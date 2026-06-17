미국의 이란 재건 자금 투자 거부와 동맹국 부담 논란

미국과 이란 종전 협상에서 트럼프 정부는 미국 납세자 부담을 줄이겠다고 강조하지만, 이란 재건 기금 조달 방안으로 동맹국들의 부담이 커질 가능성이 제기된다. 한국 기업을 포함한 외국 투자 회수 문제와 동결 자산 활용 방안, 그리고 호르무즈 해협 안전을 위한 동맹국 참여 요구가 주요 쟁점으로 부상하고 있다.

미국과 이란 간의 종전 협상과 관련해 트럼프 대통령이 미국 납세자의 부담을 줄이겠다는 입장을 강조하고 있지만, 그 신빙성에 의문이 제기되고 있다. 트럼프 대통령은 미국이 이란 재건에 직접적인 투자를 하지 않을 것이며, 다른 국가들이 참여할 수 있다고 언급했으나, 이는 과거 알래스카 가스전 투자 발언과 같이 희망사항에 그칠 가능성이 높은 것으로 보인다.

미-이란 전쟁 이전의 국제 유가 회복은 더디게 진행될 것이며, 호르무즈 해협이 개방되더라도 석유 및 원자재 수출입은 수개월 이상 차질이 빚어질 것이다. 따라서 중간선거 이전까지 전쟁의 여파에서 완전히 벗어나기 어렵고, 트럼프 대통령은 이란의 전쟁 배상금 요구를 미국이 지불하지 않을 것이라고 강조하며 납세자 부담을 부인하고 있으나 시장의 신뢰는 낮은 상황이다. 한국 기업을 포함한 외국 기업들이 이란 재건 사업에 투자할 경우 비용 회수 문제가 발생할 수 있다. 이 사안은 3000억 달러 규모의 단일 문제가 아니라 더 큰 게임의 일부로 이해해야 하며, 이란 재건기금의 조달 방식이 핵심 쟁점이다.

이를 위해 통행료 문제, 제재 완화, 각국 출자 등 다양한 논의가 진행되고 있다. 동결 자산 문제와 관련해 이란은 해외 동결 자산 1000억 달러를 주장하나, 유동성이 높은 자산은 약 240억 달러로 추정되며, 그 절반인 120억를 우선 민생고 해결을 위해 제공하기로 했다. 한국 내 이란 동결 자산이 카타르로 이동한 사례를 보면, 해당 자금은 유동성이 높아 행정 명령으로 빠르게 풀 수 있는 현금성 자산이었다. 따라서 이 자금의 흐름을 관찰하면 협상의 전반적인 자금 흐름과 이행 가능성을 가늠할 수 있을 것이다.

미국 입장에서는 어떤 형태로든 자금이 이란에 흘러들 경우 전쟁 책임과 배상을 인정하는 모양새가 되므로, 실질적 규모와 관계없이 그런 인상을 주지 않도록 할 것이다. 이로 인해 생색은 미국이 내고 실리는 이란이 챙기며, 막대한 비용은 동맹국들의 주머니에서 나오는 구조가 될 수 있다. 호르무즈 해협 안전 항행을 보장하기 위해서는 미국 해군력만으로는 한계가 있어 기뢰 제거 등에 동맹국들의 참여가 불가피하다. 이미 나토 회원국들을 비롯한 여러 국가들이 종전 후 참여 의사를 밝히고 있어, 이는 협상의 구조적 측면에서 중요하다





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