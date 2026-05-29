민경선 더불어민주당 고양특례시장 후보, 총력 유세 나서

민경선 더불어민주당 고양특례시장 후보가 6·3 지방선거 사전투표를 독려하며 총력 유세에 나섰다. 민경선 후보는 교통·청년·노동·미래산업을 핵심 축으로 내세우며 멈춘 고양을 다시 뛰게 만들겠다고 강조했다.

민경선 더불어민주당 고양특례시장 후보가 6·3 지방선거 사전투표 를 독려하며 총력 유세에 나섰다. 민경선 고양시장 후보는 교통·청년·노동· 미래산업 을 핵심 축으로 내세우며 멈춘 고양을 다시 뛰게 만들겠다고 강조했다.

그는 자신을 3선 경기도의원과 경기교통공사 사장을 거치며 현장에서 직접 성과를 증명해 온 후보라고 소개하며 말만 하는 정치가 아니라 실제로 해낸 사람이라고 강조했다. 특히 민경선 후보는 전국 최초 현물 무상교복 도입, 버스 준공영제 설계, 서울-문산 고속도로 상생 모델 등을 자신의 대표 성과로 제시했다. 선거 막판으로 갈수록 단순한 정당 구도가 아닌 실행력과 행정 경험을 부각하며 경쟁력 우위를 강조하는 전략으로 풀이된다. 민경선 후보는 이날 일산서구 일산시장에서 열린 집중유세에서도 현 정부와의 정책 공조를 강조하며 정권교체론에 가까운 메시지를 던졌다.

그는 불통과 무능의 지난 4년을 끝내고 중앙정부와 함께 고양의 새로운 도약을 만들겠다며 고양의 변화와 혁신을 위해 반드시 투표해 달라고 호소했다. 이날 유세 현장에는 지역 국회의원들과 시·도의원 후보들이 총출동했다. 이들은 경제 회복과 민생 정상화가 시작되고 있다는 점을 강조하며 중앙정부와 손발을 맞출 수 있는 지방정부가 필요하다고 주장했다. 민경선 후보 역시 선거는 잘하면 기회를 주고 못하면 심판하는 것이라며 시민을 위해 일하는 민주당 지방정부를 만들어 달라고 목소리를 높였다.

이번 선거에서 민 후보가 집중적으로 파고드는 지점은 정체된 고양시 이미지다. 그는 이동환 국민의힘 후보의 지난 시정을 향해 발전 동력을 잃었다고 비판하면서 자신을 변화와 혁신의 적임자로 규정하고 있다. 실제로 유세 현장에서도 교통난과 지역경제 침체, 청년 유출 문제가 핵심 화두로 제기됐다. 민경선 후보가 가장 강하게 내세우는 분야는 교통이다.

경기교통공사 사장 출신이라는 이력을 전면에 세우며 교통체계 혁신을 대표 공약으로 제시하고 있다. 민 후보는 고양시의 가장 큰 문제는 교통과 일자리라며 출퇴근 시간을 30분 단축하고 청년이 돌아오는 도시를 만들겠다고 밝혔다. 이어 마을버스·시내버스·광역버스 체계를 전면 개편하고 지하철 연계 환승 시스템과 교통 신호체계를 혁신하겠다며 시민들이 체감하는 교통 변화를 만들겠다고 약속했다. 이는 민경선 후보가 경기도의원 시절부터 추진해 온 노선입찰형 준공영제와도 연결되는 대목이다.

실제 행정 경험과 정책 전문성을 기반으로 실무형 시장 후보 이미지를 강화하려는 전략으로 해석된다. 또한 교통 문제 해결을 단순한 이동 편의 차원을 넘어 경제 활성화와 연결하고 있다는 점도 특징이다. 민경선 후보는 교통 혁신이 청년 유입과 전통시장 활성화, 기업 유치를 이어질 수 있다고 주장하고 있다. 항공우주·문화콘텐츠로 청년이 돌아오는 도시를 만들겠다며 고양시 미래 성장축으로 항공우주산업과 문화콘텐츠 산업을 제시했다.

그는 고양시를 항공우주 거점도시로 육성하고 한국항공대학교와 연계한 도심항공교통(UAM) 산업을 적극 유치하겠다며 고양시를 문화강국 대한민국의 핵심 거점도시로 성장시키겠다고 강조했다. 장기간 답보 상태인 K-컬처밸리 사업에 대해서도 아레나 중심 조기 착공을 통해 문화예술·관광·일자리를 동시에 창출하겠다는 약속을 내놨다. 지역화폐인 고양페이 확대 공약 역시 지역경제 활성화 전략의 일환으로 제시됐다. 이는 단순 개발 공약이 아니라 청년층 표심을 겨냥한 전략으로도 읽힌다.

청년 유출 문제를 해결하기 위해 일자리·문화·주거를 종합적으로 개선하겠다는 방향성을 강조하고 있기 때문이다. 민경선 후보는 이번 선거에서 처음 투표권을 행사하는 2008년생 청년층 공략에도 공을 들이고 있다. 그는 사전투표를 맞아 처음 만나는 민주주의, 처음 행사하는 내 권리라는 문구를 담은 웹자보를 제작·배포하며 첫 투표 참여를 독려했다. 민 후보는 이번 지방선거는 우리 지역 민생 현안을 해결할 적임자를 뽑는 선거라며 청년들이 지속 가능한 미래를 꿈꾸고 안정적으로 주거와 일자리를 찾을 수 있도록 도시 기반을 구축하겠다고 밝혔다.

청년층 관심사가 교통·일자리·교육 등 생활밀착형 정책에 집중된 만큼, 민 후보 역시 관련 공약을 집중 배치하고 있다. 특히 청년이 떠나는 도시가 아니라 돌아오는 도시라는 메시지를 반복적으로 강조하며 세대교체와 도시 혁신 이미지를 동시에 노리고 있다. 노동계와 정책간담회를 통해 노동정책 강화 의지도 드러냈다. 노동계는 노동복지회관·노동복지센터·노동 전담부서 설치와 이동노동자 쉼터 조성, 노사민정 협의체 활성화를 요구했다.

이에 대해 민 후보는 노동계 의견을 인수위 과정과 향후 시정 운영에 적극 반영하겠다는 의사를 밝혔다. 또한 외부 용역 의존을 줄이고 지역경제 순환 효과를 높이는 방향도 검토하겠다고 말해 공공행정의 구조 개선 의지를 내비쳤다. 민 후보 측은 이를 두고 노동과 산업, 청년과 미래 먹거리를 함께 고민하는 실용적 시정 모델이라고 설명했다.





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