는 성찰의 장소가 됩니다. 해남 봉학마을이 그의 원초적인 정서적 고향이었다면, 전남대학교는 그를 전사로 거듭나게 한 사상적 고향입니다. 전남대 인문대 앞에 조성된 '김남주뜰'과 '김남주 기념홀'은 독재 정권에 의해 제적당했던 학생이 이제는 가장 자랑스러운 선배로 돌아왔음을 상징합니다.

감옥에서 얻은 지병으로 1994년 짧은 생을 마감했지만, 그가 남긴 시집 '진혼가', '나의 칼 나의 피' 등은 여전히 우리 가슴 속에서 뜨겁게 살아 숨 쉬며 우리가 어떻게 살아야 하는지를 묻고 있습니다





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