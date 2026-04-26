민자철도 안전 관리 대폭 강화…정부, 시행자 선정부터 점검까지 직접 관리

잇따른 민자철도 건설 현장 사고에 대한 정부의 대응으로, 안전 관련 배점 상향 및 정부 주도 안전 점검 등 안전 관리 시스템 전반을 강화하는 방안이 발표되었습니다.

최근 민자철도 건설 현장에서 연이은 대형 사고 발생으로 인해 정부가 안전 관리 시스템 전반을 대폭 강화하기로 결정했다. 국토교통부 는 민자철도 건설 현장의 안전사고 재발 방지를 위한 ‘ 민자철도 안전관리 강화 방안’을 발표하며, 사업 기획 단계부터 운영 단계까지 전 과정에 걸쳐 안전을 최우선으로 고려하는 정책 방향을 제시했다.

이는 2020년 부전-마산 복선전철 붕괴 사고, 2023년 신안산선 공사 현장 붕괴 사고 등 잇따른 사고에 대한 정부의 적극적인 대응으로 풀이된다. 그동안 민자철도는 증가하는 철도 수요에 발맞춰 철도 인프라 확충에 기여해 왔지만, 재정 철도에 비해 상대적으로 안전사고 발생 빈도가 높다는 지적이 꾸준히 제기되어 왔다. 국토부는 이러한 문제의 원인으로 비용 절감 및 공기 단축에 치중된 공사 진행 방식, 그리고 관련 기관의 소극적인 사업 관리 태도를 지적했다.

이에 따라 정부는 민간 시행자 선정 과정에서 안전 관련 평가 비중을 대폭 확대하고, 건설 감리 계약을 정부 주도로 전환하는 등 다각적인 안전 강화 대책을 마련했다. 특히, 민간 시행자 선정 시 기술 평가 비중을 기존보다 50% 이상 높이고, 기술 평가 항목 내 안전관리 평가 배점을 10점에서 50점(전체 1천점)으로 상향 조정하여 안전성을 핵심 평가 요소로 부각했다. 또한, 설계 업체의 자격 기준을 강화하여 설계 능력이 부족한 업체의 참여를 제한하고, 건설 감리 계약을 국토부와 철도공단이 직접 주도하여 감리사의 독립성을 확보하기로 했다.

이는 민간 시행자에 종속되어 객관적인 감리를 수행하기 어려웠던 기존의 문제점을 해결하기 위한 조치이다. 뿐만 아니라, 민간 시행자의 저가 하도급 계약을 방지하기 위해 공공 공사에 적용되는 ‘건설공사 하도급 심사기준’을 민자철도 공사에도 동일하게 적용하여 하도급 업체의 선정 기준을 강화할 예정이다. 정부는 또한 무리한 공기 단축으로 인한 안전 문제를 해결하기 위해 착공 사전 절차 기간을 확대하고, 착공 후 1년간 공공이 보상 및 인허가 등 절차를 관리하여 충분한 공사 기간을 확보할 계획이다. 이는 충분한 시간을 확보하여 안전 점검 및 품질 관리를 강화하기 위한 조치이다.

더불어, 민자철도 운영 실태 평가를 내실화하고, 지방국토청과 철도공단의 민자철도 사업 관리 권한을 강화하여 보다 적극적인 사업 관리를 유도할 예정이다. 이를 위해 관련 법령 및 지침 제·개정에 상반기 중 착수할 계획이며, 김태병 국토부 철도국장은 “그간 발생한 사고를 뼈아프게 받아들이면서, 앞으로 민자철도를 재정사업 수준으로 철저히 관리하겠다”고 강조하며 안전 관리 강화에 대한 정부의 강력한 의지를 표명했다. 이번 안전 관리 강화 방안은 민자철도 건설 현장의 안전 수준을 획기적으로 향상시키고, 국민들이 안심하고 이용할 수 있는 철도 시스템을 구축하는 데 기여할 것으로 기대된다.

정부는 앞으로도 지속적인 안전 점검과 관리 감독을 통해 민자철도 건설 현장의 안전을 확보하고, 철도 인프라의 지속 가능한 발전을 위해 노력할 것이다





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