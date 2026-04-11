미국-이란, 파키스탄에서 종전 협상 시작…이스라엘-레바논 갈등도 변수

이란과 미국이 파키스탄에서 종전 협상을 시작하며 중동 정세에 새로운 변화가 예상된다. 양국은 파키스탄 총리와의 면담을 거쳐 협상 방식을 조율 중이며, 이스라엘-레바논 간의 갈등 역시 협상의 주요 변수로 작용할 전망이다. 동결 자산 해제 논란과 핵 합의 복원 문제 등 해결해야 할 과제가 산적해 있으며, 협상 성공 여부는 중동 지역의 평화와 안정에 큰 영향을 미칠 것으로 보인다.

이란 준관영 매체가 미국과 이란이 파키스탄 에서 종전 협상 을 시작했다고 보도하면서 중동 정세에 새로운 국면이 열릴 가능성이 제기되고 있습니다. 현재 호르무즈 해협 근처 오만 무스카트에서 전해진 소식에 따르면, 이란 준관영 파르스 통신은 미국과 이란이 파키스탄 이슬라마바드에서 협상을 시작했다고 밝혔으며, 로이터 통신 역시 파키스탄 소식통을 인용하여 회담 개시를 알렸습니다. 양측은 파키스탄 셰바즈 샤리프 총리와의 면담을 먼저 진행했으며, 외신들은 이란 협상단이 샤리프 총리와 면담했다고 전했습니다. 타스님 통신은 면담 결과에 따라 미국과의 본 협상 진행 여부가 결정될 것이라고 언급했고, 회담이 성사되더라도 하루 일정으로 계획되었다고 설명했습니다. 미국 측에서는 JD 밴스 부통령, 스티브 윗코프 중동 특사, 재러드 쿠슈너가 샤리프 총리와 만났으며, 파키스탄 과의 회담을 통해 최종적인 종전 협상 방식과 의제를 조율한 것으로 보입니다.

협상 방식으로는 간접 회담 가능성이 제기되었으며, 알자지라는 미국, 이란, 파키스탄의 3자 회담 방식도 거론되고 있다고 보도했습니다. 파키스탄은 최고위급 차원에서 미국과 이란의 직접 대화 성사를 위해 총력을 기울이고 있으며, 직접 대화가 이루어질 경우 양측 대표단 수장이 악수하거나 파키스탄 관계자가 양측 사이에 서 있는 모습으로 시작될 것이라는 전망도 나왔습니다. 만약 밴스 부통령과 갈리바프 의장이 마주 앉는다면 1979년 이란 이슬람 혁명 이후 양국 간 최고위급 공식 회담으로 기록될 것입니다. 이란 측은 동결 자산 해제를 선결 조건으로 내걸었으나, 미국 백악관은 이를 부인하여 향후 협상 진행에 대한 불확실성을 더했습니다.\이번 종전 협상과 관련하여 최대 뇌관으로 꼽히는 이스라엘의 레바논 공습 문제 역시 중요한 변수로 작용할 것으로 보입니다. 이스라엘과 레바논 정부의 첫 대면 협상이 오는 14일 미국 워싱턴에서 열릴 예정이며, 양국 주미 대사가 협상단을 이끌고 중재국인 미국에서는 주레바논 대사가 참여할 예정입니다. 그러나 이스라엘은 헤즈볼라와의 휴전 논의를 거부하고 있으며, 헤즈볼라도 협상에 참여하지 않겠다는 입장을 고수하고 있어 협상에 난항이 예상됩니다. 이스라엘은 레바논을 지속적으로 공습하며 인명 피해를 발생시키고 있으며, 헤즈볼라도 드론과 미사일 공격으로 맞대응하는 상황입니다. 이러한 긴장된 상황 속에서 진행될 종전 협상은 쉽지 않은 과정을 거칠 것으로 예상됩니다. 협상 성공 여부는 이스라엘-레바논 분쟁 해결, 핵 합의 복원, 그리고 중동 지역의 안정과 직결될 수 있다는 점에서 국제사회의 관심이 집중되고 있습니다.\이번 협상은 단순한 종전 협상을 넘어 중동 지역의 권력 구도 변화와 국제 정세에 큰 영향을 미칠 수 있는 중요한 분기점이 될 것으로 보입니다. 미국과 이란의 관계 개선은 중동 지역 내에서 미국의 영향력을 회복하고, 이란의 고립을 완화하는 데 기여할 수 있습니다. 또한, 이란의 핵 개발 문제 해결을 위한 국제적인 노력에 새로운 동력을 불어넣을 수 있습니다. 그러나 협상의 난항, 특히 이스라엘-레바논 분쟁의 해결 난항과 핵 합의 복원에 대한 이견 조율 실패 시에는 중동 지역의 긴장이 더욱 고조될 가능성도 배제할 수 없습니다. 향후 협상 과정에서 발생할 수 있는 다양한 변수들을 면밀히 주시하고, 긍정적인 결과를 이끌어내기 위한 외교적 노력이 지속적으로 이루어져야 할 것입니다. 종전 협상의 성공은 중동 지역의 평화와 안정을 위한 중요한 발걸음이 될 것이며, 국제 사회의 지속적인 관심과 지원이 필요합니다





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