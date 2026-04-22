미국의 한국 압박 수위 고조: 전작권, 투자, 정보 공유 등 전방위적 불만 표출

정동영 장관의 발언을 계기로 미국이 한국에 대한 압박을 강화하고 있으며, 전작권 전환, 대미 투자 지연, 북한 정보 공유 축소 등 다양한 이슈에서 불만을 표출하고 있습니다. 쿠팡 김범석 의장의 신변 안전 문제까지 연계하며 압박 수위를 높이고 있습니다.

미국이 정동영 통일부 장관의 북한 핵시설 관련 발언을 빌미로 한국에 대한 압박 수위를 높이고 있다. 북한 정보 공유 제한에 이어 쿠팡 김범석 의장의 신변 안전 보장 문제와 한미 안보협의를 연계하고 있으며, 정치적 편의주의에 따른 전시작전통제권( 전작권 ) 전환에도 반대 입장을 표명했다.

트럼프 행정부는 한국의 대미 투자 이행 지연에 대해서도 불만을 드러내고 있다. 제이비어 브런슨 주한미군사령관은 미국 상원 군사위원회에서 한국의 전작권 전환에 대해 정치적 편의주의가 우선해서는 안 된다고 강조하며 이재명 대통령의 전작권 환수 추진에 대한 이견을 간접적으로 드러냈다. 외교 소식통에 따르면 미국 국무부와 의회는 김범석 의장의 신변 안전 문제가 해결되지 않으면 한국의 핵추진잠수함 건조 및 우라늄 농축 관련 고위급 협의 진전이 어려울 것이라고 우리 정부에 전달했다.

미국 공화당 하원의원들은 강경화 주미대사에게 김 의장의 신변 보장을 요구하는 서한을 발송했으며, 쿠팡의 로비 활동이 미국 의회와 국무부에 영향을 미치고 있는 상황이다. 박윤주 외교부 1차관은 국회에서 이 문제가 한미 정부 합의에 장애물이 되지 않도록 관리하고 소통하겠다고 밝혔다. 미국은 이달 초 정동영 장관의 북한 구성 핵시설 발언을 문제 삼아 대북 정보 공유를 축소하겠다는 방침을 전달했으며, 지난 2월 미중 전투기 대치 사건에 대한 안규백 국방부 장관의 주한미군 항의 및 사과 문제, DMZ법 추진 등도 불만 사항으로 언급했다. 안규백 장관은 브런슨 사령관의 항의 보도에 대해 사실이 아니라고 반박했다.

미국의 핵심 불만은 한국의 대미 투자 지연이며, 일본과의 투자 속도 차이를 지적하고 있다. 전문가들은 대미 투자 사업을 신속하게 진전시키고 외교안보 라인의 원팀 플레이를 통해 한미 관계의 토대를 안정화해야 한다고 조언한다. 한편, 같은 날 한 어머니도 아들과의 약속을 지키기 위해 장기기증 의사를 밝혔다





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