미-이란 휴전 합의 후 이란 내 강경파 반발 심화

미국과 이란의 휴전 합의 이후 이란 내 강경파의 반발이 거세지고 있다. 강경파는 전쟁 지속을 주장하며, 휴전 합의를 비판하고 있다. 이란 정부는 내부 결속을 다지면서 미국과의 협상을 준비 중이다.

8일(현지시간) 이란 수도 테헤란에서 열린 이슬람혁명수비대(IRGC) 정보수장 세예드 마지드 카데미 소장의 장례 행렬에 한 이란 여성이 참석하여 지난 2월 28일 사망한 이란 최고 지도자 아야톨라 알리 하메네이의 사진을 들고 있는 모습이 포착되었다. 이는 미국과 이란 간의 휴전 합의 발표 이후 이란 내 강경파 의 동요를 보여주는 징표로 해석된다. 영국 BBC 방송은 최근 휴전 합의가 이란 정치권 내 강경파 를 불안하게 만들고 있다고 보도했다. 이란 내부의 강경파 들은 미국과의 휴전 합의에 강력하게 반발하며, 전쟁을 지속해야 한다고 주장하고 있다. 불과 며칠 전, 테헤란의 번화가 교차로에는 “ 호르무즈 해협 은 계속 폐쇄될 것”이라는 강경 메시지를 담은 대형 현수막이 걸렸는데, 이는 지난달 이란 최고지도자로 선출된 모즈타바 하메네이의 강경 노선을 드러낸 것이었다.

그러나 파키스탄의 중재로 이루어진 2주간의 휴전 합의로 인해 이 현수막은 철거될 가능성에 직면하게 되었고, 이로 인해 강경파들은 더욱 격렬하게 반발하고 있다.\이란 내 강경파들은 이번 휴전 합의가 미국의 이익을 위한 것이라며 비판하고 있다. 이들은 전쟁 기간 동안 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄하고 미사일과 드론 공격으로 걸프 지역에 큰 타격을 입힌 점을 강조하며, 군사적으로 우위를 점한 상황에서 전쟁을 중단하는 것은 이란의 승리를 포기하는 것이라고 주장한다. 실제로 휴전 발표 직후 테헤란에서는 일부 시위대가 미국과 이스라엘 국기를 불태우는 등 강경파들의 불만이 표출되었다. 이슬람혁명수비대(IRGC) 산하의 바시즈 민병대 일부는 외무부 청사까지 행진하며 휴전 결정에 항의했고, 강경 성향의 언론은 휴전 합의를 “적에게 주는 선물”이라고 비난하며 미국의 군사력 재건을 돕는 것이라고 주장했다. 이번 휴전 합의는 마수드 페제시키안 이란 대통령이 이끄는 최고국가안보회의(SNSC)에서 결정되었으며, 이란의 우방인 중국이 파키스탄의 중재안을 받아들이도록 이란을 설득하는 데 중요한 역할을 한 것으로 알려졌다. 하지만, 강경파들은 이란의 주요 인프라가 더 파괴되기 전에 해결책을 찾아야 한다는 현실적인 인식도 하고 있는 것으로 보인다. 40일간의 전쟁으로 인해 인권 운동가들에 따르면 3000명 이상이 사망했고, 도널드 트럼프 전 미국 대통령은 더 큰 규모의 죽음과 파괴를 예고하며 위협을 가하고 있다.\휴전 발표 몇 시간 전, 강경파로 분류되는 골람호세인 모흐세니 데제이 대법원장은 이란 국영방송과의 인터뷰에서 이란이 여전히 우위를 유지한 채로 전쟁 종식을 모색하고 있다고 언급하며 강경한 입장을 고수했다. 현재 SNSC는 휴전 합의를 이란의 승리로 묘사하며 정권 지지자들에게 단결을 호소하고, 내부 결속을 다지면서 미국과의 협상을 준비하고 있다. 이란 언론에 따르면 모하마드 바게르 갈리바프 국회의장이 이란 대표단을 이끌고 파키스탄 이슬라마바드에서 JD 밴스 미국 부통령과 직접 협상에 나설 예정이다. 하지만, 휴전 합의가 지속적인 평화를 보장하는 것은 아니며, 회담 결렬 시 전쟁이 재개될 가능성도 여전히 남아있다. 이란 내 강경파는 전쟁 재개를 지지하고 있지만, 다수 국민에게 휴전은 전쟁의 공포에서 벗어나는 희망을 의미한다. BBC는 이란 내부의 복잡한 정치적 역학 관계와 국민들의 다양한 입장을 조명하며, 중동 지역의 불안정한 정세를 예의주시하고 있다





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이란 미국 휴전 강경파 분쟁 호르무즈 해협 협상

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