미국-이란 협상 무산…‘치킨게임’ 장기화 우려

미국과 이란의 주말 재협상이 무산되면서 중동 지역의 긴장이 고조되고 있으며, 장기적인 대치 상황이 지속될 가능성이 커지고 있습니다. 트럼프 대통령은 이란의 불성실한 태도를 지적하며 압박을 강화하고 있지만, 이란은 강경한 입장을 유지하고 있습니다.

미국과 이란의 ‘주말 재협상’이 극적으로 성사될 가능성이 제기됐으나 결국 무산됐다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 플로리다 팜비치 국제공항에 도착했으며, 백악관은 이란의 대면 협상 요청으로 협상단을 파키스탄에 파견한다고 밝혔지만, 이란 협상단은 요구 사항만 전달하고 파키스탄을 떠났다.

이에 트럼프 대통령은 협상단 파견 계획을 취소했다. 이번 사태는 서로 “시간은 우리의 편”이라며 버티는 초장기 ‘치킨게임’ 양상으로 전개되면서 전세계적 불확실성을 장기화시킬 우려를 낳고 있다. 트럼프 대통령은 소셜미디어에 파키스탄 이슬라마바드로의 방문 일정을 취소하며 이동 시간 낭비와 할 일 많음을 언급했다. 이란 외무부는 아르그치 외무장관의 파키스탄 방문 및 아심 무니르 육군 참모총장과의 회담 장면을 공개했지만, 백악관은 협상단 파견을 취소했다.

아라그치 장관은 미국 협상단을 기다리지 않고 오만으로 출국했으며, 이란 측은 호르무즈해협 봉쇄 상황에서 만날 뜻이 없다는 입장을 밝히며 미국의 대면 협상 성사 주장을 부인했다. 트럼프 대통령은 협상 취소 발표 후 “달라진 것은 없다”며 이란이 더 나은 문서를 가져왔어야 한다고 주장했다. 또한, 협상 취소 직후 이란으로부터 개선된 제안을 받았다고 언급하며 핵무기 보유 불가라는 합의의 핵심을 강조했다. 미 중부사령부는 호루무즈해협에서 미 해군 구축함의 작전 장면을 공개했다.

이란은 미국의 요구에 불만족스러운 답변을 제시했다가 협상 취소 통보 후 다소 개선된 제안을 보냈다는 주장이 있다. 그러나 트럼프 대통령은 이란의 입장 변화에 대해 구체적으로 언급하지 않았다. 현지 언론들은 트럼프 대통령의 발언에 신중한 입장을 보였는데, 이는 과거 트럼프 대통령이 합의했다고 일방적으로 주장했다가 진전이 없었던 사례가 반복되고 있기 때문이다. 트럼프 대통령은 “모든 카드는 우리가 갖고 있다”며 이란을 압박하면서도 협상의 여지를 남겼다.

백악관은 난처한 상황에 놓였으며, 트럼프 대통령의 초강수와 유화책에도 불구하고 호르무즈해협과 이란의 핵 프로그램에 대한 입장차가 좁혀지지 않았다는 평가가 나온다. 이란은 호르무즈해협 통제를 통해 미국을 압박하는 전략을 취하고 있으며, 전세계는 원유 공급 패닉에 노출될 수 있다는 우려가 커지고 있다. 아라그치 장관은 러시아 방문을 앞두고 파키스탄을 방문할 예정이며, 미국의 외교 진정성에 의문을 제기했다





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미국 이란 협상 호르무즈해협 핵무기

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