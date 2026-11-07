미군 호르무즈 해협 이란 미사일 기지 타격, 양국 갈등 격화

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 방공 시설에 대한 제한적 군사 작전을 승인했다. 호르무즈 해협에서의 군사 긴장감은 높아가는 반면, 카타르의 중재 제안으로 외교적 해결 모색도 이어지고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 미군이 호르무즈 해협 인근 이란 방공 시설을 타격했다고 직접 확인했다. 이 사건은 미-이란 양국 간 전쟁 종료 논의가 진행되는 가운데 발생한 군사적 충돌로, 지역 안정에 심각한 우려를 던지고 있다.

트럼프가 인정한 제한적 군사 타격

도널드 트럼프 대통령은 6일(현지 시각) 플로리다주 웨스트팜비치에서 기자들에게 미군이 이란 방공 시설을 대상으로 제한적인 타격을 가했다고 밝혔다. 그는 이 작전이 '소규모'였으며, 이란이 설치한 소형 방공 장치를 15분, 아마도 5분 만에 중립화했다고 설명했다.

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미군은 해당 기지의 정확한 위치를 구체적으로 명시하지 않았다. 그러나 이란 국영매체는 전략적 요충지인 호르무즈 해협의 케심섬(Qeshm Island) 수자 지역으로 미사일 두 발이 낙하했다고 보도했다. 현지 주민들은 비행기 소리를 들은 후 포격이 있었음을 인지했다.

이란의 준관영 타스님 통신은 초기 보고서에서 미사일 두 발이 케심섬에 떨어진 것으로 전해졌다. 하지만 미군이 가한 피해의 규모에 대한 공식 확인은 아직 이루어지지 않은 상태이다.

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선거 패배와 군사적 대응의 배경

이번 공습은 미 중도 선거에서 공화당이 상하원 과반을 상실한 이후 첫 번째 공중 공격이라는 점이 주목된다. 미 언론인 AP는 선거에서 공화당이 패배한 원인이 이란 전쟁에 대한 유권자의 불만과 이로 인한 유가 폭등 때문이었다고 분석했다.

미군은 이미 2일, 중간선거 하루 전에도 케심섬과 헝검섬, 그리고 인근 반다르아바스 지역에서 제한적인 방어적 타격을 가한 바 있다. 미군은 이러한 행동이 이란의 지대공 미사일에 대한 대응이었으며, 이란의 미사일 발사 능력을 약화시키는 것이 주목적이었다고 밝혔다.

최근 몇 주 사이 미군은 호르무즈 해협과 페르시아만 일대에서 이란의 선박 공격 능력을 억제하기 위한 비공개 작전을 지속해 왔다. 하지만 이러한 군사적 압력은 오히려 양국 간 적대감을 심화시키는 요인으로 작용하고 있다.

카타르의 중재와 이란의 조건

군사적 긴장이 고조되는 와중外交적 해결 시도도 병행되고 있다. AP 통신에 따르면 카타르는 6일 미국과 이란 간 핵 프로그램 차이 해소를 위한 새로운 중재안을 이란에 제시했다. 현재 이란은 이 안건을 검토 중이지만, 미국이 핵심 요구사항을 수용해야 협상에 임할 수 있다는 입장을 고수하고 있다.

제안된 중재안은 두 단계의 신뢰 구축 조치를 포함한다. 첫 번째 날, 미국은 이란 항구의 봉쇄를 해제하고 동결된 자산의 일부를 돌려준다. 이에 대한 대가로 이란은 미-이스라엘 공습으로 피해를 입은 핵 시설에 대한 IAEA(국제원자력기구) inspectors의 접근을 허용한다.

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두 번째 날에는 이란이 임시 협정 하에 호르무즈 해협을 재개방한다. 이러한 조치가 이행되면, 양국은 고농축 우라늄 비축량 및 기타 핵 프로그램 문제를 포함하는 본격적인 협상 단계로 진입할 예정이다.

핵 협상 장애물과 미래 전망

그러나 이란은 협상 전 미국이 항구 봉쇄 해소, 제재 중단, 동결 자산 반환, 전쟁 피해 보상, 지역 내 적대 행위 종식 등의 조건을 충족해야 한다고 강조한다. AP는 이란이 트럼프 행정부와 핵 활동에 대해 협상할 의사가 없으며, 이러한 요구사항 수용이 우선이라고 보도했다.

핵 프로그램을 둘러싼 입장차는 전쟁 종식을 위한 논의에서 가장 큰 장애물로 남아 있다. 또한, IR(이란 혁명수비대)은 3일 호르무즈 해협 인근에서 미국의 MQ-9 리퍼 드론과 루카스 드론 두 대를 격추했다고 주장했지만, 이 주장은 미국에 의해 확인되지 않았고 6일의 공습과 직접적인 연관성도 불분명하다.

도널드 트럼프 대통령은 6일 이란과의 대화가 계속되고 있다고 말했다. 카타르를 포함한 중동 국가들은 양측의 추가 충돌을 막기 위해 외교적 접촉을 유지하고 있다. 하지만 호르무즈 해협 인근에서의 반복된 군사 행동은 양측의 비군사화 전망을 불투명하게 만들고 있다. 6일, 호르무즈 해협, 이란, 미군, 도널드 트럼프