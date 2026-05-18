미중 정상회담과 건설적 전략적 안정의 함정: 미국의 전략적 퇴보와 동아시아 안보 위기

도널드 트럼프 대통령과 시진핑 주석의 베이징 회담에서 도출된 건설적 전략적 안정이라는 개념이 사실상 중국의 신형대국관계를 수용한 결과이며, 이는 미국의 군사적 한계와 서태평양 패권의 변화, 그리고 동아시아 동맹 체제의 붕괴 위기를 초래했음을 분석한다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 이번 중국 방문 이후, 중국 정부는 양국이 건설적인 전략적 안정의 미-중 관계에 합의했다는 내용을 공식 발표했다. 비록 백악관의 공식 발표문에는 이러한 구체적인 표현이 명시되지 않았으나, 마코 루비오 국무장관은 언론 인터뷰를 통해 오해가 더 큰 갈등으로 번지는 것을 막기 위해 미국이 중국 측의 강조점에 어느 정도 동의했다는 취지의 발언을 했다.

이는 사실상 시진핑 주석이 2012년 취임 이후 지속적으로 요구해 온 신형대국관계의 논리가 새로운 이름으로 수용되었음을 시사한다. 신형대국관계란 미국과 중국이 세계 무대에서 동등한 지위를 가진 대국임을 서로 인정하라는 요구였으며, 시진핑 주석은 과거 버락 오바마 대통령과의 정상회담에서도 태평양은 두 나라를 모두 수용할 만큼 충분히 넓다는 논리로 이를 내세웠다. 그러나 당시 미국은 이를 태평양의 패권을 분할하자는 위험한 제안으로 간주하고 일축했다.

특히 당시 새뮤얼 로클리어 태평양 사령관은 이러한 요구를 수용하는 것이 한국, 일본, 필리핀과 같은 동아시아 동맹국들을 중국의 영향권 아래로 팔아넘기는 행위라고 강력히 비판한 바 있다. 중국이 주장하는 신형대국관계의 핵심은 핵심 이익의 상호 존중이며, 여기에는 대만, 티베트, 신장, 남중국해 문제가 포함된다. 만약 미국이 이 조항을 수용한다면 이는 해당 지역에서 중국이 벌이는 일방적인 행동에 대해 더 이상 이의를 제기하지 않겠다는 묵인과 다름없다.

과거 오바마 행정부는 이를 철저히 무시했으며, 1997년의 건설적 전략적 동반자 관계라는 표현을 수정하여 중국이 국제 사회의 책임 있는 이해당사자로서 행동할 것을 요구했다. 즉 미국이 주도하는 기존의 국제 질서 속에서 중국이 역할을 다하라는 압박이었다. 트럼프 행정부 1기 때는 디커플링이라는 강력한 공급망 분리 전략으로 중국을 압박했고, 바이든 행정부는 이를 디리스킹으로 완화하면서도 투자와 연대, 경쟁이라는 독자적인 프레임을 통해 중국의 요구를 거부해 왔다.

하지만 이번 베이징 정상회담에서 나타난 결과는 지난 10여 년간 미국이 막아왔던 중국의 프레임이 건설적인 전략적 안정이라는 새로운 명칭을 통해 부분적으로 현실화되었음을 보여준다. 특히 시진핑 주석은 대만 문제에 대해 대만 독립과 대만해협의 평화는 물과 불처럼 공존할 수 없다고 단언하며, 대만 문제가 미-중 관계 전체를 위험에 빠뜨릴 수 있는 가장 중요한 사안임을 경고했다. 이는 건설적인 전략적 안정을 유지하고 싶다면 대만 문제에서 중국의 입장을 전적으로 수용하라는 압박이며, 트럼프 대통령은 갈등 회피를 위해 이를 수용한 것으로 보인다.

대만 문제에서 중국의 금지선을 인정한 것은 사실상 서태평양에서의 중국 우위를 인정한 셈이 된다. 이러한 미국의 태도 변화 이면에는 군사적 한계라는 냉혹한 현실이 자리 잡고 있다. 최근 이란 전쟁의 사례를 보면, 미국은 중동 전역의 미군 기지 시설물 중 최소 228개가 타격받는 피해를 입었으며, 핵심 전력인 고가의 첨단 정밀유도무기의 30%에서 80%가 소진되는 심각한 전력 공백을 경험했다. 이를 보충하는 데만 6년이 걸린다는 분석이 나올 정도로 미국의 군사적 투사 능력은 크게 훼손되었다.

중국은 미국이 해당 지역으로 접근하는 것을 막는 반접근 지역거부(A2/AD) 전략을 고도화하고 있다. 이란조차 어느 정도 성공시킨 이 전략이 훨씬 강력한 군사력을 가진 중국에 의해 실행될 경우, 미국은 대만 유사 사태 시 이를 제압할 능력이 부족할 수 있다. CIA의 중국 분석가 존 컬버는 워싱턴포스트와의 인터뷰에서 분쟁 발생 시 미국이 고가치 해군 자산들을 전역 밖으로 후퇴시켜야 할 수도 있으며, 이제는 괌조차 더 이상 안전지대가 아니라고 분석했다.

이는 동아시아에서 분쟁이 발생하면 미국이 최전방의 동맹국들을 보호하기보다 자국 자산을 먼저 보호하기 위해 후퇴할 가능성이 크다는 비관적인 전망을 뒷받침한다. 결국 한국, 일본, 필리핀 등에 위치한 미군 기지들이 중국의 공격에 취약해진 상황에서, 트럼프 대통령의 미국 우선주의는 결과적으로 미국의 국제적 영향력을 스스로 갉아먹는 미국 뒷전주의로 전락했다. 동맹국에 대한 협박, 무차별적인 관세 전쟁, 국제법을 무시한 무력 사용 등은 미국의 리더십을 파괴했고, 그 결과 미국은 중국의 전략적 요구를 수용할 수밖에 없는 처지로 내몰리게 된 것이다





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미중관계 시진핑 도널드트럼프 대만문제 반접근지역거부

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