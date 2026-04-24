미대사관의 방시혁 출국금지 해제 요청, 의혹의 그림자

방시혁 하이브 의장의 출국 금지 해제를 요청한 주한미대사관의 움직임과 관련하여 석연치 않은 점들이 드러나고 있습니다. 공식적인 참석 요청 부재, 부적절한 절차, 그리고 김범석 쿠팡 의장 사례와의 유사성 등 여러 의혹들이 제기되고 있으며, 정부 내에서도 미국에 줄대는 세력의 존재가 의심되고 있습니다.

방시혁 하이브 의장의 출국 금지 해제 요청을 둘러싼 미대사관의 움직임은 석연치 않은 점이 많습니다. BTS 공연 및 미국 독립 250주년 기념행사 참석 지원이 명분이지만, 하이브 측은 공식적인 참석 요청을 받지 않았다고 부인하고 있습니다.

행사 성격상 방 의장의 참석이 필수적인지도 의문이며, 외교부를 거치지 않고 경찰에 직접 서한을 보낸 점도 이해하기 어렵습니다. 이러한 부적절한 절차는 배후 세력의 존재를 의심하게 만듭니다. 방 의장이 미국 측에 압력을 행사하여 경찰 수사에 영향을 미치려 했을 가능성도 배제할 수 없습니다. 특히 방 의장은 기업공개를 앞두고 투자자들을 속여 지분을 팔게 함으로써 1900억 원의 부당 이득을 얻은 혐의를 받고 있어, 수사망이 좁혀오자 공모자로 지목된 하이브 전 투자최고책임자가 미국으로 출국하여 잠적한 상황과 맞물려 더욱 의혹을 증폭시키고 있습니다.

이러한 정황은 과거 김범석 쿠팡 의장의 사례를 연상시키기도 합니다. 최근 미국 정부는 김 의장의 법적 안전이 보장되지 않으면 한미 고위급 채널 가동이 어렵다는 입장을 밝혔습니다. 이는 김 의장이 한국에 입국하더라도 신변에 대한 안전을 보장해야 핵추진잠수함 도입 등 안보 현안 논의가 가능하다는 의미로 해석됩니다. 쿠팡 기업에 대한 규제 문제보다는 김범석 개인의 신변을 거론한 점이 이례적이며, 국가 정상 간 합의된 안보 현안을 개인의 법적 처분과 연계하는 것은 상식을 벗어납니다.

더욱이 주권 국가의 사법권을 침해하려는 시도로 비춰질 수 있습니다. 쿠팡은 2021년 나스닥 상장 이후 미국 로비 활동을 적극적으로 펼쳐왔으며, 국내에서 논란이 될 때마다 로비 예산을 증액해왔습니다. 막대한 매출과 이익을 올리면서도 미국 국적이라는 점을 이용하여 책임을 회피하는 김 의장의 모습은 비판받아 마땅합니다. 쿠팡을 지원하는 세력은 미국 정부와 일부 미국 의원뿐만이 아닙니다.

장동혁 국민의힘 대표는 미국 방문 후 쿠팡 사태를 언급하며 이재명 정부의 반미·반기업 기조가 경제 발목을 잡고 있다고 주장했습니다. 이는 장 대표가 방미 기간 동안 쿠팡 관련 이야기를 들었을 가능성을 시사합니다. 또한, 정동영 통일부 장관의 '기밀 누설' 논란은 우리 정부 내에서도 미국에 줄대는 세력이 존재한다는 의혹을 불러일으키고 있습니다. 과거 미국이 한국 정부와 갈등으로 대북 정보를 제한한 사례는 있었지만, 그 사실이 외부로 노출된 적은 없었습니다.

이번 논란은 누군가 의도적으로 정보를 흘린 것으로 의심됩니다. 이재명 대통령 또한 이 문제에 대해 자세히 알아봐야 한다고 언급했습니다. 일각에서는 이 논란의 배경으로 자주파와 동맹파 간의 갈등을 거론하고 있습니다. 한미 공조보다는 남북 관계 복원을 중시하는 자주파를 곤경에 빠뜨리기 위한 소행이라는 추측도 나오고 있습니다.

안보 정책에 대한 이견은 내부 토론을 통해 해결해야 할 문제이며, 누구를 골탕먹이기 위한 행위는 국익을 해치는 중대한 문제입니다. 도널드 트럼프 대통령 집권 이후 미국은 예측 불가능한 행보를 보이고 있으며, 이는 우리 경제에 직격탄을 날리고 있습니다. 이러한 상황에서 개인적, 정치적 이익을 위해 미국에 줄대는 행위는 용납될 수 없습니다. 이는 국민을 배신하는 행위와 다름없습니다





OhmyNews_Korea / 🏆 16. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

방시혁 하이브 김범석 쿠팡 미국 출국금지 로비 정동영 한미관계

United States Latest News, United States Headlines