미국-이스라엘, 이란 전쟁 종식 위한 종전 협상 파키스탄 이슬라마바드에서 시작

미국과 이란 간의 전쟁 종식을 위한 평화 협상이 파키스탄 이슬라마바드에서 시작된다. 양측 협상단 도착, 삼엄한 경계 속에 회담 준비. 파키스탄, 중재 역할 수행하며 다층 보안 시스템 구축.

10일 파키스탄 이슬라마바드 인근 누르 칸 공군 기지 근처 도로에 바리케이드가 설치되어 있는 모습이 포착되었다. 신화 연합뉴스 보도에 따르면, 미국과 이스라엘 간의 전쟁 종식을 위한 평화 협상이 11일(현지 시각) 오전 파키스탄 수도 이슬라마바드 에서 시작된다. 양측 협상단이 속속 도착하면서, 회담 장소 주변에는 군경 1만 명이 배치되는 등 극도로 삼엄한 경계 태세가 펼쳐졌다. 로이터통신과 파키스탄 일간지 돈(Dawn)의 보도에 따르면, 미국과 이란 사이의 중재 역할을 해온 파키스탄 은 이번 회담을 위해 다층적인 보안 시스템을 구축했다. 이슬라마바드 전역에는 검문소와 바리케이드가 설치되었으며, 순찰 활동 또한 대폭 강화되었다. 블룸버그통신은 도로 곳곳이 컨테이너로 봉쇄되고 무장 병력이 배치되면서 이슬라마바드 가 사실상 '보안 요새'가 되었다고 전했다. 파키스탄 당국은 9일부터 이틀간 이슬라마바드 와 라왈핀디 두 도시에 특별 공휴일을 선포하고 회담 준비에 돌입했다.

양국 대표단의 숙소로 알려진 이슬라마바드의 세레나 호텔은 일반 투숙객을 모두 퇴실시키고, 인근 도로도 전면 통제했다. 이 호텔은 12일까지 일반인의 출입이 금지된 상태다. 일부 소식통은 세레나 호텔에서 회담이 열릴 예정이라고 밝혔지만, 파키스탄 총리 관저나 군사 시설 등 다른 장소에서 회담이 개최될 가능성도 제기되고 있다. 당국자들은 현재의 경계 태세가 단순히 고위 인사 방문에 대한 일반적인 수준을 넘어, 영공 감시가 강화되고 비상 대응팀까지 대기하는 상황이라고 설명했다. 모신 나크비 파키스탄 내무장관은 이날 “모든 대표단의 안전을 완벽하게 보장하기 위한 포괄적인 계획을 마련했다”고 발표했다. \이번 협상은 미국과 이란 간의 긴장 완화 및 지역 안정을 위한 중요한 발걸음으로 평가된다. 양국은 수년 동안 핵 문제, 지역 내 영향력 경쟁, 테러 지원 등 다양한 현안으로 갈등을 겪어왔다. 특히 이란 핵 합의(JCPOA) 탈퇴 이후 양국 간의 관계는 더욱 악화되었으며, 중동 지역에서는 무력 충돌의 위협이 끊이지 않았다. 이번 종전 협상을 통해 양국은 상호 간의 오해를 풀고, 외교적 해결책을 모색할 수 있는 기회를 얻게 될 것으로 기대된다. 하지만 협상 과정은 쉽지 않을 것으로 예상된다. 양측의 입장 차이가 크고, 국내 정치 상황, 국제 정세 등 다양한 변수가 존재하기 때문이다. 특히 이란 내 강경파의 반발, 미국의 대이란 제재 유지 여부 등은 협상의 성공 여부에 큰 영향을 미칠 수 있다. 협상 과정에서 발생할 수 있는 테러 위협, 정보 유출 등의 문제도 간과할 수 없다. 스팀슨센터 남아시아 프로그램 책임자인 엘리자베스 스렐켈드는 로이터통신과의 인터뷰에서 “테러 위험, 촉박한 준비 시간, 이번 협상에 쏟아지는 높은 관심 등을 고려할 때, 대표단의 방문은 파키스탄에게 매우 어려운 과제”라고 말했다. 미국의 협상 대표인 제이디(JD) 밴스 부통령은 워싱턴 인근 앤드루스 합동기지에서 전용기에 탑승하기 전 취재진에게 “협상을 기대하며, 긍정적인 결과를 예상한다”고 밝혔다. 그는 “(도널드 트럼프) 대통령이 언급했듯이, 이란이 진정성 있는 자세로 협상에 임한다면 우리는 기꺼이 손을 내밀 것이다. 하지만 만약 우리를 속이려 한다면, 미국 대표단은 결코 관대하지 않을 것”이라고 강조했다. 스티브 윗코프 중동 특사와 도널드 트럼프 대통령의 사위인 재러드 쿠슈너도 미국 대표단에 포함되었다.\이란 측에서는 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장과 아바스 아라그치 외무장관 등이 이슬라마바드에 도착했다. 양국 대표단은 회담에서 다양한 의제를 논의할 것으로 예상된다. 핵 문제, 상호 제재 해제, 지역 안보 협력 등 주요 현안에 대한 논의가 이루어질 것으로 보인다. 협상의 결과는 중동 지역의 안보 지형에 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다. 성공적인 합의가 이루어진다면, 양국 간의 긴장 완화는 물론, 지역 내 다른 분쟁 해결에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 반면, 협상이 실패할 경우, 양국 간의 갈등은 더욱 심화되고, 중동 지역의 불안정성은 더욱 커질 수 있다. 파키스탄은 이번 협상의 중재자로서 중요한 역할을 수행하고 있다. 파키스탄은 오랜 기간 동안 미국 및 이란과 우호적인 관계를 유지해 왔으며, 양국 간의 가교 역할을 수행해왔다. 파키스탄은 이번 협상을 통해 자국의 외교적 입지를 강화하고, 지역 내 영향력을 확대할 수 있는 기회를 얻게 될 것으로 보인다. 협상 과정에서 발생할 수 있는 여러 난관에도 불구하고, 이번 종전 협상은 미국과 이란, 그리고 중동 지역 전체에 긍정적인 변화를 가져올 수 있는 중요한 기회로 평가된다





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