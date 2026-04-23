미국-이란 긴장 고조: 호르무즈 해협 불안정성 심화 및 협상 가능성 모색

미국과 이란이 호르무즈 해협에서 해상 봉쇄와 선박 나포를 주고받으며 긴장이 고조되고 있습니다. 양국은 협상 가능성을 열어두고 있지만, 기뢰 제거 작업의 장기화와 국제 유가 상승에 대한 우려가 커지고 있습니다.

미국과 이란 간의 긴장이 호르무즈 해협 을 중심으로 고조되고 있으며, 양국은 해상 봉쇄 와 선박 나포 를 통해 상호 대응하고 있습니다. 최근 미국은 인도, 말레이시아, 스리랑카 등지에서 이란 국적 유조선 최소 3척을 차단하여 항로를 변경시켰으며, 이는 미 재무부의 2차 제재 명단에 등재된 선박들에 대한 조치입니다.

미 중부사령부는 이란 항구 봉쇄 조치 이후 30척 이상의 선박에 회항 또는 귀항 조치를 내렸다고 밝혔습니다. 이에 맞서 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 호르무즈 해협에서 파나마와 라이베리아 국적 화물선 2척을 나포하여 이란 연안으로 끌고 갔으며, 나포 장면을 담은 영상을 공개하며 선전전을 펼치고 있습니다. 이러한 상황은 해상에서의 충돌 위험을 높이고 있지만, 양국은 중재국을 통한 물밑 대화를 통해 협상 가능성을 열어두고 있습니다.

백악관은 이란의 선박 나포가 미국이나 이스라엘 선박을 겨냥한 것이 아니며, 휴전 위반으로 간주하지 않는다는 입장을 밝히며 협상 동력을 유지하려는 의지를 보이고 있습니다. 튀르키예, 파키스탄, 이집트 등 중재국들은 양국이 이르면 24일 협상 과정에 복귀하도록 압박하고 있으며, 도널드 트럼프 미국 대통령도 주말 협상설을 부인하지 않았습니다. 이란 대통령 역시 대화와 합의를 환영한다는 입장을 표명했습니다. 그러나 2차 종전 협상이 재개된다 하더라도 연말까지 해협의 불안정성이 해소되기 어려울 수 있다는 전망이 나오면서 국제 유가 상승세를 더욱 부추기고 있습니다.

특히 미 국방부 고위 관계자는 하원 군사위원회에서 이란군이 호르무즈 해협에 설치한 기뢰를 완전히 제거하는 데 6개월이 걸릴 수 있으며, 이 작전은 전쟁이 끝나기 전까지 수행되기 어렵다고 밝혔습니다. 이란이 해협 안팎에 20개 이상의 기뢰를 설치했을 가능성이 있으며, 일부 기뢰는 원격으로 설치되어 탐지가 어려운 것으로 알려져 있습니다. 이러한 기뢰 제거 작업의 장기화는 해상 운송의 안전을 위협하고, 유가 상승의 요인으로 작용할 수 있습니다. 23일 오후 4시 기준으로 6월 인도분 브렌트유와 서부텍사스유(WTI) 선물 가격은 각각 배럴당 103.40달러, 94.38달러에 거래되며 상승세를 보였습니다.

호르무즈 해협은 전 세계 석유 공급의 중요한 통로이기 때문에, 이곳의 불안정성은 세계 경제에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 한편, 미국 내에서는 다른 문제도 불거지고 있습니다. 언어 장애 지원자가 서울대 로스쿨의 면접 과정에서 정당한 편의를 받지 못했다며 소송을 제기했습니다. 이 지원자는 면접 과정에서 자신의 장애를 고려한 적절한 편의가 제공되지 않아 불이익을 받았다고 주장하고 있습니다.

또한, 트럼프 전 대통령은 이란 분열을 언급하며 비난했지만, 관계자들은 오히려 트럼프 전 대통령의 행동이 문제였다고 반박했습니다. 이러한 다양한 이슈들이 복합적으로 작용하면서 국제 정세는 더욱 복잡해지고 있으며, 예측 불가능한 상황이 지속될 가능성이 높습니다. 호르무즈 해협의 긴장 완화를 위해서는 양국의 건설적인 대화와 협력이 필수적이며, 국제 사회의 지속적인 관심과 중재 노력이 필요합니다. 또한, 해상 안전 확보를 위한 기뢰 제거 작업의 신속한 진행과 유가 안정화를 위한 국제 공조가 중요합니다. 이러한 노력들을 통해 세계 경제의 안정과 평화를 유지할 수 있을 것입니다





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