미중 정상회담의 명암과 대만 문제를 둘러싼 전략적 충돌 및 G2 체제의 모색

시진핑 중국 국가주석과 도널드 트럼프 미국 대통령의 베이징 회담을 통해 드러난 대만 문제의 갈등, G2 체제 인정, 그리고 무역 및 이란 문제에 대한 양국의 시각 차이를 심층적으로 분석합니다.

최근 베이징에서 개최된 미중 정상회담은 겉으로는 화기애애한 분위기를 연출했으나, 그 내면을 들여다보면 양국이 서로 다른 목적과 계산을 가지고 접근한 동상이몽의 전형이었다고 평가할 수 있습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석은 2박 3일의 일정 중 약 9시간이라는 긴 시간을 함께 보내며 다양한 현안을 논의했지만, 정작 가장 민감한 사안인 대만 문제에 대해서는 서로의 입장 차이만 확인한 채 평행선을 달렸습니다. 특히 회담 이후 백악관이 발표한 요약문에서 대만 관련 언급이 완전히 제외되었다는 점은 미국이 이 문제를 전략적 카드로 활용하려 한다는 점을 시사합니다. 천단에서의 기념촬영 당시 미국 기자들이 대만 문제를 거듭 질문했음에도 불구하고 트럼프 대통령이 침묵으로 일관한 모습은 이러한 전략적 모호성의 연장선상에 있습니다.

반면 중국 측은 시진핑 주석이 대만 문제를 잘못 처리할 경우 양국이 군사적 충돌까지 갈 수 있다는 강력한 경고 메시지를 보냈습니다. 이는 미국의 대만 지원 의지를 꺾으려는 심리전이자, 동시에 중국 스스로가 설정한 레드라인을 명확히 함으로써 향후 발생할 수 있는 상황에 대해 명분을 쌓으려는 조급함이 반영된 결과로 해석됩니다. 양국 관계의 거시적 관점에서는 이른바 G2 체제라는 새로운 틀을 인정하는 모습이 보였습니다. 트럼프 대통령은 인터뷰를 통해 미국과 중국이 세계에서 가장 강력한 두 나라임을 인정하며 이를 G2라고 부를 수 있다고 언급했습니다.

이는 중국이 오랫동안 갈구해 온 대등한 국가 관계의 인정이라는 측면에서 의미가 큽니다. 중국 관영 매체인 인민일보는 이번 회담의 최대 성과로 건설적 전략안정관계를 꼽으며, 기존의 전략경쟁 담론이 중국의 발전을 잘못 해석한 결과라고 주장했습니다. 하지만 세부 내용을 살펴보면 1997년의 건설적 전략동반자 관계에서 동반자라는 단어가 빠지고 안정이라는 단어가 들어갔다는 점에서, 협력보다는 갈등을 관리하는 수준으로 관계가 격하되었다는 비판적인 시각도 존재합니다.

특히 2011년 이후 15년 동안 양국이 공동성명을 발표하지 못하고 있다는 사실은, 상징적인 합의만 있을 뿐 실질적인 신뢰 회복과 구체적인 협력 방안 마련에는 여전히 큰 어려움이 있음을 보여줍니다. 경제적 성과와 외교적 현안에 대해서도 양국의 온도 차는 극명했습니다. 무역과 투자이사회 설치 등 일부 합의 사항이 발표되었지만, 구체적인 농산물 구매 액수와 같은 실질적인 수치가 빠져 있어 시장의 실망감을 자아냈습니다.

특히 보잉 항공기 구매 대수가 당초 시장 기대치였던 500대의 절반에도 못 미치는 200대에 그치면서 보잉의 주가가 하락하는 등 경제적 실익 측면에서는 2017년의 대규모 선물 보따리 협상에 비해 매우 초라한 결과였다는 평가가 지배적입니다. 이란 핵 문제에 대해서도 트럼프 대통령은 핵 보유 반대에 합의했다고 주장한 반면, 중국의 왕이 외교부장은 협상을 통한 해결과 호르무즈 해협의 재개방이라는 원론적인 입장을 내놓으며 엇갈린 해석을 보였습니다.

결국 이번 회담은 미중 양국이 서로를 인정하는 G2 체제라는 외형적 틀은 갖추었으나, 대만과 무역, 이란 문제라는 핵심 갈등 요소에 대해서는 아무런 실질적 합의를 이루지 못한 채 각자의 입장만을 재확인한 시간이었습니다. 일본 언론은 이를 두고 미국이 중국에 대한 협상력을 상실했다고 분석하며, 미국이 다시 주도권을 잡기 위해서는 일본과 유럽 등 동맹국과의 긴밀한 협력이 필수적이라는 냉정한 진단을 내놓았습니다





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