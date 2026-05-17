민경선 고양시장 후보, 친환경 유기농업 생태계 조성으로 먹거리 기본권 보장 나선다

민경선 더불어민주당 고양시장 후보가 고양시친환경농업인연합회와 정책협약을 체결하며 기후위기 대응, 농가 소득 안정 및 보편적 먹거리 복지 실현을 위한 4대 방향 11대 과제를 제시했습니다.

지난 16일 오후 1시, 경기도 고양시 에 위치한 민경선 더불어민주당 고양시 장 후보의 선거사무소는 여느 캠프와는 조금 다른 분위기가 흐르고 있었습니다. 일반적인 선거 유세의 들뜬 분위기보다는, 오히려 진지하고 무거운 공기가 현장을 감싸고 있었습니다.

캠프의 한편에는 뜨거운 햇볕에 그을린 투박한 손과 얼굴을 가진 농업인들이 삼삼오오 모여 앉아 있었으며, 이들은 고양시 농업이 처한 심각한 위기와 치솟는 밥상 물가, 그리고 전 지구적인 기후위기 대응이라는 매우 무거운 주제를 놓고 민경선 후보와 치열한 난상토론을 벌이고 있었습니다. 이번 만남은 단순한 선거용 방문이 아니라, 고양시의 친환경 유기농업 생태계를 조성하기 위한 구체적이고 실질적인 민생 정책 행보의 일환으로 기획되었습니다.

특히 기후위기 시대에 가장 직접적인 타격을 입고 있는 1차 산업 현장의 생생한 목소리를 직접 듣고, 이를 실제 시정 운영에 반영하겠다는 후보의 강력한 의지가 반영된 자리였습니다. 이날 현장에서 민경선 후보 선거대책위원회와 고양시친환경농업인연합회는 고양시 농업의 발전과 친환경 유기농업의 확대를 골자로 하는 정책협약을 체결했습니다. 이번 협약의 핵심은 단순히 농가에 시혜성 지원금을 늘려주는 단기적인 처방이 아니었습니다.

기후위기라는 거대한 시대적 흐름에 대응하고 농가 소득의 근본적인 안정을 도모하기 위해, 고양시 농업의 체질 자체를 친환경 중심으로 완전히 혁신하겠다는 담대한 설계가 깔려 있었습니다. 이는 궁극적으로 고양 시민들의 먹거리 기본권을 보장하고 건강한 식생활 환경을 구축하겠다는 미래 지향적인 비전이었습니다. 양측이 장시간의 심도 있는 논의 끝에 합의한 핵심 공약은 4가지 큰 방향성과 이를 구체화한 11대 과제로 정리되었습니다. 첫째, 생산 기반 마련을 위해 농어민 기회소득을 실시하고 친환경 농업에 대한 지원을 대폭 확대하기로 했습니다.

둘째, 미래 세대를 육성하기 위해 친환경 청년농 인큐베이팅 농장을 조성하여 청년들이 농촌에서 꿈을 펼칠 수 있는 환경을 만들 계획입니다. 셋째, 유통 체계의 혁신을 통해 지역에서 생산된 원물을 공공급식에 우선적으로 공급함으로써 생산자와 소비자 모두가 윈윈하는 구조를 만들겠다는 것입니다. 마지막으로, 보편적 먹거리 복지 실현을 위해 학교 친환경 급식을 고등학생까지 확대하고, 취약계층에게는 신선한 현물 지원을 강화하는 방안이 포함되었습니다.

특히 고령화로 인해 사라져가는 농촌에 활력을 불어넣을 청년농 지원책과, 학부모들의 경제적 부담을 덜어주면서 아이들의 건강까지 챙길 수 있는 고교 친환경 급식 확대안은 현장 농민들과 참석자들로부터 가장 뜨거운 호응을 얻었습니다. 정책 발표 직후 이어진 고양시친환경농업인연합회의 지지 선언은 이번 행사의 정점이었습니다. 연합회 회원들은 민 후보가 제시한 농업 정책 비전에 대해 전폭적인 지지를 보내며, 현장의 절박함을 담은 지지선언문을 낭독했습니다.

그들은 '지금 고양시에는 단순히 선거철에만 나오는 말뿐인 공약이 아니라, 검증된 능력과 강력한 추진력으로 당면한 위기를 돌파할 수 있는 혁신적인 리더가 절실하다'며, '고양시의 확실한 변화와 농업의 재도약을 이끌어낼 적임자로 민경선 후보를 강력히 지지한다'고 밝혔습니다. 현장에서 만난 한 친환경 농가는 '농약을 쓰지 않고 농사를 짓는다는 것은 매 순간이 자연과의 처절한 사투이자 막대한 비용과의 싸움'이라며, '시에서 공공급식이라는 확실한 판로를 열어주고 기회소득이라는 최소한의 사회적 안전망을 마련해준다면, 더 이상 불안해하지 않고 오직 농사에만 전념할 수 있을 것'이라며 기대감을 감추지 못했습니다.

민경선 후보 역시 기후위기 시대에 농업이 가지는 공익적 가치와 이를 지키기 위한 지방정부의 책임을 거듭 강조하며 강력한 실천 의지를 피력했습니다. 민 후보는 현장 연설을 통해 '지구를 지키고 시민의 건강을 책임지는 친환경 농민들의 오랜 숙원을 해결하는 것은 단순히 특정 집단을 돕는 일이 아니라, 고양시의 미래 생존 가치를 높이는 필수적인 투자'라고 단언했습니다. 또한 '기후위기 시대에 탄소중립을 실현하고 지속 가능한 도시를 만들기 위해 농업의 패러다임을 친환경으로 전환하는 것은 더 이상 미룰 수 없는 시대적 과제'라고 짚었습니다.

그는 농업인들의 거칠어진 손을 일일이 맞잡으며, '농민들이 안심하고 생산에만 전념할 수 있도록 소득 보장과 기반 시설 확충에 최선을 다하겠다'고 약속했습니다. 아울러 '우리 아이들과 어르신들에게 가장 안전하고 건강한 먹거리가 돌아갈 수 있도록 촘촘한 유통망과 복지 체계를 구축하겠다'는 구체적인 약속을 덧붙였습니다. 선거철마다 쏟아지는 수많은 공약 속에서 '땅을 살리고 밥상을 지키겠다'는 이들의 묵직한 약속이 과연 고양특례시의 지속 가능한 미래를 여는 진짜 씨앗이 될 수 있을지, 많은 유권자와 시민들의 이목이 쏠리고 있습니다.

이는 도농복합도시로서 고양시가 가진 정체성을 살리면서도 현대적인 도시 모델과 조화를 이루는 중요한 실험이 될 것입니다





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