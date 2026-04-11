미국-이란 종전 협상 임박... 긴장감 고조

미국과 이란이 파키스탄에서 종전을 위한 협상을 시작한다. 양측은 서로를 향해 경고 메시지를 보내며 긴장감을 높이고 있으며, 레바논 문제 역시 협상의 주요 변수로 작용할 것으로 보인다.

몇 시간 뒤, 파키스탄에서 미국과 이란이 전쟁 이후 처음으로 마주 앉아 종전을 위한 협상을 시작합니다. 이슬라마바드에 있는 취재기자에게 연결합니다. 이슬라마바드는 협상 준비로 보안이 한층 강화되었다고 합니다. 협상이 열릴 파키스탄 수도 이슬라마바드는 현재 토요일 아침 6시를 향하고 있습니다. 파키스탄 당국은 이틀 전부터 도시 전역에 경찰과 군 병력을 추가 배치하고 검문소를 설치하며 경계를 대폭 강화했습니다. 도로는 한산하며, 이틀간의 공휴일 지정으로 도시 전체가 조용합니다. 2주 휴전을 중재한 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리는 협상 하루 전 TV 연설을 통해 '이번 회담이 성공하도록 최선을 다할 것'이라고 강조했습니다. 정확한 협상 시간은 공개되지 않았지만, 백악관은 11일 오전으로 예상하고 있습니다. 미국과 이란 양측 모두 협상에 임하며 서로를 향한 경고의 메시지를 주고받았습니다.

먼저 미국 협상단을 이끄는 JD 밴스 부통령은 미 동부 시간 금요일 오전에 파키스탄으로 향하면서 '협상이 긍정적으로 진행될 것으로 예상한다'고 밝혔습니다. 트럼프 대통령으로부터 명확한 협상 지침을 받았고, 이란이 진지하게 협상에 임한다면 적극적으로 호응할 것이라는 기대감을 내비쳤습니다. 동시에 이란에 장난치지 말라는 경고를 보내며 협상에서 물러서지 않겠다는 강력한 의지를 드러냈습니다. 이에 이란 대표단장으로 알려진 바게르 갈리바프 의회 의장이 즉각 반박했습니다. 그는 자신의 소셜 미디어에 레바논에서의 휴전 및 이란 자산 동결 해제가 협상 전에 선행되어야 한다고 주장하며, '이행이 완료될 때까지 협상을 시작해서는 안 된다'고 강조했습니다. \트럼프 대통령 역시 이란에 대한 압박을 늦추지 않았습니다. 트럼프 대통령은 협상을 하루 앞두고 기자들과 만나 호르무즈 해협이 조만간 개방될 것이며, 이란의 호르무즈 봉쇄 및 통행료 징수 방침에 대해서는 용납하지 않겠다는 강경한 입장을 밝혔습니다. 호르무즈 해협은 공해라는 점을 분명히 했습니다. 또한, 이번 협상의 주요 목표를 '핵무기 금지, 그리고 미국의 99% 목표'라고 설명했습니다. 그는 '재정비를 진행 중이며, 함선에 최고의 탄약과 무기를 탑재하고 있다. 만약 합의가 이루어지지 않는다면, 이러한 무기들을 매우 효과적으로 사용할 것이다'라며 군사적 행동을 시사하며 강력한 경고를 보냈습니다. 이란 역시 호르무즈 해협이 전쟁 이전의 통제 체제로 돌아가는 것을 절대 허용하지 않겠다는 입장을 고수하며, 호르무즈 해협에 대한 통제권을 포기하지 않겠다는 의지를 거듭 천명했습니다. 이란 의회 국가안보위원장은 국영 TV에 출연하여 호르무즈 해협은 현재와 마찬가지로 이란군의 통제 아래 계속 유지될 것이라고 강조했습니다. \이번 협상의 또 다른 주요 변수는 레바논 문제인데요. 트럼프 대통령의 자제 요청에도 불구하고 이스라엘은 레바논에 대한 공격을 지속했습니다. 현지 시간 10일, 이스라엘군은 레바논 남부 나바티예 주 정부 건물을 폭격하여 10명 이상의 사상자가 발생하고 건물이 심각하게 파손되었습니다. 남부 다른 지역에서도 이스라엘의 공습으로 구급차와 소방차 여러 대가 파괴되었으며, 타이르 지브나에서는 학교가 폭격당했습니다. 헤즈볼라도 같은 날 성명에서 이스라엘 해군기지 등에 미사일을 발사했다고 발표했습니다. 미국과 이스라엘은 레바논을 휴전 대상에서 제외한다는 입장이지만, 이란과 헤즈볼라는 레바논을 포함하지 않는 휴전 합의는 받아들일 수 없다는 입장을 고수하고 있습니다. 이란과의 협상까지 위협받는 상황에서 트럼프 미국 대통령은 공격 자제를 요청했지만, 네타냐후 이스라엘 총리는 별다른 반응을 보이지 않는 분위기입니다. 이스라엘과 레바논 정부는 헤즈볼라 무장 해제 논의를 위해 현지 시간 14일 워싱턴에서 첫 대면 협상을 앞두고 있습니다





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