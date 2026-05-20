미국정부가 라울 카스트로 전 국가평의회 의장을 기소: 쿠바가 강력 반발함

미국 법무부가 라울 카스트로 전 국가평의회 의장을 기소한 것은 쿠바 정권 교체를 목표로 쿠바에 대한 압박 수위를 높이는 과정에서 이뤄졌다는 분석이 나온다. 이에 쿠바는 강력 반발했고, 미겔 디아즈카넬 쿠바 대통령은 이번 사건이 ‘법적 근거가 전혀 없는 정치적 술수’라고 비판했다.

토드 블랜치 미국 법무부장관 대행이 20일(현지시간) 미국 마이애미에서 라울 카스트로 쿠바 전 국가평의회 의장 기소와 관련해 발표했다. AFP연합뉴스 미국 정부가 쿠바 정치의 상징이자 쿠바 혁명 주역인 라울 카스트로 전 국가평의회 의장(95)을 결국 기소했다.

미국 법무부는 20일(현지시간) 1996년 마이애미 기반의 쿠바 망명 단체 ‘군출의 형제들’이 운용하던 항공기 2대가 쿠바군에 의해 격추돼 탑승자 4명이 사망한 사건에 관여한 혐의 등으로 카스트로 전 의장을 기소했다. 그는 당시 국방부 장관으로 발포 명령을 내린 것으로 알려졌다. 사망자 4명 중 3명은 미국인이었다. 토드 블랜치 법무부 장관 대행은 이날 마이애미에서 열린 기자회견에서 ‘미국과 도널드 트럼프 대통령은 자국민을 결코 잊지 않는다’며 ‘카스트로가 자발적으로 오든, 아니면 다른 방식을 통해서든 미국 법정에 나타날 것으로 기대한다’고 말했다.

트럼프 대통령은 이날 코네티컷주 해안경비대사관학교 졸업식 축사를 마친 뒤 기자들과 만나 카스트로 전 의장 기소가 ‘많은 쿠바인들에게 가장 중요한 일 중 하나가 될 것’이라며 ‘우 배쿠바를 해방하고 있다’고 말했다. 이 사건은 트럼프 대통령이 쿠바의 정권 교체를 목표로 쿠바에 대한 압박 수위를 높이는 과정에서 이뤄졌다. 쿠바는 강력 반발했다. 미겔 디아즈카넬 쿠바 대통령은 이번 기소가 ‘법적 근거가 전혀 없는 정치적 술수’라고 비판했다





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