미국-이란 종전 합의와 중동의 새로운 국면: 이스라엘과 헤즈볼라의 불안한 휴전

미국과 이란의 종전 로드맵 합의 이후 이스라엘과 레바논 헤즈볼라 간의 교전이 완화 국면에 들어섰으나, 주둔군 철수 문제와 상호 불신으로 인해 여전히 긴장이 지속되고 있습니다.

미국과 이란이 마침내 종전 로드맵에 합의했다는 소식이 전해지면서 중동 지역의 긴장 상태가 새로운 국면을 맞이하고 있습니다. 특히 이번 분쟁에서 가장 격렬한 대리전 양상을 보였던 이스라엘 과 레바논 내 친이란 무장정파 헤즈볼라 사이의 교전 또한 일단은 완화되는 분위기로 접어들었습니다.

하지만 이러한 외교적 합의에도 불구하고 현장의 긴장감은 여전히 높습니다. 로이터 통신 등 외신 보도에 따르면 미국과 이란의 종전 합의가 이루어진 15일 현지시간을 기준으로 레바논 남부 크파르 테브니트 지역에서는 이스라엘 드론이 차량 한 대를 공격하여 운전자 한 명이 사망하는 사건이 발생했습니다. 레바논 국영 NNA 통신은 이번 사건이 종전 발표 이후 레바논 내에서 보고된 첫 번째 사망 사례라고 전하며, 합의 이후에도 여전히 무력 충돌의 위험이 도사리고 있음을 시사했습니다.

이스라엘군 역시 헤즈볼라가 로켓과 드론을 이용해 자국군을 공격했으며 이에 대응해 로켓을 요격했다고 밝혀 양측의 상호 불신이 여전히 깊음을 보여주었습니다. 이번 전쟁은 이란의 전쟁 개시 초반에 헤즈볼라가 이스라엘을 향해 보복 공습을 감행하면서 급격히 확산되었으며, 이는 중동 내에서 가장 심각한 인명 피해를 낳은 충돌로 기록되었습니다. 레바논 측의 추산에 따르면 이번 전쟁 기간 동안 3천700명 이상의 사망자가 발생했으며, 100만 명이 넘는 피난민이 고향을 떠나 떠돌아야 하는 비극적인 상황이 전개되었습니다.

무너진 집터와 폐허가 된 거리에서 삶의 터전을 잃은 주민들의 모습은 이번 전쟁이 남긴 깊은 상처를 여실히 보여주고 있습니다. 미국과 이란이 체결한 종전 양해각서인 MOU의 전문은 아직 일반에 완전히 공개되지 않았으나, 이란 언론을 통해 알려진 내용에 따르면 제1조에 레바논을 포함한 역내의 모든 전선에서 즉각적으로 전쟁을 중지한다는 핵심 내용이 담겨 있는 것으로 확인되었습니다. 이는 단순한 휴전을 넘어 지역 전체의 안정을 꾀하려는 전략적 선택으로 풀이됩니다. 이 과정에서 도널드 트럼프 미국 대통령의 강력한 중재와 압박이 중요한 역할을 한 것으로 알려졌습니다.

트럼프 대통령은 종전 협상이 예상치 못한 변수로 인해 차질을 빚을 것을 우려하여, 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리에게 레바논에 대한 공격을 자제할 것을 강력히 요구했습니다. 특히 레바논의 수도인 베이루트를 겨냥한 폭격을 멈춰야 한다는 구체적인 압박을 가한 것으로 전해집니다. 이는 민간인 피해를 최소화하고 외교적 해결의 실마리를 찾기 위한 조치였습니다. 그러나 헤즈볼라 측의 반응은 여전히 조심스럽습니다.

헤즈볼라 관계자는 로이터 통신과의 인터뷰에서 종전에 대한 최종적인 입장은 이스라엘이 합의 내용을 얼마나 충실히 준수하느냐에 달려 있다고 강조했습니다. 또한 종전 양해각서의 서명 날짜를 19일로 미룬 이유 역시 이스라엘이 실제로 레바논에 대한 공격을 멈추는지 면밀히 감시하기 위한 전략적 판단이라고 설명했습니다. 반면 이스라엘의 네타냐후 총리는 예루살렘 총리실에서 열린 기자회견을 통해 강경한 입장을 고수했습니다. 그는 안보상의 이유로 필요한 만큼 레바논 남부에 자국군을 주둔시킬 것이라고 단언했습니다.

이란 측이 이스라엘군의 완전한 철수를 요구했음에도 불구하고, 네타냐후 총리는 국가 안보를 최우선으로 하여 단호한 입장을 유지하겠다고 밝혔습니다. 이러한 행보는 이스라엘 내부의 강경파 여론을 의식한 정치적 계산이 깔려 있는 것으로 보입니다. 군사 및 정치 전문가들 또한 네타냐후 총리가 내부적인 반발과 정치적 리스크를 고려할 때 레바논 남부의 주둔군을 쉽게 철수시키지 않을 것이라고 전망하고 있습니다. 특히 예루살렘 히브리 대학교의 군사역사학자인 대니 오르바흐 교수는 영국 가디언지를 통해 매우 날카로운 분석을 내놓았습니다.

그는 만약 트럼프 대통령이 이스라엘에 강제로 레바논 철수를 압박한다면, 이는 네타냐후 총리의 정치적 생명에 치명적인 타격을 줄 것이라고 경고했습니다. 오르바흐 교수는 이스라엘의 안보 전략에서 적이 자신들을 파괴하려 할 때 절대 국경에서 물러나서는 안 된다는 역사적 교훈이 중요하게 작용한다고 설명하며, 성급한 철수는 이러한 전략적 원칙을 부정하는 행위가 되어 심각한 안보 공백을 초래할 수 있다고 주장했습니다.

결국 미국과 이란의 거시적인 합의에도 불구하고, 실제 현장에서의 군대 철수 문제와 국경 보안 문제는 이스라엘과 헤즈볼라 사이의 갈등을 완전히 해결하는 데 있어 가장 큰 걸림돌이 되고 있습니다. 앞으로의 전개 상황은 19일로 예정된 서명식과 이스라엘군의 실제 움직임에 따라 중동의 평화 정착 여부가 결정될 것으로 보입니다





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