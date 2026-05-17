미중 정상회담의 현상 유지 합의와 한국 산업계의 전략적 대응

미중 정상회담이 갈등 관리에 초점을 맞추며 반도체 업계는 기술 패권 유지로 안도했으나, 배터리 업계는 핵심 광물 공급망 리스크라는 새로운 과제에 직면했습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 베이징 인민대회당에서 개최한 정상회담은 전 세계의 이목이 쏠린 가운데 진행되었습니다. 이번 회담의 핵심은 급박하게 돌아가는 중동 정세와 해묵은 무역 갈등 속에서 양국이 극단적인 충돌을 피하고 현상 유지와 갈등 관리에 집중하기로 합의했다는 점에 있습니다.

하지만 이러한 거시적인 합의 이면에서 한국 산업계는 각 업종별로 득과 실을 면밀히 따지며 향후 대응책 마련에 분주한 모습입니다. 특히 글로벌 공급망의 핵심인 반도체와 배터리 산업을 중심으로 희비가 엇갈리고 있어 정부와 기업의 정교한 전략 수립이 어느 때보다 절실한 시점입니다. 가장 먼저 반도체 업계는 이번 회담 결과에 대해 일단 안도하는 분위기입니다. 회담 직전 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자가 방중단에 포함되었다는 소식이 전해지면서 시장에서는 미국의 대중국 반도체 수출 규제가 일부 완화될 수 있다는 기대 섞인 관측이 제기되었습니다.

만약 미국의 기술 장벽이 낮아졌다면 창신메모리테크놀로지(CXMT)를 비롯한 중국의 메모리 업체들이 빠르게 기술 격차를 좁히며 삼성전자와 SK하이닉스 같은 국내 기업들을 위협했을 가능성이 큽니다. 그러나 제이미슨 그리어 미국 무역대표부 대표가 반도체와 인공지능(AI) 등 첨단 기술 통제는 이번 협상 의제에서 완전히 제외되었다고 공식적으로 확인하면서 상황은 반전되었습니다. 이는 미국이 첨단 기술 패권을 유지하겠다는 강력한 의지를 재확인한 것으로, 한국 기업들은 중국의 추격을 늦출 수 있는 시간적 여유를 벌게 되었습니다.

또한 뉴욕 증시를 포함한 글로벌 투자 심리가 개선된 점 역시 긍정적인 신호로 작용하고 있습니다. 다만 중국 정부가 화웨이 등 자국산 칩 사용을 강제하며 엔비디아의 H200 칩 구매 승인을 보류하는 등 내부적인 변수가 여전해 완전한 낙관론을 펼치기에는 이른 상황입니다. 반면 자동차와 배터리 업계는 복잡한 셈법과 함께 우려의 목소리가 높습니다. 미국이 기술 규제 완화를 거부함에 따라 중국이 이에 대응하는 맞불 카드로 희토류와 그라파이트 등 배터리 핵심 광물의 수출 통제를 더욱 강화하거나 장기화할 가능성이 커졌기 때문입니다.

실제로 이번 정상회담에서 희토류 수출 허가 문제는 구체적인 합의점에 도달하지 못했습니다. 중국이 전 세계 희토류 정제 시장에서 압도적인 비중을 차지하고 있는 만큼, 단순한 수출 허가 속도 조절만으로도 글로벌 공급망에 막대한 타격을 줄 수 있습니다. 이에 따라 국내 배터리 3사와 소재 기업들은 중국산 광물에 대한 의존도를 획기적으로 낮춰야 하는 시급한 과제를 안게 되었습니다. 희토류 수급에 차질이 생기면 부품 조달부터 재고 운용, 최종 제품의 납기 대응까지 모든 공정에 과부하가 걸릴 수 있습니다.

따라서 기업들은 미국 인플레이션 감축법(IRA)의 요건을 충족하는 것을 넘어, 자생적인 생존을 위해 북미, 호주, 남미 등으로 자원 공급망을 다변화하는 전략을 가속화해야 하는 처지입니다. 결과적으로 이번 미·중 정상회담은 파국은 면했지만 근본적인 갈등 해결책을 제시하지는 못한 관리형 회담이었다고 평가할 수 있습니다. 재계에서는 대외적 불확실성이 이제는 상수가 되어 장기화 국면에 접어들었다는 인식이 지배적입니다. 진정한 돌파구 마련은 오는 9월로 예정된 다음 회담으로 미뤄졌으며, 그사이 한국은 두 강대국 사이의 틈바구니에서 실리를 챙겨야 하는 어려운 과제를 안게 되었습니다.

업계 관계자들은 이제 단순히 상황을 지켜보는 것이 아니라, 정부와 민간이 긴밀히 협력하여 원자재 공급망을 다각화하고 기술적 초격차를 유지할 수 있는 시나리오별 맞춤형 대응 체계를 구축해야 한다고 강조합니다. 특히 공급망의 탈중국화와 기술 자립도를 높이는 것이 미래 경쟁력을 결정짓는 핵심 요소가 될 것입니다





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