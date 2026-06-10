미국이 이란에 추가 공격, 이란도 방공망 가동

미국이 이란에 추가 공격을 가하고 있으며, 이란도 이에 대응하기 위해 방공망을 가동하고 있다고 전했다.

AP연합뉴스 미군 중부사령부가 10일(현지시간) 이틀 연속 이란에 군사 작전을 개시했다. 중동을 관할하는 미군 중부사령부는 소셜미디어에 게시한 성명을 통해 "도널드 트럼프 대통령의 지시에 따라 오후 5시15분(미국 동부 시간 기준)부터 자위권 차원에서 이란 내 여러 표적에 대한 추가 공격을 개시했다"며 "이 공격은 이란의 부당하고 지속적인 공격에 대한 대응"이라고 밝혔다.

이란 국영 매체들은 이란 반다르아바스 등에서 폭발음이 들리고 있다고 보도했다. 이란은 미국의 공격에 대비해 방공망을 가동하면서 반격하겠다고 선포했다. 앞서 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 취재진에게 "우리는 전날 그들에게 강력한 타격을 입혔고, 오늘 다시 한번 강력한 공격을 가할 것"이라면서 "혹시 TV를 켜지 않아 못 볼까봐 (미리) 말한다"고 예고했다. 그는 "헬리콥터가 격추된 것을 생각하면 우리에게 그럴 권리가 있다고 생각한다"며 "이란은 처음에 자기들이 하지 않았다고 했다가 나중에 인정했다.

(헬리콥터에 박힌) 불발탄을 우리가 가지고 있기 때문"이라고 말했다. 트럼프 대통령은 또 이란의 발전소·교량에 대한 공습이 임박했다고 폭스뉴스 인터뷰에서 밝힌 데 대해 "나는 그렇게 할 수 있다"며 "우리는 가장 강력한 군대를 보유하고 있다"고 거듭 강조했다. 앞서 트럼프 대통령은 폭스뉴스에 "이란이 협상 과정에서 미국을 계속 이용하고 있다"며 "그들에겐 협정을 체결하고 살아남을 기회가 있다"고 주장했다.

트럼프 대통령은 이날 국가안보팀 회의를 열어 J D 밴스 부통령, 마코 루비오 국무장관, 존 랫클리프 중앙정보국(CIA) 국장, 댄 케인 합참의장, 스티브 윗코프 중동특사 등과 함께 추가 공격 대해 논의했다고 미 온라인 매체 액시오스가 보도했다. 트럼프 대통령은 선택지 중 하나로 대규모 단기 작전도 검토한 것으로 알려졌다. 이란 테헤란의 반미·반이스라엘 벽화. EPA연합뉴스 트럼프 대통령은 "우리는 정말 합의 직전까지 갔었지만, 그들은 계속 질질 끌고 있다"며 "우리를 호구 취급하고 있는 것"이라고 말했다.

이어 "그 이유는 모두 알다시피 그들이 그동안 정말 무능한 대통령들을 상대해왔기 때문"이라고 전임 대통령들을 비난했다. 그는 "나는 버락 오바마 행정부 시절의 핵협정 같은 최악의 합의는 원하지 않는다"며 "그것은 핵무기로 가는 길이었지만, 우리는 제대로 작동하는 합의를 원한다"고 강조했다. 그러면서 "모든 협상이 완료된 상태이고, 그들이 해야 할 일은 서류에 서명하는 것 뿐"이라며 "며칠 더 시간을 주자로 했다. 그 서류는 매우 중요하고, 그들도 서명하는 것이 어떤 의미인지 알고 있기 때문"이라고 덧붙였다.

피트 헤그세스 국방부 장관은 트럼프 대통령의 발언 이후 기자들에게 "트럼프 대통령은 이란을 강력하게 공격하겠다고 했고, 그렇게 할 것"이라며 "우리는 폭탄으로 협상하는 일에 능숙하다. 오늘 밤 (중동 지역을 관할하는) 미 중부사령부는 아주 바쁠 것"이라고 말했다. 한편 이란 메흐르 통신은 미국의 공격에 대비해 이란 남서부 지역에 방공 시스템이 가동되고 있다고 전했다. 이란 반관영 타스님 통신은 군 소식통을 인용해 미국이 이란을 공격한다면 이란도 중동지역 내 미국 표적을 타격할 것이라고 보도했다.

이 소식통은 "이란군은 최고 경계 태세를 갖추고 있으며, 미국은 다시 한번 가혹한 대응에 직면하게 될 것"이라고 경고했다. 마수드 페제시키안 이란 대통령은 트럼프 대통령의 발언은 절박함의 표현일 뿐이라고 깎아내리며 맞서겠다는 뜻을 밝혔다. 그는 소셜미디어를 통해 "교통망부터 전력 및 수자원 산업에 이르기까지 핵심 시설들을 표적으로 삼겠다는 위협은 결코 힘의 과시가 아니며, 오히려 이란의 강력한 의지 앞에서 드러내는 절박함의 방증일 뿐"이라고 주장했다





kyunghyang / 🏆 14. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran US Military Attack Defense Negotiation Nuclear Deal

United States Latest News, United States Headlines