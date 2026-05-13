미중 패권 경쟁의 실체: 승자 없는 전쟁과 헤징의 시대

베이징 미중 정상회담을 통해 본 두 강대국의 구조적 한계와 상호 불신, 그리고 그 사이에서 위험을 분산해야 하는 한국의 전략적 과제를 분석합니다.

베이징에서 개최된 미중 정상회담을 바라보는 대중의 시선은 대개 단순하다. 누가 더 많은 양보를 얻어냈는지, 혹은 누가 더 결정적인 승기를 잡았는지에 집중한다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 관세 인하라는 실리를 챙겼는지, 아니면 시진핑 중국 국가주석이 미국의 압박 속에서도 체면을 지키며 핵심 이익을 수호했는지가 뉴스의 중심이 된다.

하지만 이러한 승패의 논리는 강대국 간의 복잡한 역학 관계를 읽어내는 데 한계가 있다. 이번 회담의 본질은 누가 웃었느냐가 아니라, 왜 두 강대국이 서로를 완전히 굴복시키지 못하는가라는 구조적 한계를 드러내는 데 있기 때문이다. 진정한 의미의 승리란 단순히 상대의 양보를 끌어내는 것이 아니라, 상대가 나의 규칙과 질서 안에서 움직이게 만들고 전 세계가 그 질서를 당연하게 받아들이도록 만드는 것이다. 그러나 현재의 미중 관계는 서로에게 치명적인 상처를 입힐 힘은 충분하지만, 그 상처 뒤에 새로운 질서를 세울 역량은 부족한 상태다.

미국이 중국을 완전히 압도하지 못하는 이유는 물리적인 힘이 부족해서가 아니다. 미국은 여전히 세계 최대의 군사력과 금융 패권, 그리고 강력한 동맹 네트워크를 보유하고 있다. 하지만 문제는 그 힘을 운용하는 방식에 있다. 특히 트럼프 행정부 이후의 미국 외교는 예측 불가능성을 전략적 도구로 활용해 왔다.

갑작스러운 관세 부과나 협상 카드의 수시 변경은 상대방을 혼란에 빠뜨려 단기적인 양보를 이끌어내는 데 효과적일 수 있다. 그러나 이러한 불확실성은 중국뿐만 아니라 미국의 우방국과 글로벌 시장에도 동일하게 작용한다. 동맹국들은 미국이 중국을 압박하는 과정에서 자신들의 이익까지 언제든 희생시킬 수 있다는 불안감을 갖게 된다. 결국 예측 불가능성은 협상 테이블에서는 무기가 되지만, 국제 질서를 유지하는 신뢰의 관점에서는 막대한 비용이 된다.

미국은 중국을 흔들 수 있는 힘은 가졌으나, 흔들린 세계를 다시 미국 중심의 안정된 질서로 묶어낼 수 있는 소프트 파워와 신뢰를 잃어가고 있는 셈이다. 반면 중국 역시 미국의 빈틈을 이용해 패권을 잡기에는 결정적인 한계가 있다. 중국은 세계 제조업의 중심지로서 전기차, 배터리, 희토류 등 핵심 공급망을 장악하고 있다. 많은 국가가 경제적 필요에 의해 중국에 의존하고 있으며, 미국이 흔들릴 때 중국은 스스로를 더 안정적인 파트너로 포장할 기회를 얻는다.

하지만 경제적 의존이 곧 정치적 동의로 이어지지는 않는다. 많은 나라가 중국의 시장과 제품은 필요로 하지만, 중국식 통제 체제나 정치적 규칙까지 수용하고 싶어 하지는 않는다. 또한 중국의 압도적인 생산력은 다른 국가들에게는 산업 기반의 붕괴라는 위협으로 다가온다. 저가 제품의 공세는 소비자에게는 이득일지 모르나, 각국 정부에게는 일자리 상실과 안보 위협이라는 공포를 심어준다.

희토류를 무기화하는 전략 또한 단기적으로는 상대를 불편하게 만들 수 있지만, 장기적으로는 전 세계가 중국을 대체할 공급망을 찾게 만드는 촉매제가 된다. 결과적으로 중국은 세계에 물건을 공급할 수는 있지만, 세계를 설득할 수 있는 매력적인 질서를 제시하지 못하고 있다. 결국 베이징 정상회담은 승리를 선언하는 자리가 아니라, 서로에 대한 불신과 불안을 관리하는 자리에 가깝다. 미국은 중국의 공급망과 영향력을 완전히 배제할 수 없고, 중국은 미국의 기술 통제와 금융 제재가 가져올 파멸적 타격을 감당할 수 없다.

두 나라는 서로를 혐오하면서도 필요로 하는 모순적인 공생 관계에 놓여 있다. 회담 이후 발표되는 농산물 구매나 항공기 계약 같은 가시적인 성과는 정치적인 전시 효과일 뿐, 근본적인 불신을 해소하는 해결책이 되지 못한다. 이제 반도체와 희토류는 단순한 상품이 아니라 국가 안보의 언어가 되었으며, 대만 문제와 같은 민감한 사안은 문장 하나만으로도 힘의 균형을 무너뜨릴 수 있는 화약고가 되었다. 이번 회담의 핵심은 지배권의 확인이 아니라, 파국을 막기 위한 최소한의 안전장치를 마련하는 것이었다.

이러한 미중의 불안정한 관리 상태는 주변국, 특히 한국과 같은 나라에 심각한 도전 과제를 던진다. 한국은 미중 갈등이 격화될 때만 위험한 것이 아니다. 오히려 두 강대국이 한국의 이해관계를 배제한 채 갑작스럽게 거래를 성사시킬 때 더 큰 위기에 처할 수 있다. 반도체, 조선, 방산, 에너지 등 한국의 핵심 산업들이 미중 협상의 테이블 위에 놓여 있기 때문이다.

미중이 서로를 이기지 못해 적당한 선에서 타협할 때, 그 타협의 결과가 한국의 산업 경쟁력을 약화시키는 방향으로 결정될 가능성을 경계해야 한다. 따라서 한국에게 필요한 것은 단순한 진영 선택이 아니라, 미중 어느 쪽이 승리하더라도 생존할 수 있는 정교한 전략적 계산이다. 우리는 이제 냉전 시대의 단순한 이분법적 질서에서 벗어나 헤징의 시대로 진입하고 있다. 과거의 냉전이 어느 진영에 줄을 설 것인가를 묻는 시대였다면, 지금의 경쟁은 강대국이 만든 위험을 어떻게 분산할 것인가를 묻는 시대다.

미국은 여전히 강력한 보호막이지만 예측 불가능한 부담이 되었고, 중국은 필수적인 파트너지만 신뢰하기 어려운 힘이 되었다. 전 세계의 많은 국가는 이제 어느 한쪽에 모든 것을 거는 도박 대신, 여러 가능성에 대비해 위험을 나누는 헤징 전략을 택하고 있다. 안보와 무역, 기술과 에너지가 단일 진영이 아닌 다각적인 네트워크로 얽히는 이 새로운 시대에, 충성보다는 거리 조절이, 맹신보다는 위험 분산이 더 중요한 생존 전략이 될 것이다. 베이징 정상회담 너머로 보이는 세계의 모습은 어느 한 강대국의 승리가 아니라, 누구도 완전히 믿지 못하는 불신과 헤징의 일상화라는 서글픈 진실을 담고 있다





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