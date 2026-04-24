미나브 초등학교 미사일 공격: 전쟁의 참혹한 그림자

이란 미나브 지역 초등학교에 미사일이 떨어져 170여 명의 학생과 교사가 사망한 사건을 통해 전쟁의 비인간성과 민간인 보호의 중요성을 강조하고, 국제 사회의 책임 있는 행동을 촉구합니다.

전쟁의 그림자가 드리운 이란 미나브 지역의 한 초등학교 에서 끔찍한 비극이 발생했습니다. 수업에 몰두하던 학생과 교사 170여 명이 미사일 공격 으로 인해 꽃다운 생을 마감했습니다. 그곳은 참전 군인도, 군사 시설도 없는 순수한 교육의 공간이었습니다.

미국 측은 초등학교를 군사 시설로 오인하여 공격했다고 해명했지만, 어린 학생들의 죽음이라는 참혹한 현실 앞에서 그 어떤 변명도 면피하기 어렵습니다. 이 비극은 2주 전 트럼프 전 대통령이 호르무즈 해협 개방을 압박하며 이란의 모든 발전소와 교량을 파괴하겠다고 공언했던 위협적인 발언과 맞물려 더욱 충격적입니다. 당시 이란 시민들은 스스로 '인간 사슬'을 형성하여 발전소와 다리를 보호하려는 필사적인 노력을 기울였지만, 결국 참혹한 결과에 직면했습니다.

'No Mercy'를 외치던 미국과 자국민에게 '인간 방패' 역할을 강요했던 이란 지도부의 모습은 인간을 그저 전쟁의 도구로 취급하는 냉혹한 현실을 보여줍니다. 전쟁터에서 인권 논의는 불가능하다는 냉소적인 비판도 있을 수 있지만, 교사로서 우리는 매일 평화, 정의, 그리고 타인의 고통에 대한 공감을 가르치며 살아왔습니다. 이 비극은 우리가 가르치는 가치와 현실 사이의 깊은 괴리감을 느끼게 하고, 가슴을 찢는 듯한 슬픔을 안겨줍니다. 학교는 포화 속에서도 반드시 보호되어야 할 평화의 성역입니다.

이는 단순한 수사가 아닌 국제 사회의 엄중한 약속이며, 제네바 협약과 UN 아동권리협약은 전쟁 중에도 학교를 공격하는 것을 금지하고 있습니다. 아동이 안전하게 성장할 수 있는 '유예의 공간'을 파괴하는 것은 한 세대의 미래를 앗아가는 야만적인 행위입니다. 그러나 현실은 참담합니다. 2023년 이후 가자지구 희생자의 절반 이상이 아이들과 여성이었으며, 현대 전쟁은 군인보다 민간인의 피해가 훨씬 더 큽니다. 특히 이번 전쟁에 활용되는 'AI 참모'가 인적 피해를 '부수적 피해'로 미리 계산한다는 소문은 더욱 섬뜩합니다.

생명의 무게를 숫자로 환산하는 비인간적인 셈법 앞에서 인류의 존엄성은 무너져 내릴 수밖에 없습니다. 전쟁의 대가는 언제나 경제적으로 취약한 국가와 계층에게 더욱 가혹하게 부과됩니다. 설문조사에 따르면, 미국인 다수가 이번 전쟁에 무관심한 반면, 나이지리아나 이집트 등 남반구 국가의 국민들은 전쟁의 공포를 실시간으로 체감하며 물가 상승과 에너지난에 시달리고 있습니다. 우리나라도 대기업보다는 하청업체가 먼저 어려움을 겪고 있으며, 택배기사들은 치솟는 기름값에 고통받고 있습니다.

강대국이 발사한 패권 경쟁의 미사일은 세계 곳곳의 가난한 서민들의 생존권을 위협하고 있습니다. 이제 우리는 스스로에게 물어야 합니다. 주식 시장의 변동과 기름값에 대한 걱정보다 먼저, 존중받아야 할 아이들의 인권을 묻고, 강대국의 패권 다툼과 경제적 이익을 위해 가난한 나라의 국민들이 희생되는 것이 과연 정의로운가 묻고, 미국과 이스라엘은 무고한 희생에 대해 책임 있게 사과해야 합니다. 아이들의 교실이 전쟁의 표적이 된 세상에서 우리는 평화를 가르칠 수 없으며, 약하고 가난한 자들을 존중하지 않는 세상에서 우리는 아이들에게 미래를 보여줄 수 없습니다. 이제 비정한 미사일의 궤적 대신 생명을 지키려는 인권의 목소리가 온 지구를 뒤덮어야 합니다





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이란 미사일 공격 초등학교 전쟁 범죄 민간인 피해 인권 제네바 협약 UN 아동권리협약 가자지구 AI 참모

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