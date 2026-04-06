유럽 국가들의 영공 제한으로 미군 조종사들이 이란 공습을 위한 장거리 비행에서 각성제를 사용하고 있다. 비행 거리 증가로 인한 조종사들의 피로도 증가와 작전 수행의 어려움이 드러나면서, 미군 내에서 외교 협상에 대한 불만이 제기되고 있으며, 급유기 추락 사고 등 안전 문제도 발생하고 있다.

미국 공군 조종사들이 이란 공습을 위한 초장거리 비행에서 각성제 를 사용하는 상황이 드러났다. 유럽 국가들의 영공 통과 제한 조치로 인해 비행 거리가 크게 늘어나면서 조종사들의 피로도가 심각하게 증가했기 때문이다. 영국 더타임스의 보도에 따르면, 미군 조종사들은 모다피닐 정제를 복용하며 최대 18시간에 달하는 작전을 수행하고 있다. 이는 제2차 세계대전 당시 폭격기 조종사들이 피로 해소를 위해 암페타민 계열 각성제 를 복용한 역사적 사례를 연상시킨다. 현재 사용되는 모다피닐은 약물 의존 가능성으로 인해 미국 내에서 규제 물질로 분류되어 사용이 제한되고 있음에도 불구하고, 장거리 비행의 불가피성으로 인해 필수적인 조치가 되었다.\유럽 국가들의 영공 제한 조치는 미군 작전에 심각한 영향을 미치고 있다.

스페인의 전면 비행 금지, 프랑스, 이탈리아, 영국, 스위스, 오스트리아의 부분적 제한은 미군 지휘부에 큰 부담으로 작용하고 있으며, 이로 인해 미군은 유럽 북동쪽 우회, 대서양 남쪽 우회 등 장거리 경로를 선택해야만 한다. 영국 RAF 페어포드 공군기지에서 이륙하는 B-1B 랜서와 B-52 폭격기의 경우, 이란까지의 직항 노선은 왕복 약 10.5시간이 소요되지만, 우회 항로는 18시간에 달하며, 최대 8차례의 공중 급유가 필요하다. 또한, 미주리주 화이트먼 공군기지에서 출격하는 B-2 스텔스 폭격기의 경우, 작전 시간이 기존 32시간에서 최대 40시간까지 늘어나는 등, 전략 폭격기들의 작전 부담이 더욱 가중되고 있다. 이러한 장시간 비행은 조종사들의 신체적, 정신적 피로를 극심하게 증가시키며, 작전 효율성을 저하시키는 결과를 초래한다.\장거리 작전의 증가는 최근 발생한 미 공군 KC-135 급유기 추락 사고와 같은 안전 사고의 위험성을 높인다. 이라크 상공에서 발생한 사고는 과도한 작전 밀도와 승무원 피로가 원인으로 지목되었으며, 이는 미군 지휘부 내에서 작전 효율성보다 영공 통과를 위한 외교 협상에 더 많은 자원을 투입해야 하는 현 상황에 대한 불만을 고조시키고 있다. 최근에는 이란 전쟁에 투입된 미군 공중급유기가 이라크 서부에 추락하는 사고까지 발생하여, 작전 수행의 어려움과 위험성을 더욱 실감하게 한다. 이러한 일련의 사건들은 미국과 이란 간의 군사적 긴장이 고조되면서, 미국의 동맹국들이 미국의 군사 작전에 대해 보이는 입장 차이가 더욱 분명해지고 있음을 시사한다. 미국의 독자적인 군사 작전 수행이 어려워짐에 따라, 향후 세계 안보 질서의 변화를 예측하게 한다





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