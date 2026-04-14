미군 해상 봉쇄 작전에도 이란 선박 호르무즈 해협 통과 논란… 트럼프, 협상 재개 시사

미국이 이란에 대한 해상 봉쇄 작전을 펼치고 있는 가운데, 미 중부사령부의 발표와는 달리 이란 관련 선박이 호르무즈 해협을 통과했다는 보도가 나오면서 봉쇄 실효성에 대한 의문이 제기되었습니다. 트럼프 전 대통령은 이란과의 협상 재개 가능성을 시사하며 중동 정세의 불확실성을 더했습니다. 한편, 이스라엘과 레바논 간의 협상이 미국-이란 관계에 미치는 영향에도 주목해야 합니다.

미 중부사령부는 14일(현지시간) 이란에 대한 해상 봉쇄 작전 이후 24시간 동안 미군의 봉쇄를 뚫고 호르무즈 해협 을 통과한 이란 관련 선박은 없었다고 발표했습니다. 중부사령부는 공식 X(구 트위터) 계정을 통해 봉쇄 작전 개시 24시간 동안 미국의 봉쇄를 뚫은 선박은 없었으며, 6척의 상선이 미군의 지시에 따라 오만만의 이란 항구로 재진입했다고 밝혔습니다. 봉쇄 작전에 투입된 병력은 1만 명 이상의 미 해군, 해병대, 공군 병력과 12척 이상의 군함 및 수십 대의 항공기이며, 이들은 이란 측 항구를 드나드는 선박을 봉쇄하는 임무를 수행하고 있습니다. 중부사령부는 봉쇄가 아라비아만과 오만만의 모든 이란 항구를 포함해 이란 항구 및 연안 지역에서 입·출항하는 모든 국적 선박에 공평하게 시행되고 있으며, 미군은 이란 외의 항구에서 입출항해 호르무즈 해협 을 지나는 선박 항행의 자유를 지원하고 있다고 강조했습니다.

그러나 중부사령부의 주장과 달리, 일부 미국 언론은 미군의 봉쇄 개시 전후로 이란 항구를 출항한 일부 선박이 호르무즈 해협을 빠져나갔다는 보도를 내면서 미군 봉쇄의 실효성에 의문을 제기하고 있습니다. 뉴욕타임스(NYT)는 케이플러(Kpler)의 해운 데이터를 인용, 라이베리아 국적의 화물선 크리스티아나호가 이란의 반다르 이맘 호메이니 항구를 떠나 해협을 통해 페르시아만 밖으로 빠져나갔다고 보도했습니다. 영국 BBC 또한 미군의 호르무즈 해협 봉쇄에도 불구하고 이란과 연관된 선박 4척이 호르무즈 해협을 통과했다고 보도했지만, 해당 선박들의 운항 시점이 봉쇄 작전 개시의 유예 기간에 해당하는지 여부는 명확하지 않다고 덧붙였습니다.

도널드 트럼프 전 미국 대통령은 이란과의 협상 재개 가능성을 시사하며 중동 정세의 불확실성을 증폭시켰습니다. 트럼프 전 대통령은 뉴욕포스트와의 인터뷰에서 “향후 이틀 안에 뭔가 일어날 수도 있고, 우리가 그곳(중동)으로 갈 가능성이 더 커졌다”고 언급하며, 파키스탄에서 협상이 재개될 가능성을 언급했습니다. 그는 파키스탄 군 총사령관 아심 무니르가 협상에 중요한 역할을 할 것이라고 덧붙였습니다. 트럼프 전 대통령은 앞선 통화에서는 회담 장소로 튀르키예나 유럽을 고려 중이라고 언급했으나, 이후 이슬라마바드로 수정하는 등 오락가락하는 모습을 보였습니다. 한편, 트럼프 전 대통령의 이 같은 발언은 이란에 대한 해상 봉쇄 작전이 진행되는 가운데 나왔다는 점에서 더욱 주목받고 있습니다.

이란과의 협상 재개 가능성이 제기되면서 중동 지역의 긴장이 고조되고 있는 가운데, 이스라엘과 레바논 간의 협상도 워싱턴에서 시작되어, 중동 정세에 또 다른 변수를 더하고 있습니다. 이스라엘과 레바논은 휴전과 레바논 내 친(親)이란 무장정파 헤즈볼라의 무장해제 등을 논의하며, 미국 국무장관은 이번 협상이 역사적인 기회가 될 수 있다고 언급했습니다. 이스라엘은 미국의 2주 휴전 합의에도 불구하고 레바논에 대한 공격을 계속하고 있으며, 이란은 이를 휴전 합의 위반이라고 주장하며 레바논에서의 휴전 수용을 미국에 압박하고 있습니다. 따라서 이스라엘-레바논 협상의 결과가 미국-이란 협상 재개에 영향을 줄 가능성도 제기되고 있습니다.

미국의 이란에 대한 해상 봉쇄 작전은 호르무즈 해협을 둘러싼 긴장을 고조시키고 있습니다. 미 중부사령부의 발표와는 달리, 일부 선박들이 봉쇄망을 뚫고 호르무즈 해협을 통과했다는 보도가 나오면서, 봉쇄 작전의 실효성에 대한 의문이 제기되고 있습니다. 이러한 상황은 트럼프 전 대통령의 협상 재개 가능성 시사와 맞물려, 중동 지역의 불확실성을 더욱 키우고 있습니다. 또한, 이스라엘과 레바논 간의 협상이 미국-이란 관계에 미치는 영향 역시 간과할 수 없는 부분입니다. 특히, 이스라엘과 레바논 간의 협상 결과가 이란의 입장에 영향을 미칠 수 있으며, 이는 미국-이란 협상 재개에도 영향을 줄 수 있습니다. 이번 사건들은 중동 지역의 복잡한 지정학적 역학 관계와 국제 정세의 변화를 보여주는 중요한 사례입니다. 봉쇄 작전의 진행 상황, 협상 재개 가능성, 그리고 관련 국가들의 입장 변화 등, 여러 요인들이 복합적으로 작용하여 중동 지역의 미래를 결정할 것입니다. 앞으로의 상황 변화에 대한 지속적인 관심과 분석이 필요합니다





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