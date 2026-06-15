미국-이란 전쟁 한계 인식, 종전 협상 타결로 이어져

미국과 이란이 종전협상 양해각서에 서명한 것은 전쟁으로 인한 경제 붕괴, 정치적 압박, 군사적 자원 고갈 등 다각도의 한계에 직면한 결과로 나타났다. 유가 폭등으로 인한 인플레이션과 중간선거를 앞둔 트럼프 행정부의 지지율 하락, 핵심 전략자산의 급격한 소모가 미국을 협상 테이블로 끌어냈고, 이란은 해협 봉쇄로 인한 자국 경제 붕괴와 민심 불안을 이유로 타협을 선택했다.

미국과 이란이 14일(현지시간) 종전협상 양해각서(MOU) 체결에 동의한 것은 전쟁을 지속하기 어려운 경제·정치·군사적 한계에 직면한 결과로 분석된다. 양측 모두 전시 상태에서 기대할 수 있는 이익보다 감내해야 할 손해가 더 크다는 계산이 협상으로 이어졌다.

특히 유가 폭등으로 인한 인플레이션 위기가 미국 내 경제와 정치에 미친 영향이 결정적이었다. 중동 불안과 이란의 호르무즈 해협 봉쇄로 국제유가가 급등하자 미국의 소비자물가가 2023년 4월 이후 3년1개월 만에 가장 높은 상승률을 기록했고, 이는 식료품과 공공요금 등 일상 생활에 직접적인 타격을 주었다. 파이낸셜타임스는 해협 봉쇄가 수십년 만에 최악의 세계 에너지 위기를 촉발시켰다고 지적했다.

오는 11월 중간선거를 앞둔 도널드 트럼프 대통령은 전쟁이 장기화되면서 지지율이 집권 후 최저인 30%대로 추락했고, 공화당 내에서도 선거 패배 우려가 확산되며 전쟁 권한을 제한하는 결의안이 하원을 통과하는 등 정치적 압박이 가중되었다. 군사적으로도 미국의 핵심 전략자산인 스텔스 전력, 토마호크 순항미사일, 패트리엇 미사일 등이 빠르게 소모되며 장기전 수행이 어려운 상황에 놓였다. 미 싱크탱크 전략국제문제연구소는 토마호크와 패트리엇 미사일 재보충에 3년 이상이 걸릴 것으로 추정했다. 이란 역시 전쟁 전부터 심각했던 경제난이 전쟁으로 인해 붕괴 수준으로 악화되었다.

호르무즈 해협 봉쇄는 미국과 서방에 대한 압박 수단이었지만, 동시에 이란 자신의 수출과 외화 유입을 차단하는 자승자박의 결과를 낳았다. 이란 화폐 가치는 달러당 180만리알까지 폭락하고 연간 물가 상승률은 50%를 넘었으며, 생필품조차 할부 구매가일상화되는 등 민생 경제가 무너졌다. 이러한 경제적 위기는 이란이 협상에서 미국의 제재 해제를 요구하며 약 250억달러 규모의 동결 자산 일부를 회수하는 결과로 이어졌다. 정치적으로 이란 정권은 전쟁 이전 반정부 시위를 유혈 진압했고, 전쟁 중에는 대규모 관제 시위와 인터넷 차단, 공포정치를 통해 민심을 억누르려 했다.

그러나 전쟁 피해와 경제난이 장기화되며 억눌린 민심이 대규모 폭동으로 표출될 가능성이 커져 정권에 큰 부담으로 작용했을 것으로 보인다. 결국 미국과 이란 모두 전쟁의 경제적·정치적·군사적 비용이 통제 불가능해지자 협상으로 전환한 것으로 평가된다





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