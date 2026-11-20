19일(현지시간) 중국 선전에서 열린 미중러 첫 3자 정상회담은 공동성명에 네 가지 원칙이 담겼지만, 우크라이나와 이란 전쟁 및 핵무기 감축에 대한 구체적 합의는 빠졌다고 외신과 전문가들이 지적했다. 트럼프 대통령은 이를 10점 만점에 12점이라고 평가했다.

도널드 트럼프 미국 대통령, 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 19일(현지시간) 중국 선전에서 사상 처음으로 3자 정상회담을 열었다. 이번 회담은 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 열린 선전에서 이뤄졌으며, 트럼프 대통령은 회담 직후 미국으로 돌아가기 위해 출발하기 직전 NBC와의 전화 인터뷰에서 이번 회담을 10점 만점에 12점이라고 평가했다.

그러나 해외 언론과 전문가들의 반응은 엇갈린다. 세 정상이 서로를 '친구'라고 부르며 친밀감을 과시한 것 외에 우크라이나와 이란 전쟁, 핵무기 감축 같은 주요 국제 현안에 대한 구체적 논의는 없었다는 것이다. 일부 전문가들은 이번 회담을 외교적 돌파구 없이 말만 오간 볼거리라고 혹평했다.

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공동성명 네 가지 원칙과 부족한 구체성

세 정상이 발표한 공동성명은 핵 위험 감축, 내정 불간섭 및 국제형사재판소(ICC) 권한 남용 방지, 유엔 개혁, 에너지 안정이라는 네 가지 원칙을 담았다. 다만 각 항목에 대한 세부 내용이 제시되지 않아 실질적 합의 수준은 불분명하다는 평가가 나온다.

아시아소사이어티 중국분석센터의 리지 C. 리 연구원은 무엇에 합의했는지, 이를 실제로 어떻게 이행할지에 대한 세부 내용이 전혀 없다고 지적했다. 공동성명이 방향만 제시했을 뿐 실행 계획은 담지 않았다는 의미다.

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미국 중앙정보국(CIA) 전 중국 분석관인 데니스 와일더는 파이낸셜타임스에 핵 문제에서 실질적인 진전은 없었다고 밝혔다. 그는 푸틴 대통령과 시진핑 주석이 트럼프 대통령이 제안한 핵무기 통제 협상 요청을 사실상 묵살했을 가능성이 크다고 말했다.

트럼프 행정부와 전문가들의 엇갈린 평가

백악관은 이번 회담을 '역사적인 첫 회담'이자 '힘을 통한 평화'라고 규정했다. 백악관은 '미국 역사상 가장 열심히 일하는 대통령이 세계 무대에서 강인한 존재감을 보여줬다'고도 밝혔다.

군축 단체인 미국 군비통제협회(ACA)의 대릴 킴볼 상임이사는 AP에 한 번의 회담으로 극적인 돌파구가 나오기는 어렵다고 평가했다. 다만 이번 회담이 후속 협상의 발판이 될 수 있다고 덧붙였다.

미국 외교협회(CFR)의 리아나 픽스 선임연구원은 중국이 핵 위험 감축을 위한 회담에 나서겠다고 한 약속이 고무적이라고 평가했다. 그러면서도 핵 위험 감축은 핵무기 통제와는 거리가 멀지만 환영할 만한 조치라고 설명했다.

미국 전략국제문제연구소(CSIS)의 빅터 차 한국 석좌는 온라인 세미나에서 공동성명에 무엇이 포함됐는지보다 무엇이 빠졌는지에 주목해야 한다고 말했다. 이란과 우크라이나에 대한 내용이 없다는 것은 합의에 이르지 못했다는 뜻이며, 북한에 대한 언급도 없었다는 점이 놀랍다고 지적했다. 그는 네 가지 원칙이 세 나라가 모두 동의할 수 있는 사안처럼 보이지만, 자세히 보면 러시아와 중국이 주도하는 의제로 보인다고 분석했다.

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BBC는 트럼프 대통령이 뚜렷한 의제나 분명한 요구 없이 푸틴 대통령과 시진핑 주석을 만났고, 회담장을 떠날 때 내세울 성과가 거의 없어 보인다고 평가했다. CNN도 외교적 돌파구가 이번 회담의 핵심 목표로 보이지 않았으며, 회담 자체가 성과물이었다고 보도했다.

우크라이나 전쟁 입장차와 20일 기자회견 일정

외신들은 트럼프 대통령이 회담에서 우크라이나와 이란 전쟁을 거론했지만, 두 사안이 러시아와 중국의 이해관계와 충돌하기 때문에 처음부터 공통분모를 찾기 어려웠다고 분석했다. 로이터는 트럼프 대통령이 시진핑 주석과의 양자회담 모두 발언에서 우크라이나 전쟁 종식을 강조했지만, 시진핑 주석은 이 문제를 거론하지 않았다고 전했다.

3자 회담이 끝난 뒤 푸틴 대통령은 단독 기자회견을 열고 우크라이나에 더 고통스러운 보복을 가하겠다고 경고했다. 그는 목소리를 높여 '우크라이나가 전쟁을 시작했다'고 주장했고, 앞으로 휴전 협상은 없을 것이라고 말했다.

트럼프 대통령은 소셜미디어에 이번 방문이 '매우 훌륭하고 매우 중요한 여정이었다'고 적었다. 그는 이번 회담의 결과를 설명하기 위해 20일 백악관에서 기자회견을 열겠다고 발표했다. 이번 회담이 실질적 성과로 이어질지는 20일 기자회견과 이후 후속 협상 진행 여부에 따라 가늠될 전망이다.