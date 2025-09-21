미군, 해방 후 남한 진주와 미 군정의 시작: 진정한 해방인가, 새로운 점령의 시작인가?

1945년 9월 8일, 미군은 해방된 한반도에 진주했으나, 점령군으로서 일본 잔재를 청산하는 데 소극적인 태도를 보였다. 미 군정은 친일 세력을 등용하고 민족주의 세력을 배제하면서, 해방 후 한국 사회에 새로운 갈등을 초래했다. 본 기사는 미군의 남한 진주 과정과 미 군정의 정책을 분석하고, 그 영향과 의미를 조명한다.

1945년 9월 8일, 해방 23일 만에 존 R. 하지 장군이 지휘하는 미 제24군단 소속 7만 2천 명이 한국에 진주했다. 이 부대는 오키나와에서 일본 본토 폭격을 준비하다가 일본의 갑작스러운 항복으로 인해 임무가 변경되었다. 이보다 앞서 소련군은 8월 8일 청진에 상륙했고, 13일에는 창진, 24일에는 평양에 진입했다. 하지 장군은 워싱턴으로부터 한반도 38도선 이남 지역에서 일본군의 항복을 받으라는 '일반명령' 제1호에 따라 움직였다. '일반명령' 제1호는 조선인들의 오랜 노예 상태를 고려하여 적절한 시기에 조선을 해방하고 독립을 시키겠다는 결정을 담고 있었으며, 조선 점령의 목적이 항복 문서의 이행과 조선인의 인권 및 종교상의 권리 보장에 있음을 조선인들이 인식하도록 돕고 적극적인 원조와 협력을 요구했다. 또한 38도선 이남 지역과 주민들에 대한 모든 통치권은 미군의 권한에 속한다는 내용을 포함했다.

하지는 남한 진주 이틀 후인 9월 10일, 조선총독부 건물 제1회의실에서 아베 조선 총독으로부터 일본의 무조건 항복을 규정한 문서에 서명을 받았다. 이는 일제가 대한제국을 병탄한 지 35년 만에 이루어진 일이었다. 이로써 한민족은 일제의 가혹한 통치에서 벗어났지만, 미군의 진주가 곧 해방을 의미하는 것은 아니었다. 하지는 미 합참 본부와 연합군 총사령관으로부터 일본의 항복 접수, 일본군 무장 해제 및 항복 조건 실행, 일본 제국주의 제거, 질서 유지 및 민주적 정부 수립, 한국 독립 기반으로서 건전한 경제 재건, 조선인들의 자치 능력 배양 및 독립 국가 수립 지원 등의 임무를 부여받았다. 그러나 하지는 미 합참본부의 지침과는 다른 행보를 보였다. 그는 항복 문서 조인식이 끝나자마자 조선 총독과 고위 일본 관리들이 군사정부의 통치와 민간정부로의 순조로운 전환을 위해 잠정적으로 직책에 머물러 있게 하겠다고 발표했다. 나아가 그는 '현존하는 정부 체제를 통하여' 통치하겠다고 선언했다. 즉, 기존 일본 체제를 통해 한국을 다스리겠다는 의지를 드러낸 것이다. 실제로 9월 6일 부임한 해리스 장로는 조선총독부의 정무총감 엔도와의 회견에서 한국은 미 점령군의 감독 하에 일본 총독을 통해 통치될 것이라고 밝혔다. 1945년 9월 10일 아베 조선 총독이 하지에게 항복 문서에 조인함으로써 조선이 해방되었다고 발표되었지만, 실제로는 일제가 여전히 행정권을 장악하고 있었다. 미 군정은 여운형을 중심으로 1944년 국내에서 조직된 조선건국동맹(미군 도착 작전에 조선인민공화국으로 개칭)과 중경에서 일제에 선전포고를 하고 연합군과 협력해온 대한민국 임시정부를 인정하지 않았다. 하지는 일본의 항복을 받은 후, 총독과 고위 간부들을 즉시 추방하거나 감금하지 않고, 총독부 기능을 유지하며 그들의 자문을 통해 한국 지도자들에 대한 왜곡된 정보를 수용했다. 이로 인해 민족주의 지도자들을 적대시하고 친일파들이 미 군정에 참여하는 계기가 마련되었다. 제24군단은 필리핀과 오키나와에서 뛰어난 전공을 세웠지만, 민간 통치 경험은 전무했고, 행정 경험을 갖춘 인력도 부족했다. 하지 자신 또한 한국 독립, 다양한 정치적 임무, 일제의 잔재 제거 등에 대한 구체적인 지침을 제대로 받지 못했다. 한국 문제에 대한 정보는 거의 없었고, 한국 업무를 시작하기 전 얻을 수 있는 정보도 매우 제한적이었다. 하지는 거의 백지 상태에서 남한의 통치자가 된 셈이었다. 1945년 9월 7일 일본 요코하마에서 더글러스 맥아더 육군대장이 발표한 포고문은 '점령군'의 보전을 도모하고 점령 지역의 치안 질서를 안전하게 유지하기 위한 조치를 명시했다. 이 포고문은 미군이 조선의 '점령군'임을 명확히 했으며, 점령군의 통치에 순응할 것을 요구했다. 심지어 사형까지 언급하며 복종을 강요했다. 적어도 형식적으로는 미군이 조선을 해방한 것이 아니라, 일본을 대신하여 통치하러 온 것이었다. 9월 9일에 소개된 소련군 사령관의 포고문과는 개념이 달랐다. 남한을 '통치'하러 온 미군은 한국인보다 일본인을 더 가깝게 여기고 신뢰하는 모습을 보였다. 이는 그들의 입장에서 조선 통치의 노하우를 일본인으로부터 넘겨받는 것이었기에, 조선인의 일본 통치에 대한 반항적 태도가 미군 통치에 대한 반항으로 이어질 수 있다는 점을 고려한 것으로 보인다. 이러한 미군의 행보는 해방 이후 한국 사회에 큰 영향을 미쳤다. 미 군정은 민족주의 세력과 독립운동가들의 목소리를 제대로 반영하지 못했고, 친일 세력의 부활을 묵인함으로써 한국 사회의 혼란을 가중시켰다. 이는 해방 이후 한국 사회의 정치적, 사회적 갈등의 중요한 원인이 되었다





미군 해방 미 군정 점령 친일파 38도선

