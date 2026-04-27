미일, 드론 공동 개발·생산 추진…방산 협력 '새 시대' 열다

미국과 일본이 드론을 포함한 첨단 방위 장비의 공동 개발 및 생산을 통해 방산 협력을 강화합니다. 이 협력은 방산 공급망 강화, 일본 방위 산업 발전, 미일 동맹의 산업적 일체화에 기여할 것으로 예상됩니다.

미국과 일본이 드론을 포함한 첨단 방위 장비의 공동 개발 및 생산을 통해 방산 협력 을 대폭 강화하고 있습니다. 양국 정부는 올해 안에 민관 협력 체계를 구축하여 군사적 활용과 민간적 활용을 겸할 수 있는 이중용도 기술을 기반으로 하는 방위 장비를 함께 개발하고 생산하는 계획을 추진 중입니다.

이러한 움직임은 특히 드론 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있는 중국의 영향력을 고려하여 방산 공급망을 더욱 튼튼하게 만들려는 전략적 목적을 가지고 있는 것으로 분석됩니다. 현재 양국 협력의 첫 번째 프로젝트로 드론이 가장 유력하게 논의되고 있습니다. 구체적으로는 미국 스타트업이 개발한 드론을 일본 내 공장에서 대량 생산하는 방안이 검토되고 있으며, 미국은 드론의 설계 및 핵심 기술을 제공하고 일본은 부품 조달과 실제 생산을 담당하는 역할 분담을 통해 시너지를 창출하고자 합니다.

이는 일본이 과거 미국산 무기를 단순히 구매하는 데 그치지 않고, 공동 생산 거점으로서의 역할을 확대하는 중요한 전환점이 될 것으로 기대됩니다. 이러한 협력은 일본 경제산업성과 방위성, 미국 국방부, 그리고 주일미국대사관이 주도적으로 이끌고 있으며, 구체적인 실행 로드맵은 수개월 내에 공식적으로 발표될 예정입니다. 최근 일본 정부가 방위 장비 이전 3원칙을 개정하여 살상 능력을 갖춘 무기의 수출을 허용한 결정 역시 이러한 협력 확대를 위한 제도적 기반을 마련했다는 평가를 받고 있습니다.

전문가들은 이번 미·일 방산 협력이 단순한 군사적 협력을 넘어 미·일 동맹의 산업적 일체화를 상징하는 중요한 계기가 될 것으로 전망하고 있습니다. 미즈호증권의 아리모토 마사히로 수석 애널리스트는 니혼게이자이신문에 기고한 글에서 “미국 기업과의 협력은 일본 방산업체들에게 첨단 기술을 확보하고 글로벌 시장에 진출할 수 있는 절호의 기회가 될 것”이라고 분석했습니다. 또한, “대규모 방산 기업뿐만 아니라 정밀 제조 역량을 갖춘 중소기업들에게도 안정적인 생산 물량을 제공할 수 있을 것”이라고 긍정적인 평가를 내놓았습니다.

하지만, 일본 내에서 생산된 무기가 제3국으로 수출되거나 실제 전투 상황에서 사용될 가능성에 대한 규제 및 윤리적 논란은 앞으로 해결해야 할 과제로 남아 있습니다. 이러한 문제에 대한 심도 있는 논의와 사회적 합의가 필요할 것으로 보입니다. 이번 협력은 양국 간의 안보 협력을 강화하는 동시에, 일본 방위 산업의 발전과 경쟁력 강화에도 크게 기여할 것으로 예상됩니다. 또한, 글로벌 방산 시장에서 미·일 양국의 영향력을 확대하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다





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