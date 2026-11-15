미중러 3자 정상회담, 선전서 개최되며 국제 정세 영향력 주목

19일 중국 선전에서 열린 미중러 3자 정상회담은 핵 감축 및 지역 분쟁 해결을 논의하며 한반도 안보에도 직간접적 영향을 미칠 전망이다.

도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 오는 19일 중국 선전에서 역사적인 첫 삼자 회담을 개최한다. 이번 회담은 아시아·태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기간인 17일부터 19일까지 진행되며, 세계 최대 경제 대국과 핵 보유 강대국들의 만남으로 주목받고 있다.

미국 백악관은 지난 13일(현지시간) 삼자 회담 일정과 의제를 공식 발표했다. 이어 크렘린궁도 14일(현지시간) 확인하면서 외교적 파장이 예상된다. 삼국 정상은 핵무기 감축과 미·이란 갈등, 러시아·우크라이나 전쟁 종전 등 주요 국제 현안을 심도 있게 논의할 것으로 보인다.

Also read 서울 온 문재인 “‘안보·경제는 보수’라는 조작된 신화에서 벗어날 때”

핵 군축과 전쟁 종식 논의 중심

도널드 트럼프 미국 대통령은 미·중·러 간 핵 군축 협상 이행을 주요 과제로 제기했다. 이는 세계 3대 핵 보유국 간 신뢰 구축과 전략적 안정을 위한 첫 단계로 평가된다. 시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령도 각국의 안보 이익을 반영한 입장을 내놓을 것으로 예상된다.

미·이란 전쟁과 러시아·우크라이나 전쟁의 종전 가능성도 주요 의제다. 도널드 트럼프 대통령은 중재자 역할을 자처하며 분쟁 종식 압박을 강화했다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 우크라이나 전선에서의 입장을 고수할 가능성이 높으며, 시진핑 중국 국가주석은 중재적 관점을 유지할 것으로 분석된다.

Advertisement

한반도 비핵화와 북미 대화 전망

도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 북미 대화 중재를 요청할 가능성이 거론된다. 북한은 핵보유국 지위 인정을 대화 전제조건으로 요구하며 난항을 겪고 있다. 삼자 회담에서 한반도 비핵화가 언급되지 않을 경우, 한국의 안보 우려가 커질 수 있다.

박원곤 이화여대 북한학과 교수는 중국과 러시아가 비핵화를 언급하지 않고 도널드 트럼프 대통령도 이에 동조할 가능성이 있다고 밝혔다. 북한의 우방국인 두 강대국의 태도는 북한에 유리한 국면으로 작용할 수 있다. 이에 따라 북미 대화의 행방이 한반도 정세를 좌우할 핵심 변수가 된다.

외교적 대응과 역내 전략 변화

조용원 북한 노동당 조직비서가 이끄는 당·정부 대표단이 러시아를 방문했다. 임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 트럼프 대통령의 대러·대북 구상을 파악하려는 간접 소통으로 해석했다. 김성배 국가안보전략연구원장은 북중러 대 한미일 진영 대립에서 입지를 확보하려는 북한의 전략을 분석했다.

조현 외교부 장관은 지난 13일 중국 베이징 댜오위타이 국빈관에서 왕이 중국 외교부장과 회동했다. 외교부 고위 당국자는 이번 회담이 제2의 얄타회담으로 전개되어 한반도 국익이 훼손되지 않아야 한다고 강조했다. 미·중·러 삼자 간 외교적 공조가 한반도 평화 프로세스에 긍정적 영향을 줄지 지켜볼 필요가 있다.