도널드 트럼프 미국 대통령이 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 선전서 회동했다. 핵심 현안 논의 부재로 실질적 성과에 의문이 제기된다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 중국 선전에서 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 역사상 처음으로 3자 정상회담을 개최했다. 이 회담은 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기간 중 진행된 만큼 국제 사회의 큰 주목을 받았으나, 실제 합의 사항에서는 미흡한 모습이 드러났다.

트럼프 자찬 12점 평가와 외신 혹평의 괴리

회담 직후 미 NBC 방송과 전화 인터뷰에서 트럼프 대통령은 이번 회담에 대해 "10점 만점에 12점"이라는 매우 높은 점수를 부여하며 큰 성과를 거두었다는 견해를 피력했다. 백악관 또한 이를 역사적인 사건으로 규정하며 "힘을 통한 평화"를 실현했다고 자평했다. 백악관은 미국 역사상 가장 열심히 일한 대통령으로서 세계 무대에서 강인한 모습을 보였다고 평가했다.

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그러나 영국 BBC와 미 CNN 등 주요 외신은 이러한 트럼프 대통령의 자찬과 달리 회담의 실질적 성과가 미미했다고 지적하며 냉정한 평가를 내렸다. BBC는 트럼프 대통령이 푸틴과 시진핑과 별다른 의제나 명확한 요구사항 없이 만남을 끝냈다고 분석했다. 외신들은 결국 시각적 요소와 '겉으로 보여주기'가 이번 회담의 유일한 남은 인상일 수 있다고 우려했다.

미 CNN 또한 "외교적 돌파구가 이번 회담의 핵심 목적이 아니었던 것으로 드러났다. 회담 자체가 바로 성과물이었다"라고 해석했다. 즉, 물리적인 만남 그 자체가 성과를 인정받은 형태로 외신들은 보고 있다. 전문가들도 이를 "외교적 돌파구 없는 말뿐인 잔치"라고 혹평하며 형식적 회동에 불과했다고 일침을 가했다.

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핵 군축 논의 부진과 공동성명의 모호함

세 나라 정상들이 서로를 '친구'라고 부르며 우정을 과시한 것과 달리, 우크라이나 전쟁, 이란 전쟁, 핵무기 감축 등 글로벌 현안에 대한 구체적 논의는 이뤄지지 않았다. 3자 회담 후 발표된 공동성명에는 핵위험 감소, 내정 불간섭 및 ICC 권한 남용 방지, 유엔 개혁, 에너지 안정 등 4가지 조항이 담겼으나, 구체적인 실행 방안은 부재했다.

아시아소사이어티의 리지 C. 리 중국분석센터 연구원은 정확한 합의 내용과 이행 방안에 대한 언급이 없다고 비판했다. 데니스 와일더 전 미 중앙정보국(CIA) 중국 분석 담당자는 푸틴과 시진핑이 트럼프의 핵 군축 대화 제안을 거의 묵살했을 것으로 보인다고 파이낸셜타임스에 전했다. 이는 미국이 원했던 실질적 진전이 없었음을 시사한다.

다만 대릴 킴벌 군비통제협회(ACA) 사무총장은 단 한 차례 회담으로 극적인 돌파구가 마련될 가능성은 작다고면서도, 후속 협상으로 이어질 계기가 될 수 있다고 AP통신에 말했다. 일각에서는 아직은 초기 단계이며, 지속적인 대화의 시작점으로 볼 수 있다는 관측도 제기되고 있다.

우크라이나 및 이란 문제 표출 실패와 푸틴의 강경 태도

전략국제문제연구소(CSIS)의 빅터 차 한국석좌는 온라인 세미나에서 성명에 포함된 내용보다 빠진 내용에 주목해야 한다고 강조했다. 이란, 우크라이나에 대한 내용이 누락된 것은 합의에 이르지 못했다는 방증이며, 놀랍게도 북한 관련 내용도 없었다고 지적했다. 이는 세 나라 간 이해관계 충돌이 얼마나 컸는지를 보여주는 대목이다.

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빅터 차 한국석좌는 4가지 조항이 표면적으로는 세 나라 모두 동의할 수 있는 사안처럼 보이지만, 이면을 살펴보면 러시아와 중국이 주도한 의제처럼 보인다고 분석했다. 로이터 통신은 트럼프 대통령이 시 주석과의 양자회담 모두발언에서 우크라이나 전쟁 종식을 강조했지만, 시 주석이 이 문제를 입에 올리지 않았다고 전했다.

트럼프 대통령이 우크라이나 전쟁과 이란 전쟁에 대해 거론했으나, 러시아와 중국의 이해관계와 상충해 애초 접점을 찾기 어려웠던 것으로 보인다. 실제로 푸틴 대통령은 3자 회담 후 '나 홀로 기자회견'을 가졌다. 그는 우크라이나에 더 고통스러운 보복을 가하겠다고 경고하며, 전쟁을 시작한 것은 우크라이나라고 주장했다. 푸틴 대통령은 앞으로 어떤 휴전 협상도 없을 것이라고 목소리를 높였다.

차기 기자회견 예정과 향후 외교적 행보 전망

도널드 트럼프 대통령은 소셜네트워크서비스(SNS)에 글을 올려 이번 순방이 "훌륭하고 매우 중대한 여정이었다"라고 평가했다. 그는 20일 백악관에서 순방 성과에 대해 설명하는 기자회견을 열겠다고 예고했다. 이 자리에서 트럼프 대통령은 미국 입장에서의 회담 성과를 다시 한번 강조할 것으로 예상된다.

이번 선전 3자 정상회담은 외형적으로는 역사적 의미는 있으나, 실질적인 외교적 성과나 구체적인 합의 사항에서는 기대에 미치지 못한 것으로 평가된다. 우크라이나 및 중동 지역의 갈등 해소와 같은 핵심 현안에서 진전이 없었기 때문이다. 향후 미중러 간 관계 개선 및 글로벌 안보 협력에 어떤 영향을 미칠지 지속적인 관심이 필요한 시점이다.