미중 관계의 패러다임 변화와 한국의 전략적 대응 과제

APEC 정상회담을 기점으로 변화하는 미국과 중국의 전략적 관계를 분석하고, 글로벌 패권 경쟁의 틈바구니에서 대한민국이 생존하기 위한 정교한 실용 외교와 헤징 전략의 필요성을 역설한다.

지난해 10월 말 경주에서 개최된 아시아 태평양경제협력체(APEC) 정상회의는 단순한 외교 행사를 넘어, 현대 국제 정치의 거대한 흐름이 바뀌고 있음을 보여준 상징적인 사건이었다. 이 자리에서 미국과 중국의 정상이 마주 앉은 것은 표면적으로는 협력의 제스처였으나, 그 내면에는 치열한 전략적 계산과 현실적인 한계가 공존하고 있었다.

당시 미국은 강력한 관세 정책을 통해 중국을 압박했고, 중국은 첨단 산업의 핵심 원료인 희토류의 수출을 통제하며 맞서 싸웠다. 이러한 대립 끝에 두 나라는 일종의 휴전을 선택했는데, 이는 과거 미국이 전 세계적으로 독점하고 주도했던 무기화된 상호 의존 체제가 사실상 해체되었음을 의미한다. 즉, 서로가 서로에게 의존하고 있다는 점을 이용하여 상대를 굴복시키려던 전략이 더 이상 일방적으로 통하지 않는 시대가 도래한 것이다. 이후 도널드 트럼프 미국 대통령이 9년이라는 긴 시간을 지나 다시 중국을 방문하여 정상회담을 가졌으나, 결과는 기대했던 대타협과는 거리가 멀었다.

양국은 상호 관세를 인하하는 프레임워크를 구축하고 무역투자위원회를 신설하여 소통의 끈을 놓지 않기로 합의했지만, 이는 갈등의 근본적인 해결책이라기보다는 갈등의 관리 수준에 그친 합의였다. 사실 미국은 내부적으로나 외부적으로 매우 절박한 상황이었다. 수렁에 빠진 이란 전쟁의 명분 있는 출구를 찾아야 했고, 11월에 예정된 연방 상하원 중간선거를 앞두고 가시적인 성과를 내어 지지율을 끌어올려야 했기에 중국의 외교적 지원과 경제적 실리가 절실했다.

반면 중국 역시 대만 문제라는 핵심 이익에 대해 미국의 양보를 끌어내야 했으며, 첨단 산업 분야에서 자국의 발전권을 공식적으로 인정받아야 하는 과제를 안고 있었다. 결국 이번 정상회담의 결과는 과거처럼 미국이 일방적으로 지시하고 중국이 따르는 구조가 아니라, 서로의 입지가 예전 같지 않은 두 거인이 버티기에 들어간 현실을 그대로 반영한 것이라고 볼 수 있다. 향후 미중 관계는 단순히 협력이나 경쟁 중 하나로 정의될 수 없으며, 사안에 따라 협력, 경쟁, 대결이라는 세 가지 양상이 복잡하게 얽히는 삼중주 형태로 전개될 가능성이 크다.

이번 정상회담 과정에서 트럼프 대통령은 시진핑 국가주석을 위대한 지도자라고 치켜세우는 파격적인 화법을 구사했다. 이는 단순한 칭찬이 아니라 호르무즈 해협의 개방과 이란의 핵 불용 정책, 그리고 미군의 첨단 무기 생산에 필수적인 희토류의 안정적 확보를 위해 중국의 지지를 얻어내려는 고도의 전략적 선택이었다. 중국 역시 이에 대응하여 트럼프 대통령에게 최대한의 외교적 예우를 갖추어 품격을 유지했다. 하지만 동시에 대만 문제만큼은 결코 양보할 수 없는 레드라인임을 명확히 하며, 이를 잘못 다룰 경우 미중 관계 전체가 돌이킬 수 없는 위험한 상황으로 치달을 수 있다는 강한 경고를 잊지 않았다.

특히 트럼프 대통령이 대만 문제에 대해 전략적 침묵을 지켰음에도 불구하고, 시진핑 주석은 희토류 수출통제 해제에 대해서는 즉각적인 확답을 피하며 말을 아꼈다. 대미 투자 계획이나 이른바 쇼핑 리스트를 제시하며 경제적 유인책을 던지긴 했으나, 구체적인 방식과 규모, 시행 시기에 대해서는 충분한 여지를 남겨두어 미국을 계속해서 견제하는 모습을 보였다. 호르무즈 해협 문제에 대해서도 중국은 이란이 폐쇄한 것을 미국이 봉쇄했다는 논리를 펴며 미국 측의 발표와는 다른 시각을 드러냈으며, 이는 앞으로의 해결 방식이 미국의 뜻대로만 흘러가지 않을 것임을 시사한 것이다.

한때 미국은 아틀라스처럼 전 세계의 자유주의 국제질서를 홀로 떠받쳐온 초강대국이었으나, 이제는 점차 그 책임과 역할에서 발을 빼기 시작했다. 때로는 지는 해와 같은 석양의 제국처럼 행동하며 자국 우선주의에 매몰된 모습을 보이고 있으며, 그 여파로 미국의 전통적인 동맹국들은 물론 미국 내부의 여론조차 냉담해지는 추세다. 최근 갤럽의 국가 신뢰도 조사에서 중국이 미국을 앞질렀다는 결과는 미국의 글로벌 리더십이 심각한 위기에 처해 있음을 보여주는 단면이다.

다만 중국의 위상이 상대적으로 높아졌다고 해서 중국이 곧바로 패권의 공백을 메우거나 미국과 대등한 G2로서의 완전한 지위를 확보했다고 보기는 어렵다. 중국은 비약적으로 성장했지만, 그것이 반드시 내실 있는 질 좋은 발전이었는지는 의문이며, 종합적인 국력 차이 또한 여전히 미국이 앞서 있기 때문이다. 그럼에도 불구하고 중국이 국제 사회의 담론 주도권을 확대하며 미중 관계의 프레임을 새롭게 짜려 한다는 점은 분명한 사실이다.

시진핑 주석이 제시한 건설적 전략적 안정 관계라는 개념은 트럼프 행정부의 임기를 고려하여 기존의 전략적 경쟁 프레임을 지우고, 절제된 경쟁과 협력을 통해 대국 차원에서의 오판과 충돌을 방지하자는 중국식의 새로운 기준을 제시한 것으로 풀이된다. 이러한 미중 관계의 역동적인 변화는 대한민국에 매우 엄중한 시사점을 던져준다. 우리는 오랫동안 적대적 이데올로기나 배타적인 동맹 체제, 또는 진영으로 나뉜 경제 블록이라는 냉전적 문법에 기대어 외교 전략을 짜왔다. 하지만 이제는 친미냐 친중이냐라는 낡은 이분법적 프레임만으로는 지금의 거대한 시대적 파고를 넘어서는 것이 불가능하다.

더욱 위험한 점은 미중 간의 극적인 타협이 이루어진다고 해서 우리의 전략적 공간이 자동으로 넓어지는 것이 아니라는 사실이다. 만약 미중이 관세 전쟁을 멈추고 타협한다면, 제3의 시장에서 한국 제조업이 누렸던 상대적인 경쟁력이 약화될 수 있다. 또한 미국이 중국에 대한 기술 통제를 완화할 경우, 한국 반도체 산업이 중국의 공백을 메우며 누려왔던 일시적인 후광 효과나 반사이익이 순식간에 사라질 가능성이 크다. 안보 측면에서도 상황은 녹록지 않다.

미국은 중국을 견제하는 전략적 과정에서 한반도 이슈를 이용해 한국을 지속적으로 연루시키려 할 것이며, 그 과정에서 발생하는 비용과 부담을 한국에 전가하려 할 것이다. 반대로 중국은 미국이 한반도 안보 문제에 깊숙이 개입하고 한국이 미국과 더욱 밀착될수록 한중 관계를 문제 삼으며 경제적, 외교적 압박을 가할 것이다. 실제로 미국의 대중 압박이 강해지거나 한미일 군사 협력이 공고해질 때마다 중국 군용기가 한국의 방공식별구역을 무단으로 침범하는 행위가 반복되는 것은 우연이 아니라 정교하게 계산된 패턴이다. 결국 환경이 바뀌면 생존 전략도 바뀌어야 한다.

우리가 추구하는 국익 중심의 실용 외교는 단순히 좋은 관계를 유지하는 것이 아니라, 발생 가능한 위험을 분산하고 관리할 수 있는 정교한 헤징 전략으로 진화해야 한다. 신뢰가 사라진 국제 질서 속에서 어느 한쪽으로의 배타적 의존을 피하는 것은 어쩌면 고통스러운 선택일 수 있지만, 국가의 생존을 위한 최선의 고육책이 될 것이다. 우리는 미중 경쟁의 틈바구니에서 수동적으로 대응하기보다, 우리만의 독보적인 가치를 창출하고 외교적 유연성을 확보하여 전략적 자율성을 높이는 데 집중해야 한다





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