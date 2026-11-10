미셸 스틸 대사, 쿠팡 제재에 '공정 경쟁' 강조 및 한미 동력 강화 방안 제시

미셸 스틸 주한미국대사가 제2회 한미외교포럼에서 쿠팡 과징금 관련 한국 측 규제를 지적하며 공정 경쟁 환경 확보를 주문했다. 한미 경제 협력 강화와 국방비 증액, 전작권 전환 이슈 등 주요 현안을 짚었다.

미셸 박 스틸 주한미국대사는 2026년 11월 10일 서울 여의도 글래드호텔에서 열린 제2회 한미외교포럼 에서 미국 기업의 공정 경쟁 환경 보장을 강력히 촉구했다. 스틸 대사는 이날 문재안 국회의장이 주최하고 동아시아재단이 주관한 포럼 기조연설을 통해 한미 간 경제 협력의 핵심 원칙으로 '공정한 시장 접근성'을 꼽았다.

공정 경쟁 요구 배경과 쿠팡 과징금 논란

스틸 대사의 '공정 경쟁' 강조는 최근 한국 정부의 쿠팡에 대한 과징금 부과 결정과 맞물려 주목받았다. 공정거래위원회는 전날 쿠팡이츠의 시장 지배적 지위 남용 등을 이유로 쿠팡에 3천 8억 원의 과징금을 부과하기로 결정했다. 이에 미侧은 자국 기업인 쿠팡이 한국 시장에서 불공정한 규제에 직면했다고 판단하고, 스틸 대사를 통해 즉각적인 경고를 보낸 것이다. 미국 정부는 오랫동안 쿠팡 등 한국에 진출한 미국 기업들이 합법적이고 공정한 환경에서 경쟁할 수 있도록 해달라고 꾸준히 요청해 왔다.

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한미 동맹 격상과 전략적 투자 확대 방안

스틸 대사는 지난해 한미정상회담에서 도널드 트럼프 미 대통령과 이재명 대통령 사이에서 이루어진 역사적 합의를 평가절하 하지 않았다. 그는 양국 정상 동맹이 '한 세대에 한 번 있을 법한 수준'으로 격상되었으며, 3천 500억 달러의 미국 전략산업에 대한 한국 투자가 포함된 점을 언급했다. 이러한 약속은 국회의 특별법 통과를 통해 현재 추진 중인 사업들로 구체화되었으며, 국회는 이에 대한 예산 처리를 통해 국방비를 GDP의 3.5%까지 증액하는 약속 이행에도 한 발 더 다가갈 것으로 기대된다.

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전작권 전환과 안보 역할 확대의 딜레마

안보 분야에서는 전작권 전환 시기를 놓고 미측과 한側 간 온도차가 확인되었다. 조셉 윤 전 주한미국대사대리는 화상 참석해 워싱턴 내에서 전작권 전환 조건 충족에 대한 합의가 없으며, 전환이 빠르게 진행되기 어렵다고 전망했다. 미군 측에서는 전작권 전환을 정치적 이슈가 아닌 기술적 문제로 보고 있으며, 조건 없이 날짜만 정하는 것은 기존 합의에 어긋난다는 입장이 우세하다. 한편 김정섭 세종연구소장은 한국이 한반도 방위에 주도적 책임을 지고, 미국이 더 큰 차원에서 전략적 자유를 누리는 역할 분담의 관점에서 접근해야 한다고 제언했다.

여야 의원들, 한미 협력 구체화와 의회 간 협력 강조

조정식 국회의장과 여야 의원들도 한미 관계의 지속 가능한 발전을 위한 의회 간 협력을 강조하는 자리에 참석했다. 조정식 의장은 양국 간 이해가 상충할 때도 대화를 통해 해결하며 동맹이 더욱 단단해졌다고 평가했다. 그는 경제통상과 안보 협약의 과제들을 굳건한 의회 간 협력으로 다져나갈 것을 주문했다. 또한 김건 국민의힘 의원은 전작권 전환을 주권이나 자존심 문제가 아닌, 한미 간 진지한 협의와 국민에 대한 설명을 통해 추진해야 할 사안이라고 밝혔다. 김건 의원은 핵잠수함 도입 문제에서도 정부 부처 간 칸막이를 지적하며 통합적인 접근이 필요하다고 주장했으나, 김영배 의원은 대통령이 직접 챙기는 최우선 과제라고 반박하며 정부의 의지를 재확인했다. 이 자리에서 김 차관은 한미 간 산업 협력 구체화와 원자력, 핵추진잠수함, 조선 협력 등 전략 분야 합사의 충실한 이행이 중요함을 강조하며, 정치적 환경이 변화해도 공동 이익과 약속을 지켜나가는 것이 동맹의 진정한 힘이라고 밝혔다.