민생회복 소비쿠폰의 경제적 성과 분석: 소상공인 매출 증대와 지역 경제 활성화

한국조세재정연구원의 분석 결과, 지난해 지급된 민생회복 소비쿠폰이 10만원당 4만 3천원의 추가 소비를 유발하며 소상공인 매출 증대와 지역 격차 해소에 유의미한 효과를 낸 것으로 나타났습니다.

한국조세재정연구원 이 행정안전부의 용역을 통해 실시한 민생회복 소비쿠폰 정책효과 실증분석 결과에 따르면, 지난해 지급된 전국민 민생회복 소비쿠폰 이 기대 이상의 경제적 파급효과를 거둔 것으로 나타났습니다.

분석 결과의 핵심은 쿠폰 10만원이 지급될 때마다 약 4만 3천원의 추가 소비가 유발되었다는 점입니다. 즉, 국민들이 정부로부터 받은 쿠폰 금액에 더해 자신의 자산을 추가로 지출함으로써 총 14만 3천원 규모의 소비가 이루어졌다는 분석입니다. 이를 수치화한 소상공인 가맹점 매출 순효과는 0.433으로 집계되었으며, 전체적인 순소비 규모로 환산하면 투입된 재정 13조 5,200억원 대비 약 5조 8,600억원의 순소비 증대 효과가 발생한 것으로 확인되었습니다.

이번 연구의 신뢰성을 높이기 위해 연구진은 국내의 주요 6개 카드사인 신한, 삼성, 현대, KB국민, BC, 하나카드의 가맹점 결제 데이터를 정밀하게 분석하였습니다. 이를 통해 2025년 전체 신용카드 결제액의 약 74.23%에 해당하는 방대한 표본을 구축하여 실질적인 소비 패턴을 추적했습니다. 특히 이번 결과는 과거 코로나19 팬데믹 당시 지급되었던 재난지원금의 효과나 미국, 일본 등 해외의 유사한 소비 진작 정책 사례들과 비교했을 때 매우 고무적인 수치입니다.

통상적으로 해외 사례나 한국개발연구원의 이전 분석에서는 소비 유발 효과가 0.2에서 0.3 수준에 머물렀던 것과 달리, 이번 민생회복 소비쿠폰은 0.433이라는 높은 수치를 기록하며 정책적 효율성을 입증했습니다. 이처럼 높은 효과가 나타난 배경에는 세심하게 설계된 정책 구조가 자리 잡고 있습니다. 연구진은 단순히 현금을 지급하는 방식이 아니라 사용처와 사용 기한을 엄격히 제한한 바우처 형태의 쿠폰을 지급한 점이 주효했다고 분석했습니다. 또한, 소득 수준과 지역에 따라 차등적으로 지급함으로써 한계소비성향이 높은 저소득층과 취약계층의 소비를 직접적으로 자극했다는 점이 결정적이었습니다.

한계소비성향이란 추가로 얻은 소득 중 소비되는 비율을 의미하는데, 상대적으로 소득이 낮은 계층일수록 지급받은 지원금을 저축하기보다 즉시 소비하는 경향이 강하기 때문에 정책의 승수 효과가 극대화된 것입니다. 지역별 분석 결과에서도 흥미로운 점이 발견되었습니다. 비수도권 지역과 인구 감소 지역, 그리고 저소득 취약계층의 비중이 높은 곳에서 유의미한 매출 증가가 관측되었습니다. 특히 전국 시군구별 매출 증가율을 살펴본 결과, 대구 달성군이 4.3%의 증가율을 기록하며 가장 높은 기여도를 보였습니다.

서울 지역 내에서도 격차가 뚜렷하게 나타났는데, 강남구나 서초구, 용산구처럼 이미 소비 규모가 큰 상위 지역보다는 도봉구, 은평구, 노원구와 같이 상대적으로 소비 여력이 낮은 지역에서 매출 증가율이 훨씬 높게 나타났습니다. 이는 이번 정책이 단순한 소비 진작을 넘어 지역 간, 계층 간 경제적 불균형을 일부 완화하는 효과가 있었음을 시사합니다. 또한, 이번 정책은 소상공인 보호라는 본연의 목적에도 부합하는 성과를 냈습니다. 정부는 연 매출 30억원 이하의 소규모 가맹점에서만 쿠폰을 사용할 수 있도록 제한함으로써 대형 마트나 기업형 슈퍼마켓으로의 자금 쏠림 현상을 방지했습니다.

실제로 정책 시행 전인 지난해 상반기에는 연 매출 30억원 초과 가맹점과 이하 가맹점 사이의 매출 격차가 2.93%포인트에 달했으나, 정책 시행 이후에는 이 격차가 0.22%포인트 수준으로 크게 줄어들며 소상공인들의 매출 방어에 실질적인 도움을 주었습니다. 다만 연구진은 이번 성과가 불황기라는 특수한 상황과 바우처 형태의 지급 방식, 그리고 차등 지급이라는 조건이 결합하여 나타난 결과라고 강조했습니다. 이를 일반적인 상황에서의 현금 이전 정책으로 확대 해석하는 것은 위험하며, 평상시의 경제 상황에서는 이와 같은 높은 효과를 기대하기 어려울 수 있다는 분석입니다.

아울러 투입된 재정을 다시 회복하기까지는 경기가 유지된다는 전제하에 약 25년 10개월이 소요될 것으로 예측되었습니다. 장우현 조세연 국가회계재정통계센터 소장은 소상공인의 매출 방어에는 성공했지만, 이제는 정부가 이들의 실질적인 생산성을 높여 자생력을 키울 수 있는 근본적인 대책을 마련해야 한다는 과제를 남겼습니다





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