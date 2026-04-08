미국-이란 첫 종전협상, 파키스탄에서 개최: 호르무즈 해협, 우라늄 처리 '핵심'

미국과 이란이 파키스탄에서 첫 종전 협상을 시작합니다. 주요 의제는 호르무즈 해협 개방과 이란의 고농축 우라늄 처리 문제입니다. 트럼프 대통령은 호르무즈 해협 통행료 공동 징수 방안을 검토하고 있으며, 이란은 핵 제재 해제 및 미군 철수를 요구하고 있어 협상 난항이 예상됩니다.

백악관은 미국과 이란 간의 첫 종전 협상이 11일, 파키스탄에서 열릴 것이라고 발표했습니다. 이번 협상의 주요 의제는 호르무즈 해협 의 완전한 개방과 함께, 핵무기 원료인 이란 농축 우라늄 의 미국 반출 여부입니다. 협상에는 JD 밴스 부통령을 비롯해, 스티브 위트코프 중동특사, 그리고 트럼프 대통령의 사위인 재러드 쿠슈너가 미국 측 대표단으로 참여합니다. 백악관은 대면 회담을 기대하고 있으며, 호르무즈 해협 봉쇄는 절대 용납할 수 없다는 입장을 재확인했습니다. JD 밴스 부통령 역시 이란이 해협 재개방 약속을 지키지 않을 경우, 미국 역시 휴전 합의를 지키지 않을 수 있다고 경고하며, 해협 개방 유지를 강력히 촉구했습니다. \트럼프 대통령은 호르무즈 해협 통행료를 미국과 이란이 공동으로 징수하는 방안을 검토하고 있다는 입장을 밝혔습니다. 이는 해협을 보호하고 관리하는 효과적인 방법이 될 수 있으며, 양국 모두에게 수익을 창출하는 '합작 사업'의 형태로 추진될 수 있다고 언급했습니다.

트럼프 대통령은 또한 이란의 재건을 돕기 위해 통행료 징수를 활용할 수 있다는 긍정적인 전망을 내놓았습니다. 백악관은 이 아이디어가 향후 2주간 논의될 것이라고 밝혔으며, 최우선 과제는 해협의 어떠한 제한 없는 재개방이라고 강조했습니다. 이란은 현재 60% 농축 우라늄 440kg을 보유하고 있으며, 이는 핵무기 개발에 사용될 수 있는 잠재적 위험을 내포하고 있습니다. 트럼프 대통령은 이란과의 협력을 통해 우라늄 농축 중단 및 지하 핵시설에 묻혀있는 무기급 우라늄 제거를 추진하겠다는 의지를 표명했습니다. 피트 헤그세스 국방 장관은 이란이 고농축 우라늄을 미국에 넘겨야 한다고 강력하게 요구하며, 필요한 경우 군사 작전을 통한 확보 가능성도 시사했습니다. 백악관은 농축 우라늄 문제가 협상의 최우선 순위이며, 대통령이 절대 물러서지 않을 '레드라인'이라고 강조했습니다. \오는 11일 시작될 협상에서 미국의 핵심 요구사항은 이란의 고농축 우라늄 처리 문제에 집중될 것으로 보입니다. 이란은 10개 항의 종전안에서 우라늄 농축 권리 인정을 요구하고 있으며, 이는 제재 완화 등 미국의 상응 조치와 연계될 것으로 예상됩니다. 이란은 미국과 유엔의 제재 완전 해제, 중동 주둔 미군 철수, 그리고 전쟁 피해 배상 등을 요구하고 있어, 협상 과정에서 난항이 예상됩니다. 아바스 아라그치 이란 외무장관은 10개 항 종전안을 기초로 한 협상에 진지하게 임할 것이며, 미국이 진정성을 보인다면 종전에 합의할 의사가 있다고 밝혔습니다. 이번 협상은 양국 간의 오랜 갈등을 종식하고, 중동 지역의 평화와 안정을 구축하는 중요한 분기점이 될 수 있을지 주목됩니다





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