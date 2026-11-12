미시시피주 스콧 콜롬, 역사적 흑인 상원의원으로 당선

미시시피주 스콧 콜롬이 공화당 신디 하이드-스미스를 누르고 흑인 최초로 직선제 상원의원에 당선되었다. 145년 만에实现的 이변은 다양한 유권층의 결합으로 이루어졌다.

미국의 연방 상원의원 선거에서 민주당 소속 스콧 콜롬 이 역사적인 승리를 거두었다. 콜롬은 미국 남부 미시시피주 에서 열린 선거에서 공화당 현역 신디 하이드-스미스 의원에게 근소한 차이로 승리하며 당선인이 확정되었다. 이로써 콜롬은 미시시피주 역사상 처음으로 직선제 투표로 선출된 흑인 상원의원이 되었다.

145년만의 역사적 돌파구와 개표 결과

콜롬 당선인의 당선 확정까지 9일간의 긴 개표 과정이 필요했다. 12일 기준 최종 개표 결과, 콜롬 당선인은 47만4천549표(49.2%)를 얻으며 하이드-스미스 의원의 46만9천39표(48.7%)를 제쳤다. 두 후보의 격차가 매우 좁았기 때문에 '선서진술 투표지' 등의 추가 집계가 완료되어 전날ようやく 당선 사실이 확정될 수 있었다. 뉴욕타임스(NYT)는 도널드 트럼프 전 대통령이 2024년 대선 당시 이 주에서 23%포인트 차이로 압승했던 점을 고려할 때 이번 결과는 놀라운 이변이라고 평가했다.

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미시시피주의 깊은 인종사적 배경

미시시피주는 과거 미 남부연합 소속으로 흑인 노예제를 유지하려 했던 주였다. 남북전쟁 이후 재건시대에도 인종 차별과 폭력이 만연했으며, 빈곤율이 미국 내에서 유독 높은 지역으로 알려져 있다. 재건시대인 1870년 하이럼 레블스가, 1875년 블랜치 브루스가 흑인 상원의원으로 선출되었으나, 이는 주의회 의원들의 간선제에 의한 것이었다. 브루스 이후 145년간 미시시피에는 흑인 상원의원이 존재하지 않았으며, 콜롬이 직선제로 당선되며 이 기록을 깬 것이다.

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다양한 유권층의 결합이 이끈 승리의 구조

콜롬의 승리는 여러 사회적 layers가 중첩된 결과였다. NYT는 자신들의 공동체와 투표권에 대한 정책에 분노한 흑인 유권자들, 높은 물가와 트럼프 행정부 정책에 불만을 품은 백인 유권자, 그리고 하이드-스미스 의원의 트럼프 대통령 일색에 반감을 가진 일부 공화당원이 결합했다고 분석했다. 콜롬은 인종차별적 투표권법에 맞서다 암살된 패니 루 해머가 살았던 선플라워 카운티나, 에밋 틸의 시신이 발견된 탤러해치 카운티 등 델타 지역은 물론, 백인우월주의 단체 쿠클럭스클랜의 지도자 네이선 베드퍼드 포레스트 이름을 딴 포레스트 카운티에서도 승리를 거두며 광범위한 지지를 얻었다.

하이드-스미스와의 정치적 앙금과 미래

이번 승리는 콜롬과 하이드-스미스 의원 사이의 직접적인 정치적 충돌의 결과이기도 하다. 하이드-스미스 의원은 2023년 조 바이든 대통령이 콜롬을 연방법원 판사로 임명하려 했던 것을 의회에서 저지had. 이에 불만을 느낀 콜롬은 2년 뒤 하이드-스미스에게 도전장을 내밀었으며, 민주당의 55번째 상원의원이라는 타이틀을 획득했다. 앞으로 콜롬 의원과 하이드-스미스 의원은 49년 만에 미시시피주 상원 의석이 민주당과 공화당 모두에게 돌아간 상태가 될 것이다.