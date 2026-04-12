미국-이란 핵·호르무즈 해협 종전협상 결렬…핵 합의 불발, 추가 협상 여지 남아

미국과 이란 간의 첫 고위급 대면 종전협상이 호르무즈 해협, 핵 문제 등으로 인해 결렬되었으나, 양측 모두 추가 협상의 여지를 남겨두면서 향후 외교적 타결 가능성이 남아있다.

12일(현지 시각) 제이디 밴스 미국 부통령이 파키스탄 이슬라마바드에서 열린 이란 관련 협상에 참석한 후, 에어포스 투에 탑승하며 손을 흔드는 모습이 포착되었다. 이슬라마바드/AFP 연합뉴스에 따르면, 미국과 이란 간의 첫 고위급 대면 종전협상이 결렬되었다. 양측은 호르무즈 해협 통제권, 이란의 고농축 우라늄 문제, 그리고 해외 동결 자산 해제 문제를 놓고 이견을 좁히지 못했다. 이란 외교부 대변인 에스마일 바가이는 몇 가지 사항에 대해 합의에 근접했으나, 2~3개의 주요 사항에서 의견 차이가 컸고 결국 합의에 이르지 못했다고 밝혔다. 밴스 부통령은 협상 종료를 발표하며, 이란이 핵무기뿐만 아니라 이를 신속히 제조할 수 있는 수단까지 포기해야 한다는 미국의 요구를 수용하지 않았다고 지적했다. 그는 이번 협상 결렬의 주요 원인으로 핵 문제를 꼽으며, 이란이 핵무기 개발을 포기할 뿐 아니라, 이를 신속하게 개발할 수 있는 수단도 추구하지 않겠다는 확약을 요구했다.

또한 장기적인 관점에서 근본적인 핵 개발 포기 의지를 보여야 한다고 압박했다. 뉴욕타임스는 이란 관료 2명을 인용, 이란이 이스파한 등에 보관하고 있는 약 440kg 규모의 고농축 우라늄 문제를 두고 양측이 대립했다고 보도했다. 도널드 트럼프 전 대통령이 이란에 고농축 우라늄 전량 양도 또는 판매를 요구했으나, 이란이 역제안을 했고, 합의점을 찾지 못했다는 것이다. 이란은 평화적인 원자력 이용 권리와 민간 목적의 우라늄 농축 권리를 포기할 수 없다는 입장을 고수하고 있다.\이번 협상은 호르무즈 해협 통제권 문제로 인해 더욱 교착 상태에 빠졌다. 세계 원유 물동량의 약 20%가 통과하는 이 핵심 수송로의 즉각적이고 완전한 개방을 요구하는 미국과, 양국 간의 최종적인 평화 합의가 이루어지기 전까지 해협 개방이 불가하다는 이란의 입장이 팽팽하게 맞섰다. 이란 소식통은 타스님 통신을 통해 “공통의 틀이 마련되기 전까지 호르무즈해협의 상황은 변하지 않을 것”이라고 못 박았다. 한편, 이란은 전쟁 피해에 대한 배상을 요구하며, 이라크, 룩셈부르크, 바레인, 일본, 카타르, 튀르키예, 독일에 묶여 있는 약 27억 달러 규모의 이란 석유 수익금 해제를 요청했다. 이란 재건에 사용하겠다는 의도였지만, 미국은 이 요구를 거절했다. 이란 대표단을 이끈 모하마드 바게르 갈리바프 이란 국회의장은 엑스를 통해 “우리에겐 선의와 의지가 있으나, 지난 두 차례 전쟁 경험으로 인해 상대(미국)에 대한 신뢰가 없다”며 “이란 대표단은 진전된 제안을 제시했지만, 상대 쪽이 결국 이번 협상 라운드에서 대표단의 신뢰를 얻는 데 실패했다”고 밝혔다. 그는 미국이 이란의 논리와 원칙을 이해했으니, 이제 그들이 이란의 신뢰를 얻을 수 있을지 결정해야 할 때라고 덧붙였다.\이번 협상이 완전한 실패로 끝난 것은 아니라는 시각도 존재한다. 비록 당장 서명할 합의문은 도출되지 않았지만, 양측이 일부 사안에서 의미 있는 의견 접근을 이뤘을 가능성이 제기된다. 밴스 부통령은 합의 불발을 인정하면서도, 이란 측과 여러 차례 실질적인 논의를 가졌으며, 이는 긍정적인 신호라고 평가했다. 이란 소식통 역시 협상에서 합리적인 이니셔티브와 안건들을 제시했다고 밝혀, 자신들 역시 구체적인 조건을 내걸었음을 시사했다. 주목할 점은 양측 모두 판을 완전히 엎지 않고 후속 협상의 여지를 남겨두었다는 것이다. 미국은 이란에 “최종적이고 최선의 제안”을 전달하고 협상을 마무리했다. 이란 소식통은 타스님 통신을 통해 “이제 공은 미국 코트에 있으며, 이란은 서두르지 않는다”며 추가 접촉 가능성을 열어두었다. 알자지라는 이번 협상에서 돌파구는 없었지만, 완전한 결렬도 아니었다고 평가하며, 양측이 제안을 주고받는 과정에서 다음 논의를 위한 ‘프레임워크’를 형성했을 가능성에 무게를 뒀다. 특히 이번 만남을 성사시킨 파키스탄의 중재 채널이 여전히 건재하다는 점은 향후 외교적 타결의 불씨가 살아 있음을 보여주는 중요한 요소로 꼽힌다. 뉴욕타임스는 밴스 부통령이 단 한 번의 협상으로 합의를 끌어낼 것이라고 기대한 것 자체가 무리였다고 지적하며, 2015년 이란 핵 합의 당시에도 협상에 약 2년이 걸렸다는 점을 상기시켰다. 핵 프로그램이 이란의 국가적 정체성에서 차지하는 중요성과 호르무즈 해협 통제권을 둘러싼 논쟁을 고려할 때, 매우 긴 협상이 될 것이라는 전망이다





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미국 이란 호르무즈 해협 협상

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