미셸 박 스틸 대사, 3조5000억 달러 투자와 국방비 증액 강조

제2회 한미외교포럼에서 미셸 박 스틸 대사가 한미 동맹의 안보와 번영 불가분성을 강조하며 3조5000억 달러 규모의 전략적 투자와 국방비 3.5% 증액 약속 이행을 밝혔다.

미셸 박 스틸 주한미국대사는 11월 10일 서울 여의도 글래드호텔에서 열린 제2회 한미외교포럼 에서 안보와 번영이 뗄 수 없는 관계임을 강조했다. 스틸 대사는 한미 정상 간 체결된 주요 합의를 이행하기 위한 구체적인 수치와 함께 한국 정부의 국방 예산 증액 의지를 지지하는 입장을 보였다.

한미 동맹의 안보와 번영 불가분성

스티일 대사는 연설의 서두에서 '한강의 기적'은 부인할 수 없는 진리이며, 안보와 번영은 결코 분리될 수 없다는 사실에 기반하고 있다고 명시했다. 그는 안보가 확보되지 않으면 번영을 누릴 수 없으며, 번영이 뒷받침되지 않으면 실질적인 안보를 가용할 수 없다는 논리를 제시했다. 이러한 관점은 한미 동맹의 근간이 되는 핵심 가치이자 양국 협력의 토대임을 재확인하는 내용이었다.

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스티일 대사는 지난해 이루어진 한미정상회담이 양국 동맹을 획기적으로 격상시켰다고 평가했다. 그는 도널드 트럼프 전 대통령과 이재명 대통령(출처 기준)의 협상이 한 세대에 한 번 있을 만한 수준이라 칭하며, 이 과정에서 3,500억 달러 규모의 미국 전략산업에 대한 한국 투자가 포함되었음을 밝혔다.

특히 국회가 특별법을 통과시켜 이러한 약속들이 현재 추진 중인 사업들로 구체화되었다고 설명했다. 이는 단순한 정치적 선언을 넘어, 입법부 차원에서 구속력 있는 법적 근거를 마련하여 실행 가능한 프로젝트로 전환되었음을 의미한다. 스틸 대사는 이러한 산업 투자가 한미 경제 안보를 강화하는 중요한 축이 되고 있다고 언급했다.

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국방비 3.5% 증액 및 국제적 역할 확대

스티일 대사는 한국 국회의 예산 처리를 통해 국방비를 국내총생산(GDP)의 3.5%까지 증액하는 약속 이행에도 한 발 더 다가갈 것이라고 밝혔다. 이 수치는 한국이 NATO 가입국들의 국방비 산정 기준인 GDP 대비 2%를 훌쩍 상회하는 수준으로, 안보 부담 분담을 확대하겠다는 강한 의지를 나타낸다. 스틸 대사는 이를 통해 한미 안보 동맹의 실체가 더욱 견고해지리라 기대감을 표시했다.

또한 스틸 대사는 한국이 역내 및 전 세계에서 안보 기여를 확대하고 있다고 평가했다. 그는 기술 개발과 거버넌스 분야에서 한국이 선도적인 역할을 수행하며, 글로벌 경제 안보를 강화하기 위해 노력하고 있다고 전했다. 그러면서 물론 언제나 더 많은 역할을 할 수 있다는 점을 지적하며, 한국이 국제 무대에서 더 활발히 활동하기를 주문했다.

조정식 국회의장의 의회 간 협력 강조

이날 행사에 참석한 조정식 국회의장은 한미정상회담에서 합의된 '조인트팩트시트'(공동설명자료)가 실질적 성과로 이어지도록 함께 노력해야 한다고 말했다. 조 의장은 한미의원연맹의 여당 측 공동회장으로서 양국 의회 간 협력의 중요성을 역설했다. 그는 양국 간 서로 다른 입장을 조율해야 하는 어려움에도 불구하고, 대화로 길을 찾아 동맹이 더욱 단단해졌다고 회고했다.

조 의장은 양국이 다져온 경제통상과 안보 협약 등의 과제를 굳건한 의회 간 협력을 통해 해결해야 한다고 강조했다. 이는 행정부 간 합의가 입법부의 지원을 받을 때 비로소 실효성을 가질 수 있음을 시사한다. 조 의장의 발언은 한국 국회의 적극적인 참여와 협력이 한미 관계의 지속 가능한 발전을 위해 필수적임을 강조하는 것이었다.

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한미 외교포럼의 의의와 향후 전망

제2회 한미외교포럼은 국회 한미의원연맹이 주최하고 동아시아재단이 주관한 행사로, 양국 관계의 현안을 논의하는 중요한 플랫폼으로 자리매김했다. 조정식 국회의장과 미셸 박 스틸 대사를 비롯해 참석자들은 기념촬영을 통해 협력 의지를 다졌다. 이 행사는 양국 정치 엘리트들이 직접 만나 대화함으로써 신뢰를 쌓고 공동의 목표를 확인하는 계기가 되었다.

향후 한미 관계는 3,500억 달러 규모의 투자 실현과 국방비 증액 이행이라는 구체적인 과제를 수행하며 새로운 국면을 맞을 전망이다. 스틸 대사가 언급한 기술 개발과 거버넌스 분야의 협력 또한 한미 동맹의 질적 도약을 위한 핵심 동력이 될 것이다. 양국 의회와 행정부가 긴밀히 소통하며 이러한 합의를 충실히 이행할 것인지가 향후 한미 관계의 성패를 가를 핵심 변수가 될 것이다.