민음사 세계문학전집 500권 출간, 28년 원칙과 신뢰의 여정

민음사가 1998년 시작한 세계문학전집이 500번째 책을 출간하며 28년의 역사를 선보였다. 원어 번역 원칙과 혁신적인 디자인으로 쌓아온 신뢰의 여정과 방탄소년단 앨범에서 영감을 받은 헤르만 헤세 『데미안』 분석 사례 등 흥미로운 일화를 담은 기념서를 통해 출판사의 사명감과 지속 가능한 가치를 조명한다.

민음사 가 1998년 출간을 시작한 세계문학전집 이 최근 500권째인 이미륵의 『압록강은 흐른다』를 출간하며 28년의 여정을 마무리했다. 이를 기념해 출간 과정의 뒷이야기를 담은 『 세계문학전집 이야기』도 선보였는데, 편집자와 디자이너, 마케터들이 만들어낸 '행간의 세계'를 조명하며 독자들이 그 세계의 일원이 되는 경험을 제공한다.

유튜브 채널 '민음사TV'가 구독자 49만 명을 확보하며 책 세계 바깥의 독자들까지 포용한 것처럼, 민음사는 양서 출판을 통해 '정신의 대학'을 이루고자 하는 사명감으로 지금까지 이어져 왔다. 이 철학은 1966년 창립 이래 세계 시인선, 이데아 총서, 대우학술총서 등 다양한 양서를 펴내는 바탕이 되었고, 1998년 세계문학전집 출간에도 일본어 중역을 배척하고 원어 번역을 원칙으로 하며 새로운 디자인과 편집을 도입하는 선택으로 이어졌다.

박맹호 창업주는 '오랫동안 팔릴 것이라는 확신'이 있었기에 이러한 원칙을 지킬 수 있었다고 강조했다. 500권 기념 책에는 흥미로운 일화도 담겼다. 2016년 방시혁 하이브 의장이 방탄소년단 2집 앨oblastoma의 세계관을 구축하는 데 헤르만 헤세의 『데미안』이 모티브가 됐다며 민음사에 문학적 해석을 요청한 것이다. 민음사가 뮤직비디오 속 상징을 『데미안』과 연결해 분석한 블로그 연재물은 국내외 K팝 팬들의 큰 관심을 모았고, 이로 인해 스테디셀러에 새로운 생명을 불어넣었다.

박상준 대표는 이 경험을 통해 한 작품이 다른 창작의 영灵感을 주고 새로운 독자를 유입시키는 선순환 과정을 실감했다고 기록했다. 창립 60주년을 맞은 민음사는 성장 과정에서 사업 다각화 없이 출판이라는 외길을 걸어왔다. 이 여정 속에는 작가, 번역가, 편집자, 그리고 독자들이 쌓아온 신뢰의 시간이 고스란히 녹아 있다. 인공지능 시대에 텍스트 생산은 쉬워졌지만, 60년의 신뢰와 500권의 축적은 단숨에 생성할 수 없는 가치다.

박맹호가 꿈꾼 '정신의 대학'은 이러한 깊이와 방향성을 바탕으로 이어져 왔고, 그 안에서 새로운 세대가 자라나고 있다. 출판 외길 60년이 지켜내고 남긴 것은 단순히 500권의 책이 아니라, 속도에 휩쓸리지 않는 지속 가능한 가치다





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