미국의 휴전 연장 거부한 이란, 호르무즈 해협 통제권 강화하며 군사적 긴장 고조

트럼프 정부의 휴전 연장 선언을 기만전술로 규정한 이란이 2차 종전 협상 불참을 선언하고 호르무즈 해협의 법적 통제권 강화를 추진하는 등 군사적 대응을 예고했다.

최근 이란 테헤란 엥겔랍 광장에는 이란군의 차세대 미사일인 코람샤흐르-4가 전시되며 긴장감이 최고조에 달하고 있다. 이번 사태의 발단은 도널드 트럼프 미국 대통령이 일방적으로 선언한 휴전 연장 조치에 대해 이란 측이 이를 명백한 기만전술이자 시간 끌기용으로 규정하면서 시작되었다.

이란 정부는 트럼프 행정부의 정책적 일관성이 결여되어 있으며, 협상 테이블에서 신뢰할 수 있는 파트너가 아니라는 입장을 분명히 했다. 이러한 불신을 바탕으로 이란은 2차 종전 협상 불참을 공식화하는 한편, 군사적 대응 태세를 강화하며 강경한 자세를 유지하고 있다.

이란의 반관영 통신인 타스님은 트럼프 대통령의 발표 직후 이란 당국이 결코 휴전을 구걸한 적 없으며, 미국이 휴전이라는 명목 아래 이란을 속이려 한다고 강력히 비판했다. 군사적 측면에서 이란은 더욱 노골적인 경고를 보내고 있다. 하탐 알안비야 중앙군사본부의 에브라힘 졸파가리 대변인은 우리 군이 이미 완전한 전투 준비태세를 완료했으며 미국과 이스라엘의 도발이 있을 경우 즉각적인 보복에 나설 것임을 시사했다.

특히 이란은 호르무즈 해협을 둘러싼 주도권을 놓치지 않겠다는 의지를 확고히 하고 있다. 이들은 미국의 해상 봉쇄가 지속되는 한 호르무즈 해협은 결코 개방되지 않을 것이며, 필요시 무력으로 봉쇄를 집행하겠다는 입장을 밝혔다. 실제로 이란 의회는 호르무즈 해협의 통제권을 법적으로 명시하는 조치를 준비 중이며, 통과 선박에 대한 통행료 부과와 적대국 선박의 차단 등을 포함한 법안을 상정할 계획이다. 이는 단순한 외교적 수사를 넘어 실제 물리적 충돌을 대비한 행정적·군사적 조치로 해석된다.

한편, 이란 내부 상황 또한 복잡하게 얽혀 있다. 미국 싱크탱크인 전쟁연구소(ISW)는 이란 정권 내부의 강경파와 협상파 간의 권력 투쟁이 심화되고 있다고 분석했다. 모하마드 바게르 갈리바프 의장을 중심으로 한 협상파와 아흐마드 바히디 총사령관이 이끄는 강경파 사이에서 대미 정책을 두고 이견이 노출되고 있는 것이다. 그러나 최근 이란의 행보를 보면 실질적인 권력의 무게추는 강경파에게 쏠린 것으로 판단된다.

이란 외교부 또한 미국의 모순된 메시지가 외교적 진정성을 훼손하고 있다고 비판하며 협상 조건으로 대이란 해상 봉쇄 해제를 강력히 요구하고 있다. 이처럼 트럼프 정부의 경제적 압박과 이란 내 강경 기조가 맞물리면서 중동 정세는 한 치 앞을 내다볼 수 없는 안개 속으로 빠져들고 있다. 국제 사회는 이번 사태가 국지적인 군사 충돌을 넘어 글로벌 에너지 공급망의 핵심인 호르무즈 해협을 둘러싼 전면적 위기로 확대되지 않을지 우려하고 있다.





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