19일 열리는 사상 첫 미중러 정상회담에서 북한 핵보유 문제 등 한반도 핵심 사안이 논의될 것으로 우려됩니다. 한국은 제2의 얄타 회담이 되지 않도록 외교적 노력을 기울이고 있습니다.

중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기로 오는 19일 사상 처음으로 미국, 중국, 러시아 3국 정상이 한자리에 모인다. 이 자리에서 북한 핵보유 인정 등 한반도의 중대한 운명이 결정될 수 있다는 우려가 고조되고 있다.

미중러 3국 정상 회담 주요 의제와 배경

도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 19일 오후 3시(현지 시간 기준) 공식 회담을 진행한다. 이는 역사상 최초인 미·중·러 3국 정상 간 직접 대면 회담으로, 국제 정세의 큰 흐름을 읽게 할 중요한 사안이다.

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주요 논의 의제로 이란 전쟁, 우크라이나 전쟁, 대만 문제, 핵 군축 문제 등이 거론된다. 하지만 전문가들은 북핵 문제를 비롯한 한반도 정세가 테이블 위에 오를 가능성이 높다고 분석한다. 일부에서는 이번 회담을 1945년 제2차 세계대전 막바지 미·소·영 정상이 종전 이후 국제 질서를 결정한 '얄타회담'에 빗대어 비유하기도 한다.

당시 얄타 회담에서는 열강 정상들이 한국인의 의사와 무관하게 신탁통치 구상을 논의했다. 이러한 역사적 사례를 인용하며 강대국들 간의 협의가 소국인 한국의 이익을 침해할 수 있다는 경계심이 팽배해 있다.

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한국의 외교적 입장 및 북한 측 동향

조현 외교부 장관은 지난 13일 베이징에서 열린 한-중 외교장관 회담에서 왕이 중국 외교부장을 만나 미·중·러 정상회담이 '제2의 얄타회담'이 되어서는 안 된다는 입장을 강력히 전달했다. 정부 고위 당국자에 따르면 조 장관은 "한반도 문제에 대해 우리의 국익이 훼손될 수는 없다"고 밝혔다.

강대국들이 한국의 의사를 무시하고 북한을 핵보유국으로 인정하거나, 한반도 안정에 반하는 결정을 내리는 상황을 방지하기 위한 조치다. 북한 역시 북핵 문제와 대북 제재 등에서 '북한 패싱'을 막기 위해 외교 행보에 적극 나섰다.

김정은 북한 국무위원장은 지난달 24일 중국 단둥을 방문했고, 지난 3일에는 김성남 노동당 국제비서가 베이징에서 왕이 외교부장을 만났다. 또한 김 위원장의 최측근으로 꼽히는 조용원 노동당 중앙위원회 비서도 러시아를 방문 중이며 푸틴 대통령과의 회담 가능성이 남아 있어 러시아 측에 북한 입장을 전달하려는 의도로 풀이된다.

전문가 분석 및 향후 전망

이관세 경남대 극동문제연구소 소장은 "북한은 미·중·러 정상회담에서 북한 문제가 논의될 것으로 보고 자국의 입장을 중국과 러시아에 세심하게 전달하기 위해 움직이고 있다"고 진단했다. 이어 "중간선거에서 패배한 트럼프 대통령도 새로운 성과가 필요하기 때문에 회담 결과에 따라 북-미 대화 재개의 발판이 만들어질 가능성을 배제할 수 없다"고 설명했다.

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이번 회담에서 한국이 주목하는 부분은 중국과 러시아가 얼마나 북한의 입장을 적극적으로 전달할지, 대북 제재에 변화가 있을지, 트럼프 대통령이 관심을 갖는 북-미 대화 재개에 협조할지 등이다. 이러한 요소들이 미중러 3국 간 합의에 어떤 영향을 미칠지 관심이 집중된다.

장용석 서울대 통일평화연구원 객원연구원은 "이번 회담을 앞두고 미국과 사전에 충분히 협의가 된 것으로 보이지 않기 때문에 '코리아 패싱' 우려가 나온다"며 "한반도 문제 등에서 구체적 합의가 나올 가능성은 낮지만 3대 강국이 국제사회 현안을 논의하기 시작했다는 함의가 크기 때문"이라고 강조했다.

그는 "한국이 새로운 국제질서에 대응할 원칙과 전략을 마련하고 대응해야 패싱이 아닌 기회를 만들 수 있다"고 제안했다. 강대국 간의 거대 담론 속에서 한국의 전략적 자율성과 국익 보호를 위한 노력이 본격화될 전망이다.