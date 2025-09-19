미중 정상 통화, “많은 진전” … APEC 정상회의에서 만남, 틱톡·무역 등 논의

미국과 중국 정상이 통화하여 무역, 펜타닐, 틱톡 매각 등 다양한 이슈에 대해 논의하고, APEC 정상회의에서 만남을 가질 예정이라고 발표했다. 긍정적인 분위기 속에서 양국 관계 개선에 대한 기대감이 높아지고 있다.

미국과 중국 정상 간의 통화가 성공적으로 마무리되었으며, 양측은 다양한 분야에서 진전을 이루었다고 밝혔다. 도널드 트럼프 전 미국 대통령은 19일(현지시간) 자신의 소셜 미디어 플랫폼인 트루스소셜을 통해 시진핑 중국 국가주석과의 통화 내용을 공개하며, 10월 말 한국 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체( APEC ) 정상회의에서 시 주석과 만날 예정이라고 발표했다. 트럼프 대통령은 이번 통화가 매우 생산적이었으며, 내년 초 중국을 방문하고 시 주석도 적절한 시기에 미국을 방문할 것이라고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 통화에서 무역, 펜타닐 문제, 우크라이나 전쟁 종식의 필요성, 틱톡 매각 승인 등 다양한 이슈에 대해 진전을 이루었다고 언급했다. 특히 틱톡 매각 승인에 감사를 표하며, 양측 모두 APEC 에서의 만남을 고대하고 있다고 밝혔다.

이번 통화는 두 정상 간의 긍정적인 관계를 보여주는 중요한 신호로 해석될 수 있으며, 양국 간의 협력 관계 회복에 대한 기대를 높이는 계기가 될 것으로 보인다.\시진핑 주석 또한 이번 통화를 긍정적으로 평가하며, “건설적”이었다고 밝혔다. 중국 신화통신에 따르면, 시 주석은 통화 후 “양측이 최근 협상에서 평등, 존중, 호혜적인 정신을 구현했다”면서 “양국 관계상의 문제를 계속 적절히 처리해 윈윈하는 결과를 실현할 수 있을 것”이라고 언급했다. 시 주석은 미국 측에 일방적인 경제 및 무역 제한 조치를 피할 것을 당부하며, 양측이 그동안 협상을 통해 거둔 성과에 충격을 주는 것을 막아야 한다고 강조했다. 특히 틱톡 매각 문제와 관련해, 중국 측의 입장은 명확하며, 시장 규칙에 부합하는 상업적 협상을 통해 중국 법률 및 규정에 부합하고 이익이 균형을 이루는 해결 방안을 환영한다고 밝혔다. 시 주석은 이번 통화가 미중 관계 및 공통 관심사에 대해 솔직하고 깊이 있는 의견 교환을 하는 기회가 되었으며, 실용적, 긍정적, 건설적이었다고 평가했다. 또한, 시 주석은 제2차 세계대전 당시 미중 간의 협력을 강조하며, 당시 미중 협력의 상징이었던 ‘플라잉 타이거스’ 창설자의 후손을 초청한 일을 거론하며, 중국 인민은 미국 등 반파시스트 동맹의 지지를 잊을 수 없다고 강조했다. 이러한 발언들은 양국 간의 우호적인 관계를 강조하고, 협력의 필요성을 역설하는 것으로 해석된다.\이번 통화는 미중 관계의 중요한 전환점이 될 수 있다는 점에서 주목받고 있다. 양국 정상 간의 직접적인 소통은 양자 관계의 개선뿐만 아니라, 글로벌 이슈 해결에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 특히, 무역, 펜타닐, 우크라이나 전쟁 등 다양한 분야에서 진전을 이루었다는 발표는 구체적인 협력 방안 마련에 대한 기대를 높인다. 또한, 틱톡 매각 문제에 대한 시 주석의 유연한 입장은 양국 간의 상업적 협력 가능성을 시사한다. APEC 정상회의에서 두 정상이 만나 어떤 논의를 진행할지, 그리고 그 결과가 양국 관계에 어떤 영향을 미칠지 귀추가 주목된다. 트럼프 전 대통령의 방중 계획과 시 주석의 방미 계획 발표는 양국 간의 고위급 교류가 활발해질 가능성을 보여준다. 이러한 일련의 움직임들은 미중 관계가 새로운 국면으로 접어들고 있음을 시사하며, 국제 사회의 안정을 위해서도 긍정적인 신호로 해석될 수 있다





maekyungsns / 🏆 15. in KR 이 소식을 빠르게 읽을 수 있도록 요약했습니다. 뉴스에 관심이 있으시면 여기에서 전문을 읽으실 수 있습니다. 더 많은 것을 읽으십시오:

미중 관계 정상 통화 APEC 무역 틱톡

대한민국 최근 뉴스, 대한민국 헤드 라인

Similar News:다른 뉴스 소스에서 수집한 이와 유사한 뉴스 기사를 읽을 수도 있습니다.

미 대사대리 “다음달 경주 APEC에서 한·미 대통령 만날 것”조지프 윤 주한미국대사대리가 17일 다음달 경북 경주에서 열리는 아시아·태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 “한·미 대통령이 만날 것”...

더 많은 것을 읽으십시오 »

조현 외교 “시진핑 주석, 경주 APEC 참석하면 한·중 협력 증진될 것”한·중 외교장관이 17일 중국 베이징에서 만나 양국 협력 확대와 시진핑 중국 국가주석의 다음달 경주 아시아·태평양경제협력체(APEC) 정상...

더 많은 것을 읽으십시오 »

韓서 트럼프·시진핑 첫 회동 유력習 경주 APEC 참석 확실시왕이 '한반도 평화·안정에중국이 건설적 역할 할 것'조셉 윤, 트럼프 방한 확인'한미정상 경주서 만날 것'

더 많은 것을 읽으십시오 »

조현 외교 “시진핑 주석, 경주 APEC 참석 확실한 것으로 느껴”한·중 외교장관이 17일 중국 베이징에서 만나 양국 협력 확대와 시진핑 중국 국가주석의 다음달 경주 아시아·태평양경제협력체(APEC) 정상...

더 많은 것을 읽으십시오 »

조현 “중, 비핵화 문제 언급 안 했지만 ‘대한반도 정책 변함 없다’ 얘기”조현 외교부 장관이 10월 말 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 “시진핑 주석의 방한이 확실한 것을 느꼈다”고 말했다. 조 장관은 지난 17일 왕이 외교부장(중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸임)과 3시간에 걸쳐 회담과 만찬을 한 뒤 베이

더 많은 것을 읽으십시오 »

APEC 때 한-미, 한-중 정상회담 서울서 열릴 듯…미-중 회담도 가능성도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 다음 달 말 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석할 가능성이 높은 가운데, 정부는 아펙 전후로 미국, 중국과 양자회담 일정을 조율하고 있는 것으로 전해졌다. 한-미, 한-중 정상회담은 서울에

더 많은 것을 읽으십시오 »