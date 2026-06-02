미중 관계의 새로운 패러다임: 건설적 전략 안정 관계와 강대국 빅딜의 서막

시진핑 주석과 트럼프 대통령의 정상회담을 통해 미중 관계가 충돌 방지와 관리된 경쟁을 지향하는 건설적 전략 안정 관계로 전환되었음을 분석하고, 대만 문제와 경제적 빅딜이 한국에 미칠 영향을 살펴봅니다.

중국 베이징에 위치한 천단은 과거 황제들이 하늘에 제사를 지내며 우주의 질서와 자신의 권위를 상징적으로 드러냈던 장소입니다. 명나라 영락제 시기에 처음 세워졌지만, 오늘날 우리가 보는 화려하고 웅장한 모습은 청나라의 전성기를 이끌었던 건륭제에 의해 완성되었습니다.

건륭제는 자신이 만주족 출신임에도 불구하고 하늘의 선택을 받은 천자라는 사실을 증명하고자 천단을 자금성의 4배에 달하는 규모로 확장했으며, 재위 기간 중 무려 155차례나 제사를 올렸습니다. 이는 곧 청나라가 부국강병의 정점에 올랐음을 대내외에 과시하는 행위였습니다. 최근 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국을 방문했을 때, 시진핑 주석은 그를 천단으로 안내하며 함께 거닐었습니다.

이러한 행보는 단순한 관광이 아니라, 시 주석이 미국과 대등한 위치에 선 중국의 지도자이자, 트럼프 대통령보다 더 안정적이고 신뢰할 수 있는 새로운 시대의 황제와 같은 모습을 연출하려는 고도의 정치적 계산이 깔린 무대였습니다. 시진핑 주석은 트럼프 대통령과의 정상회담을 시작하며 세계가 새로운 갈림길에 섰다는 점을 강조하고, 투키디데스의 함정을 언급했습니다. 이는 신흥 강국의 부상을 기존 패권국이 억누르려다 결국 전쟁으로 치닫게 되는 비극적인 상황을 피하자는 제안이었습니다.

그 이면에는 미국은 점차 쇠퇴하고 있으며 이제 하늘의 명은 중국으로 이동하고 있으니, 미국이 이를 인정하고 무력으로 막으려 해서는 안 된다는 강력한 메시지가 담겨 있었습니다. 특히 중난하이를 산책하며 이번 방문을 역사적이고 상징적이라고 평가한 점은, 두 정상이 미중 경쟁의 새로운 틀인 건설적 전략 안정 관계에 합의했음을 시사합니다. 이는 양국이 치열하게 경쟁하되 정면충돌은 피하는 관리된 경쟁의 시대로 진입하여 이를 제도화하겠다는 의지의 표현입니다. 중국은 이제 미국과 공동으로 국제질서를 설계하고 관리하겠다는 야심을 분명히 하고 있습니다.

시 주석은 중화 민족의 위대한 부흥과 미국의 MAGA 슬로건이 공존할 수 있다고 주장했습니다. 과거 버락 오바마 대통령 시절 제안했던 신형 대국관계가 미국의 아시아 회귀 전략으로 인해 거부당했던 것과는 대조적인 상황입니다. 그동안 미국이 내부 정치 혼란과 중동 분쟁으로 중국 견제에 집중하지 못한 사이, 중국은 경제적, 군사적 능력을 비약적으로 성장시켰습니다. 결국 트럼프 2기 행정부가 태평양을 분할하여 중국의 세력권을 인정하라는 시 주석의 요구를 사실상 수용하는 모양새가 되었습니다.

시 주석은 트럼프 대통령이 장기적 전략보다는 단기적 이익과 거래에 집중하는 성향이라는 점을 정확히 파고들었습니다. 관세 폭탄에도 불구하고 희토류 카드와 지정학적 위기에 직면한 트럼프 대통령은 결국 중국의 부상을 완전히 막기보다는 적절한 거래를 통해 이익을 챙기는 방향을 택한 것입니다. 물론 중국이 미국을 완전히 추월했다고 성급하게 판단하는 것은 아닙니다. 여전히 국력의 차이가 존재함을 인지하고 있기에, 시 주석은 마오쩌둥의 지구전론을 전략적 지침으로 삼고 있습니다.

지구전론은 약자가 강자를 상대하는 3단계 전략으로, 초기 전략적 방어 단계에서 시작해 힘이 비슷해지는 교착 상태를 거쳐 최종적으로 전략적 공세로 승리하는 과정입니다. 현재 중국은 자신이 1단계를 지나 미국과 동등하게 경쟁할 수 있는 2단계에 진입했다고 판단하고 있습니다. 이에 따라 군사력이나 금융 제재 같은 미국의 일방적 공세에 맞서 경제, 첨단기술, 외교 영향력 등 다양한 분야에서 새로운 게임의 규칙을 중국 주도로 만들어가려 합니다. 특히 아시아와 유럽에서 미국의 동맹 체제가 흔들리는 틈을 타 영향력을 확대하려는 계획을 세우고 있습니다.

이 모든 과정에서 시진핑 주석이 천명을 입증하기 위해 가장 중요하게 생각하는 과제는 바로 대만 문제입니다. 시 주석은 대만 문제가 미중 관계의 핵심이며, 이를 잘못 다루면 심각한 충돌로 이어질 수 있다고 경고했습니다. 건설적 전략 안정 관계를 유지하기 위해서는 미국이 대만 문제에서 선을 넘지 말아야 한다는 명확한 가이드라인을 제시한 것입니다. 이에 대해 트럼프 대통령은 대만에 대한 무기 판매 문제를 협상 테이블에 올리며, 이를 승인할 수도 있고 하지 않을 수도 있다는 모호한 입장을 보였습니다.

이는 과거 미국이 약속했던 무기 판매의 자율성을 깨고 중국과의 거래 카드로 활용하겠다는 의지로 해석됩니다. 트럼프 대통령이 대만 독립 반대를 공개적으로 언급한 점은 중국이 상당한 양보를 얻어냈음을 보여줍니다. 결국 트럼프 대통령은 대만을 협상 칩으로 활용하여 중국과 밀당을 이어가려 할 것입니다. 이번 정상회담의 구체적인 성과가 적어 보일 수 있으나, 이는 앞으로 이어질 거대한 거래의 시작에 불과합니다. 2026년에 예정된 시 주석의 방미와 APEC, G20 정상회의 등을 통해 미중 간의 빅딜이 완성될 가능성이 큽니다.

특히 새로 설치될 무역위원회와 투자위원회는 이러한 거래의 핵심 통로가 될 것입니다. 미국은 첨단기술 외 분야에서 중국의 투자를 허용하고, 중국은 미국의 농산물과 에너지를 대규모로 구매하며 시장을 개방하는 형태의 거래가 예상됩니다. 또한 인공지능과 같은 핵심 기술의 국제 규칙을 두 강대국이 주도적으로 결정하려는 움직임도 보일 것입니다. 이러한 미중 간의 강대국 빅딜은 한국에 복합적인 영향을 미칩니다.

당분간 미중 충돌의 위험이 낮아진다는 점은 어느 한쪽을 강요받는 압박을 줄여 기회의 공간이 될 수 있습니다. 하지만 전 세계적인 주요 사안이 두 나라의 합의만으로 결정되는 상황은 새로운 리스크를 야기합니다. 특히 미국이 중국 기업의 투자에 문을 연다면, 막대한 자금을 들여 미국 시장에 진출한 한국 기업들이 현지에서 중국 기업과 직접 경쟁하며 타격을 입을 가능성이 큽니다. 과거처럼 지리적인 세력권 분할은 시대착오적일지 모르나, 인공지능, 사이버, 우주와 같은 새로운 영역에서의 패권 다툼은 더욱 치열해질 것입니다.

우리는 이러한 강대국들의 전략적 거래 속에서 국익을 지키기 위한 정교한 외교 전략을 수립해야 합니다





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