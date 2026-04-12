미-이란 종전 협상 시작에도 호르무즈 해협 긴장 고조…기뢰 제거 작업 난항

미국과 이란의 종전 협상 시작과 동시에 호르무즈 해협에서 긴장이 고조되고 있습니다. 미군은 기뢰 제거 작업을 시작했지만, 이란은 군함 진입을 허용하지 않으며 맞서고 있습니다. 해협 통과 시도 미 군함 회항, 2주 휴전에도 봉쇄 상태 지속, 기뢰 제거 작업의 어려움, 상선 통행량 급감 등 호르무즈 해협의 불확실성이 커지고 있습니다.

미국과 이란이 종전 협상을 시작한 가운데, 호르무즈 해협 을 둘러싼 긴장이 고조되고 있습니다. 11일(현지시각), 미군은 이란이 설치한 기뢰 제거 작업을 시작했지만, 이란은 군함 진입을 허가하지 않으며 맞섰습니다. 이로 인해 해협 통과를 시도하던 미 군함들은 회항했고, 2주 휴전을 전제로 한 호르무즈 해협 개방은 당분간 봉쇄 상태를 유지할 것으로 보입니다. 미 중부사령부는 유도미사일 구축함 2척이 호르무즈 해협 을 통과했다고 발표했지만, 이란 혁명수비대는 이를 부인하며 군사 선박의 통과 시도에 강력히 대응하겠다고 위협했습니다. 미군이 기뢰 제거 작업을 진행하는 동안, 이란은 사전 조율 없는 군함 진입을 휴전 위반으로 간주하고 30분 내 공격하겠다고 경고했습니다. 이러한 상황은 양국 간의 휴전 합의에도 불구하고 호르무즈 해협 의 불확실성을 증폭시키고 있습니다.\이번 사태는 호르무즈 해협 의 전략적 중요성을 다시 한번 상기시키고 있습니다.

호르무즈 해협은 전 세계 원유 수송의 중요한 통로이며, 봉쇄는 국제 유가 급등을 초래할 수 있습니다. 미군은 기뢰 제거를 통해 해협의 안전을 확보하려 하지만, 이란은 혁명수비대의 소형 쾌속정을 활용한 비대칭 전력을 통해 해협 통제를 유지하려는 의지를 보이고 있습니다. 이란은 1988년 미국과의 해전 이후, 상선을 통제하는 방식으로 대응해 왔으며, 이번 기뢰 위협 역시 이러한 전략의 연장선상에 있습니다. 미군의 기뢰 제거 작업이 순조롭게 진행될 수 있을지는 불확실합니다. 이란 역시 기뢰의 정확한 위치를 모두 파악하지 못하고 있으며, 자체적인 제거 기술력 부족으로 인해 단기간 내에 해협의 안전을 확보하기 어려울 수 있습니다. 이러한 기술적 어려움은 호르무즈 해협의 봉쇄 상태를 장기화시킬 수 있으며, 양국 간의 긴장을 더욱 고조시킬 수 있습니다.\현재 호르무즈 해협은 사실상 마비 상태에 놓여 있습니다. 2주 휴전 발효에도 불구하고 상선 통행량은 평시의 10% 미만에 불과하며, 12일에는 초대형 유조선 3척이 해협 통과를 시도했지만 미국과 이란의 평화 협상 결렬로 인해 2척이 방향을 돌렸습니다. 이란 반관영 타스님 통신은 이란이 협상을 서두르지 않고 있으며, 미국이 합의에 동의하지 않으면 해협 상황에는 변화가 없을 것이라고 보도했습니다. 이는 양국 간의 신뢰 부족과 협상 난항을 시사하며, 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장이 쉽게 해소되지 않을 것임을 보여줍니다. 이러한 상황은 국제 유가 및 세계 경제에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 양국 간의 추가적인 충돌 가능성을 배제할 수 없게 만듭니다. 호르무즈 해협의 상황 변화는 국제 사회의 지속적인 관심과 감시가 필요한 상황입니다





hanitweet / 🏆 12. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

미국 이란 호르무즈 해협 기뢰 휴전

United States Latest News, United States Headlines