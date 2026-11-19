미중러 정상회담에서 3개국은 핵군축 대화 재개와 같은 제한적인 선언만 나왔을 뿐, 우크라이나 및 이란 전쟁 해결을 위한 실질적 진전은 이루지 못했다.

19일 중국 선전(선전)에서 열린 도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 간의 역사적인 미중러 정상회담 은 3국 정상이 동시에 자리에 앉았다는 상징적 의미를 넘어설 만한 획기적인 외교적 돌파구를 찾지 못했다. 외신들은 이번 회담이 난마처럼 얽힌 글로벌 현안을 해결하는 데 한계가 있었으며, 실질적 성과보다는 시각적 효과에 집중된 행사였다고 평가했다.

핵군축 논의 한계와 선언적 성명서

핵심 의제로 부상한 핵군축 문제에 대해 3개국은 합쳐 1만 개가 넘는 핵탄두를 보유하고 있는 반면, 구체적인 감축 계획이나 상세한 실행 방안은 도출되지 못했다. 공개된 4개 항의 공동 성명은 '핵전쟁은 이길 수도 없고 벌어져서도 안 된다'는 원칙을 재차 확인하는 데 그쳤으며, 핵 위험 감소와 확산 방지를 위한 향후 대화 진행을 약속했을 뿐이다. 월스트리트저널(WSJ)은 이러한 포괄적인 약속 뒤에 구체적인 세부 사항이 빠져 있음을 지적했으며, CIA의 중국 분석 책임자 데니스 와일더는 중국이 핵군축 대화 이전에 미국과 러시아와 맞먹는 핵 전력을 배치하려 할 것이라 전망했다.

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우크라이나 및 이란 문제에서의 입장 차이

우크라이나 전쟁과 이란 관련 분쟁 역시 양국 간의 이해관계 충돌로 인해 명확한 접점을 찾기 어려웠다고 외신들은 분석했다. 트럼프 대통령이 시진핑 주석과의 양자회담에서 우크라이나 전쟁 종식을 강조한 반면, 시 주석은 직접적인 영향권 내국들이 배제된 논의에 관여하기를 거부했다. 로이터 통신은 시 주석이 이 문제에 입을 닫은 이유가 중국이 우크라이나 문제 논쟁에 끌려 들어가는 것을 원치 않았기 때문이라고 전했다. 미중러는 서로의 세력권에 대한 배타적 영향력을 강조하며 타국의 간섭을 거부하는 모습을 보였고, 미국은 서반구, 중국은 대만해협, 러시아는 우크라이나를 각각 자국의 관할 영역으로 간주했다.

정치적 존재감 확보를 위한 전략적 회동

이번 회담의 배경에는 3국 지도자들의 국내외적인 정치적 목적과 외교적 존재감 확대 노력이 깊게 작용했다. 중간선거 참패 후 레임덕 상황에 직면한 트럼프 대통령은 자신의 정치적 유산을 남기고 국제 무대에서의 위상을 국내적으로 과시하기 위해 이 회동을 적극 활용했다. 반면 시진핑 주석은 미국과 어깨를 나란히 하는 국제적 중재자로서 자신의 입지를 다져 4연임을 위한 기반을 마련하려 했고, 푸틴 대통령은 우크라이나 전쟁으로 인한 국제사회 고립 상태에서 탈피하기 위해 미·중 정상과의 동석 자체를 중요한 성과로 간주했다.

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제2의 얄타 회담 우려와 상징적 의미

시진핑 주석과 블라디미르 푸틴 대통령은 모두발언에서 제2차 세계대전 직후 강대국들이 모여 세계 질서를 형성했던 역사적 사례를 언급하며, 회담이 제2의 얄타 회담과 유사한 성격으로 작용할 수 있다는 우려를 자아냈다. 공동 성명에서 국제형사재판소(ICC)의 관할권 남용을 비판하고 국가 동의 원칙을 강조한 조항은 푸틴 대통령과 가까운 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리를 염두에 둔 것으로 보인다. BBC는 트럼프 대통령이 원하던 이미지를 얻었더라도 실질적 진전이 없었다면 이번 방문은 빠르게 잊힐 것이라고 전망했다.

표면적 친밀감과 근본적인 신뢰 부재

트럼프 대통령이 시진핑 주석과 푸틴 대통령을 '친구'로 부르며 개인적 친분과 화려한 의전을 강조했지만, 미국과 중·러 간의 근본적인 대결 구도는 쉽게 해소되지 않을 전망이다. CNN은 시진핑 주석과 푸틴 대통령이 동양의 부상이 서양의 쇠퇴를 의미하며 세계의 세력 균형이 자신들에게 유리하게 변화한다고 오랫동안 공유해 왔다고 지적했다. 이로 인해 트럼프 대통령이 내세우는 개인적 외교적 강점과는 별개로, 양자 사이의 깊은 거리감과 신뢰 부재가 이번 회담 이후에도 지속될 것으로 예상된다.