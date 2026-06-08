민다나오 남부 해역 7.8 규모 강진, 건물 붕괴와 쓰나미 경보까지 발생

민다나오섬 제너럴 산토스시 인근 해역에서 규모 7.8의 강진이 발생해 15명이 사망하고 134명이 부상했다. 건물 붕괴와 여진, 쓰나미 경보가 이어지는 상황에서 정부와 국제사회가 구호 활동을 전개하고 있다.

8일 현지시간에 필리핀 남부 민다나오 섬 제너럴 산토스시 인근 해역에서 규모 7.8의 강진이 발생했다. 미국 지질조사국과 유럽지중해지진센터에 따르면 진원은 남쪽 해변에서 약 51킬로미터 떨어진 곳에 위치했으며 진원 깊이는 35킬로미터로 비교적 얕았다.

초기 관측에서는 규모가 8.1로 보고됐으나 이후 정정되어 7.8로 확정되었다. 진동 직후에는 규모 6.4와 6.1의 강한 여진이 연속적으로 발생해 피해 규모가 더욱 확대되었다. 제너럴 산토스시는 인구 약 70만 명이 거주하는 대도시이며, 이번 지진으로 건물 붕괴와 시설물 파손이 급증했다. 현장에서는 다수의 주거용 건물이 전면 붕괴하거나 반 이상이 무너진 모습을 확인할 수 있었으며, 특히 학교와 병원 등 공공시설도 큰 타격을 입었다.

현지 구조팀은 부상자를 신속히 구출하기 위해 헬기와 구조 차량을 동원했으며, 현재까지 사망자는 15명, 부상자는 134명으로 파악됐다. 부상자는 대부분 건물 잔해에 갇혀 있던 사람들이며, 응급 처치는 현장 의료진이 즉각 제공하고 있다. PHIVOLCS의 테레시토 바콜콜 소장은 "대규모 지진인 만큼 상당한 피해가 예상된다"며 "공개된 영상만 봐도 일부 건물이 심각하게 손상된 것을 확인할 수 있다"고 전했다. 강진 직후 미 태평양쓰나미경보센터는 필리핀과 말레이시아 일부 지역에 쓰나미 경보를 발령했으며, 현지 당국은 1미터 이상 높이의 파도가 발생할 가능성을 경고하고 고지대로 대피할 것을 권고했다.

실제로 몇몇 해안에서는 약 1미터 높이의 쓰나미가 관측됐지만, 아직까지 쓰나미로 인한 인명피해는 보고되지 않았다. PTWC는 지진 발생 약 5시간 뒤에 쓰나미 위협이 대부분 해소됐다고 발표했다. 대통령 페르디난드 마르코스 주니어는 "중앙정부는 모든 지원을 동원할 것"이라며 "민다나오를 결코 뒤처지게 두지 않겠다"고 밝혔다. 일본 기상청도 이바라키현부터 오키나와현까지 태평양 연안에 쓰나미 주의보를 발령했지만 현재까지 큰 피해는 보고되지 않고 있다.

필리핀은 환태평양 조산대로 알려진 '불의 고리'에 자리 잡고 있어 지진과 화산 활동이 빈번한 지역이다. 이번 규모 7.8의 지진은 최근 수십 년간 발생한 가장 강력한 지진 중 하나로 평가되며, 향후 추가 여진과 구조 작업이 지속될 전망이다. 국제 구호단체와 인도주의 단체는 현지에 물자와 의료 지원을 보내겠다고 밝히고 있으며, 피해 복구를 위한 장기적인 재건 계획도 논의 중이다. 지역 주민들은 여전히 큰 충격에 휩싸여 있으면서도 정부와 국제사회의 지원에 기대를 걸고 있다





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지진 민다나오 쓰나미 구조 피해

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