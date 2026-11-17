미국인의 인간관계가 가족 중심으로 재편되는 현상을 분석한다. 경제적 부담과 팬데믹의 영향으로 친구 관계는 축소되고 가정 내 시간이 확대되며 사회적 고립이 심화되고 있다.

미국 사회에서 공동체의 쇠퇴와 사람들 간의 유대 약화에 대한 우려는 오래전부터 제기되어 왔다.

사회학자 로버트 퍼트넘은 2000년 출간한 《나 홀로 볼링》에서 미국인들이 여전히 볼링을 즐기지만 볼링 모임에 참여하는 인구는 감소하고 있음을 통해 이러한 사회적 변화를 입증한 바 있다.

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2020년 코로나19 팬데믹은 이러한 추세를 더욱 가속화했으며, 식당과 술집의 폐쇄 및 학교와 직장의 대면 활동 중단은 일상적인 사회적 교류를 단절시키는 계기가 되었다.

감염병 위협이 수그러든 후에도 재택근무, 온라인 모임, 가정 내 여가 활동 등 팬데믹 기간 확산된 생활 방식은 상당 부분 유지되고 있다.

미국인 2,000여 명을 대상으로 한 설문 조사에서 응답자 43%가 이상적인 저녁 시간을 가족이나 연인과 보내는 것으로 답변했으며, 이는 TV 시청과 함께 가장 많이 언급된 응답이었다.

캔자스대 제프리 홀 교수는 이 결과가 단순한 취향의 변화라기보다 사회 구조적 변화의 반영임을 시사한다고 해석했다.

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가족 중심 생활로의 전환과 경제적 요인의 복합적 작용

최근 수십 년간 미국인들은 부모와 자녀, 부부, 성인 자녀 간에 더 많은 시간을 공유하며 가족 유대감을 강화해 왔다.

2023년 퓨리서치센터 조사에 따르면 응답자 90%가 가족과의 시간 유지가 매우 중요하거나 삶의 최우선순위라고 응답했으며, 이는 종교, 운동, 자연, 직업 활동 등 다른 가치들을 크게 상회하는 수치다.

가족과의 관계가 깊어지는 반면, 친구를 포함한 비가족 관계는 서서히 약화되고 있는 실정이다.

제프리 홀 교수 연구진은 친구 만남이 부족한 이유로 응답자 약 40%가 경제적 부족을, 3분의 1은 과도한 업무나 피로, 또 다른 3분의 1은 시간 부족을 지목했다고 밝혔다.

주거비 상승은 가장 큰 원인 중 하나인데, 소득의 상당 부분이 주택 비용으로 지출되면서 나머지 지출을 줄이고 가정 내에서 머무르는 시간이 자연스럽게 증가하는 구조다.

공공 공간 쇠퇴와 돌봄 비용이 초래하는 사회적 고립

프린스턴대 패트릭 샤키 교수는 부유층은 더 넓고 쾌적한 주택을 보유하며 밖으로 나설 유인을 상실하고, 노동계층은 높은 월세로 인해 사교 활동을 위한 여유가 사라졌다고 분석했다.

공원, 놀이터, 대중교통 등 공공 공간에 대한 투자가 줄고 관리가 소홀해지면서 시민들의 발길이 끊기는 악순환이 이어지고 있다.

샤키 교수는 이러한 현상을 일상생활의 사유화와 공동체 생활에 대한 투자 축소로 규정하며, 외부 활동 기회 자체가 줄어들고 있다고 지적했다.

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또한 자녀 돌봄 비용도 외부 활동을 막는 장벽으로 작용하는데, 뉴욕에서 부부가 두 아이와 함께 영화관에 가는 경우 티켓 비용만 80달러에 달한다.

반면 집에서 팝콘 1봉지당 3달러를 지불하고 영화를 감상하는 비용 대비 효율성은 외부 활동의 경제적 부담을 더욱 크게 작용하게 만든다.

아이돌봄 시간당 30달러, 식사 외식 비용 등 가계 부담 가중은 친구 사귐을 위한 지출을 억제하는 주요인으로 작용하고 있다.

가정 내 관계의 한계와 심리적 고립의 위험성

가족 중심 생활이 확대되더라도 모든 사람에게 긍정적인 영향만 미치는 것은 아니다.

토론토대 멀리사 밀키 교수에 따르면, 가족과 보내는 시간 중 상당수는 각자 다른 활동을 하는 평행 놀이 형태이며, 이는 적극적인 활동만큼 행복도를 높이지 못하는 것으로 나타났다.

1965년부터 2018년까지의 자료 분석 결과, 혼자 사는 미혼자의 혼자 보내는 여가 시간은 하루 118분 증가한 반면, 다른 집단의 경우 40분 증가에 그쳤다.

심리학자들은 외로움에 길든 개인은 만남의 기회를 회피하며, 약속을 취소하거나 만남 자체의 가치를 낮게 평가하는 경향이 있다고 경고했다.

패트릭 샤키 교수가 2024년 발표한 연구는 2003년부터 2022년까지 미국인의 활동 패턴을 분석해 외부 활동의 절대량은 유지되나 그 비중이 가정으로 이전되었음을 입증했다.

이러한 변화는 팬데믹 이전부터 시작되었으며, 가정 내 편안함이 외부의 의미 있는 경험을 완전히 대체할 수는 없다는 점에서 우려를 낳고 있다.