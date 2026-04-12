미국-이란 마라톤 협상 결렬: 핵 합의 불발, 긴장 고조

J D 밴스 미국 부통령이 이란과의 마라톤 협상 끝에 합의에 실패하고 미국으로 복귀, 이란의 핵 개발 포기 거부로 인한 협상 결렬과 그 여파를 분석. 핵 합의 복원 실패로 인한 중동 지역의 긴장 고조 및 향후 협상 전망에 대한 내용.

AP연합뉴스, 이란과의 마라톤 협상을 마무리한 J D 밴스 미국 부통령이 12일(현지시간) 이란의 핵 개발 포기 거부로 합의에 실패하고 미국으로 귀환한다고 밝혔다. 밴스 부통령 은 “우리의 최종적이고 최선의 제안을 이란이 수용할지 지켜볼 것”이라고 언급했다. 이란 국영 언론 역시 “미국과의 협상이 종료되었으며, 합의에 이르지 못했다”고 보도했다. 밴스 부통령 은 파키스탄 이슬라마바드에서 열린 기자회견에서 “이란과의 21시간에 걸친 협상 동안 미국의 ‘레드라인’을 명확히 전달했지만, 이란은 미국의 요구를 받아들이지 않았다”고 밝혔다.

AP연합뉴스, 이란과의 마라톤 협상을 마무리한 J D 밴스 미국 부통령이 12일(현지시간) 이란의 핵 개발 포기 거부로 합의에 실패하고 미국으로 귀환한다고 밝혔다. 밴스 부통령은 “우리의 최종적이고 최선의 제안을 이란이 수용할지 지켜볼 것”이라고 언급했다. 이란 국영 언론 역시 “미국과의 협상이 종료되었으며, 합의에 이르지 못했다”고 보도했다.<\/p>

밴스 부통령은 파키스탄 이슬라마바드에서 열린 기자회견에서 “이란과의 21시간에 걸친 협상 동안 미국의 ‘레드라인’을 명확히 전달했지만, 이란은 미국의 요구를 받아들이지 않았다”고 밝혔다. 그는 “우리는 이란과 다양한 실질적인 논의를 진행했고, 이는 긍정적인 신호”라고 평가하면서도 “합의에 도달하지 못한 것은 아쉽다. 이는 미국보다 이란에 더 큰 타격을 줄 것”이라고 덧붙였다.<\/p>

밴스 부통령은 이란과의 협상 기간 동안 도널드 트럼프 대통령과 12차례 통화했다는 사실을 밝히며, “미국 대통령의 핵심 목표는 이란이 핵무기 개발을 포기하겠다는 확약을 받는 것이었지만, 이란은 이 조건에 응하지 않았다”고 설명했다. 밴스 부통령은 “이란의 핵 프로그램과 과거 농축 시설은 이미 파괴되었지만, 문제는 현재뿐 아니라 2년 후, 장기적으로 핵 개발을 포기하겠다는 이란의 의지다. 우리는 아직 그 부분을 확인하지 못했다”고 말했다.<\/p>

그는 희망을 언급하며 “하지만 (앞으로) 이 문제를 해결할 수 있기를 바란다”고 밝혔다. 이번 협상은 이란과 미국 간의 복잡한 관계를 보여주는 중요한 사건으로, 핵 합의 복원 및 지역 안보에 중대한 영향을 미칠 수 있다. 양측은 호르무즈 해협 개방, 이란의 핵무기 개발 금지, 레바논 휴전 등 핵심 쟁점을 두고 이견을 좁히지 못했다.<\/p>

이란 외무부는 “협상의 성공은 상대방(미국)의 진정성에 달려있다”며 “과도한 요구와 부당한 요구를 자제하라”고 미국에 공개적으로 촉구했다. 이란의 핵 프로그램은 국제 사회의 주요 관심사이며, 핵 합의의 부재는 중동 지역의 긴장을 고조시킬 수 있다. 밴스 부통령의 귀환은 이란과의 관계에서 새로운 국면을 예고하며, 앞으로의 협상 방향에 대한 불확실성을 증폭시킨다.<\/p>

양측의 입장이 여전히 팽팽하게 맞서고 있어, 향후 협상의 진전 여부는 예측하기 어렵다. 협상 실패는 이란 경제에 대한 제재 유지와 국제적 고립 심화로 이어질 수 있으며, 이는 이란 내 정치적 불안정을 초래할 수도 있다. 미국은 동맹국들과의 관계를 재정비하고 이란에 대한 외교적 압박을 강화할 가능성이 있으며, 이란은 핵 개발 프로그램의 포기를 둘러싼 내부적인 갈등을 겪을 수 있다.<\/p>

이번 협상 결렬은 이란 핵 문제에 대한 국제 사회의 우려를 다시 한번 확인시켜주는 계기가 되었다. 핵 합의 복원을 위한 노력은 계속될 것이지만, 양측의 입장 차이가 쉽게 좁혀지지 않을 경우, 핵 확산 위험은 더욱 커질 수 있다. 협상 실패로 인해 이란은 경제적 어려움을 겪을 뿐만 아니라, 국제 사회에서 더욱 고립될 수 있으며, 이는 이란 내 정권의 입지를 약화시킬 수도 있다.<\/p>

미국은 동맹국들과의 연대를 강화하여 이란에 대한 제재를 유지하고, 외교적 압박을 지속할 가능성이 높다. 이란은 핵 개발 포기를 둘러싸고 국내 정치적 갈등을 겪을 수 있으며, 이는 지역 안정에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 이번 협상 결렬은 중동 지역의 지정학적 구도를 더욱 복잡하게 만들 것이며, 향후 사태 전개에 대한 국제 사회의 지속적인 관심이 요구된다.<\/p>

밴스 부통령의 발언과 이란 정부의 입장을 종합해 볼 때, 양측은 상당한 간극을 보이고 있으며, 합의점을 찾기 위한 추가적인 노력이 필요할 것으로 보인다. 향후 협상 재개 여부와 그 과정에서 어떤 조건들이 제시될지, 그리고 그 결과가 중동 지역의 안정에 어떤 영향을 미칠지 주목해야 한다.<\/p>





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