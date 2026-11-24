정부의 임신중지 약물 미프진 국내 도입 공식화에도 국민의힘의 형법 선행 개정 요구로 관련 법안 심사가 교착 상태에 빠졌다. 입법 공백 해소와 약물 안전 공급을 위한 논의가 필요한 시점이다.

정부가 임신중지 의약품인 미프진 의 국내 도입을 공식화하고 관련 제도를 정비하겠다는 뜻을 밝힌 가운데, 국회 내 입법 논의가 극심한 교착 상태에 빠졌다. 더불어민주당 남인순 의원 등 여야 의원들이 발의한 약사법 및 모자보건법 개정이 국민의힘 의 강한 반대로 인해 심사를 제대로 진행하지 못하고 있기 때문이다. 이로 인해 법적·제도적 공백이 지속되는 상황에서 의약품만 선택적으로 도입되는 우려가 제기되고 있다.

약사법 개정안 심사를 둘러싼 여야 충돌

24일 국회에 따르면 남인순 더불어민주당 의원은 지난 17일 약사법 일부개정법률안을 대표발의했다. 현행 약사법은 '의약품에 관하여 낙태를 암시하는 문서나 도안은 사용하지 못한다'고 명시하고 있어, 임신중지 의약품의 정보 제공을 제한할 수 있는 근거가 되고 있다. 남 의원은 이러한 조항이 삭제되어야 임신중지에 관한 의약품 정보를 제공하는데 불편함이 없을 것이라고 주장하며 개정안을 내놓았다.

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그러나 국민의힘은 해당 개정안이 국회 보건복지위원회 법안심사제1소위원회의 심사 안건에도 오르지 못하도록 막았다. 윤용근 국민의힘 의원은 지난 23일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 약사법 개정안에 반대하는 입장을 밝혔다. 윤 의원은 임신중지와 관련해 형법부터 개정하지 않은 상태에서 약사법만을 선택적으로 개정하는 것은 적절하지 않다고 강조하며, 입법 우선순위를 형법 개선에 둬야 한다는 입재를 재확인했다.

모자보건법 및 형법 개정 안개 속 입법 공백

모자보건법 개정안 역시 비슷한 이유로 논의가 진전되지 못하고 있다. 국회 의안정보시스템을 확인하면 보건복지위원회에는 남인순·이수진·박주민 더불어민주당 의원과 손솔 진보당 의원, 조배숙 국민의힘 의원이 각각 대표발의한 모자보건법 개정안이 계류된 상태다. 남인순 의원이 제안한 안은 현행 모자보건법 제14조에 명시된 '인공임신중절수술의 허용 한계' 조항을 삭제해, 특정 사유가 없어도 임신중지가 가능하도록 하는 내용을 담고 있다.

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또한 남 의원안은 수술뿐만 아니라 약물 등 의학적 방법을 모두 임신중지 수단으로 규정하고, 이에 대한 건강보험 적용을 의무화하는 내용을 포함하고 있다. 지난 13일 복지위 회의에서 남 의원은 "입법 공백이 7년째 지속되고 있어 더 이상 논의를 미룰 수 없다"며 법안소위에서 개정안이 성실히 심사되기를 바란다고 당부했다.

이에 대해 조배숙 국민의힘 의원은 "근본적인 문제는 형법부터 보완돼야 한다"며 반박했다. 조 의원은 형법상 어느 주수 이후의 임신중지를 처벌할지 기준이 먼저 정해져야 모자보건법이나 약사법 등의 후속 논의가 가능하다는 입장을 고수하고 있다. 결국 형법 개정 필요성을 주장하는 국민의힘과 현행법의 문제점을 지적하며 약물 도입을 우선시하는 여야 간 입장 차이로 법안 처리가 난항을 겪고 있다.

의약품 도입 시기와 입법 공백의 위험성

식품의약품안전처는 늦어도 내년 1분기까지 미프지미소정의 국내 품목허가 여부를 결정할 계획이다. 미페프리스톤 단일 성분인 '미프진'과 미페프리스톤, 미소프로스톨을 순서대로 복용하는 '콤비팩'인 '미프지미소정'은 세계보건기구(WHO)도 병용 복용을 권고하는 표준 치료제다. 정부는 미프진의 국내 도입을 추진 중이나, 국회 논의의 지연으로 인해 관련 법안을 심사조차 못한 실정이다.

국회 논의가 계속 지연될 경우, 임신중지에 관한 법적·제도적 공백이 해소되지 않은 상태에서 약물만 먼저 시장에 출시될 가능성이 있다. 이는 환자의 안전성과 의약품의 적절한 관리에 문제를 야기할 수 있는 시나리오다. 허민숙 국회입법조사처 입법조사관은 이를 해결할 수 있는 논리를 제시했다.

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허민숙 입법조사관은 "헌법재판소에서 임신중지가 비범죄라는 결론을 이미 내린 상태"라며 "형법이 기준을 정해야만 다른 법안을 논의할 수 있다는 주장은 입법 공백의 근거가 될 수 없다"고 지적했다. 이어 "오히려 안전한 약물의 도입을 위해서는 모자보건법이나 약사법 개정을 서둘러 논의해야 한다"고 강조하며, 입법 공백 해소를 위한 여야의 협력적 접근이 필요하다고 주문했다.