미국-이란, 파키스탄 중재로 2주간 휴전 합의…호르무즈 해협 봉쇄 해제

미국과 이란이 파키스탄의 중재로 2주간의 휴전에 합의했습니다. 양측은 이 기간 동안 공격을 중단하고, 이란은 호르무즈 해협 봉쇄를 풀기로 했습니다. 트럼프 전 대통령은 이란의 10개 조항 제안을 협상 기반으로 삼겠다고 밝히며, 최종 합의에 대한 기대를 나타냈습니다. 이란도 공격 중단 시 방어적 작전을 중단하겠다고 밝혔습니다.

파키스탄 의 중재로 미국과 이란이 2주간의 휴전에 합의했습니다. 양측은 이 기간 동안 공격을 중단하기로 했습니다. 이는 최근 몇 주 동안 이어진 긴장 상태를 완화하고, 협상의 문을 열기 위한 중요한 발걸음으로 평가됩니다. 미국은 공격 중단을 약속했고, 이란은 주변국에 대한 공격 중단 및 호르무즈 해협 봉쇄 해제를 약속했습니다. 이번 휴전 합의는 파키스탄 의 셰바즈 샤리프 총리와 아심 무니르 원수의 중재 노력이 결정적인 역할을 했습니다. 도널드 트럼프 전 미국 대통령은 자신의 소셜 미디어 플랫폼인 트루스소셜에 이란과의 휴전 합의를 발표하며, 파키스탄 의 중재에 감사를 표했습니다. 트럼프 전 대통령은 이란이 호르무즈 해협 을 완전하고 즉각적으로 안전하게 개방하는 조건 하에 2주간 이란에 대한 폭격과 공격을 중단하기로 동의한다고 밝혔습니다.

그는 모든 군사적 목표를 달성했고, 이란과의 장기적인 평화 및 중동 평화에 대한 최종 합의에 매우 근접해 있다고 언급하며, 이번 휴전이 최종 합의를 위한 중요한 단계임을 강조했습니다. 트럼프 전 대통령은 이란으로부터 10개 조항의 제안을 받았으며, 이를 협상을 위한 실행 가능한 기반으로 삼을 것이라고 밝혔습니다. 그는 과거 논쟁의 대상이 되었던 거의 모든 사항에 대해 미국과 이란이 합의에 도달했지만, 최종 확정 및 성사를 위해 2주간의 기간이 필요하다고 설명했습니다. 그는 미국 대통령으로서, 또한 중동 국가들을 대표하여, 이 오랜 문제가 해결에 가까워진 것을 영광으로 생각한다고 밝혔습니다.\휴전 발표 이후, 압바스 아락치 이란 외교부 장관은 X(구 트위터)를 통해 이란의 입장을 밝혔습니다. 아락치 장관은 이란에 대한 공격이 중단되면 강력한 군대가 방어적 작전을 중단할 것이라고 발표했습니다. 그는 2주 동안 호르무즈 해협을 통한 안전한 통행이 이란 군과의 협조를 통해 기술적 제약을 충분히 고려하여 가능할 것이라고 덧붙였습니다. 아락치 장관은 미국의 협상 요청과 미국 대통령의 이란이 제안한 10개 항목의 일반적인 틀을 협상의 기초로 수용하겠다는 발표를 고려하여 이러한 결정을 내렸다고 설명했습니다. 이란은 15개 항목의 제안을 했고, 미국은 이란의 10개 항목을 협상 기반으로 삼겠다는 입장을 보였습니다. 이는 양측이 기본 조건에 합의함으로써 협상이 본격화되고 2주간의 휴전이 현실화될 것임을 시사합니다. 지난 3월 21일부터 호르무즈 해협을 개방하지 않으면 에너지 및 발전 시설을 공격하겠다고 위협하며 이란에 대한 공격을 이어온 미국은, 휴전이 시작되면 이란에 대한 모든 종류의 공격을 중단하게 됩니다. 이란은 주변국에 대한 미사일 및 드론 공격 중단을 포함한 방어적 작전 중단을 약속했습니다. 또한, 호르무즈 해협에서 이란 군의 협조와 기술적 제약을 고려한 안전한 통행을 약속했습니다. 트럼프 전 대통령이 휴전 조건으로 호르무즈 해협의 완전하고 즉각적이며 안전한 개방을 요구한 만큼, 선박의 호르무즈 해협 통행도 재개될 것으로 예상됩니다.\이번 휴전 합의는 중동 지역의 긴장 완화에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 특히, 호르무즈 해협의 봉쇄 해제는 국제 유가 안정에 기여할 수 있으며, 주변 국가들과의 관계 개선에도 도움이 될 수 있습니다. 양국 간의 협상이 성공적으로 진행된다면, 중동 지역의 평화 정착에 기여할 수 있는 중요한 계기가 될 수 있습니다. 양측은 휴전 기간 동안 최종 합의를 위한 세부 사항을 논의할 것으로 예상됩니다. 이란은 핵 합의 복원, 제재 해제 등을 요구할 것으로 보이며, 미국은 이란의 핵 개발 제한, 지역 내 공격 중단 등을 요구할 것으로 예상됩니다. 양측의 입장이 좁혀지고 최종 합의가 이루어진다면, 중동 지역의 지정학적 지형에도 큰 변화가 일어날 수 있습니다. 하지만, 양측의 입장 차이가 크고, 협상 과정에서 예상치 못한 변수가 발생할 수도 있습니다. 따라서, 휴전 이후의 상황을 예의주시하며, 긍정적인 결과를 기대해야 할 것입니다. 이번 합의는 단순히 군사적 충돌을 멈추는 것을 넘어, 외교적 해결을 모색하고, 중동 지역의 평화를 위한 중요한 발걸음이 될 수 있다는 점에서 큰 의미를 갖습니다. 앞으로 진행될 협상과 그 결과에 대한 관심이 집중될 것으로 예상됩니다





OhmyNews_Korea / 🏆 16. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

미국 이란 휴전 파키스탄 호르무즈 해협 협상 트럼프 아락치 중동

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

화를 낼 수 있는 것은 부모만이 아니다화를 낼 수 있는 것은 부모만이 아니다 10대 화 분노조절 부모교육 자녀양육 김지현 기자

Read more »

시간은 금, 시계는 돈이다...중고로 팔면 2.5배 버는 명품시계올해 여러분이 특히 눈여겨봐야 할 시계 트렌드와 시계를 모아 정리했습니다.\r명품 시계 트렌드

Read more »

���¹�, 10�� 10�� �Դ� ���ر� ���Ǵ� ���������� ���¹��� 10�� 10�� �Դ��Ѵ�. �Ҽӻ� ���÷��̿������θ�Ʈ�� ���� ��ī�並 ���� �����¹��� ���� 10�� 10�� �Ʒüҿ��� ���ʱ����Ʒ��� ���� �� �ر� ���Ǵ뿡�� ������ �ǹ��� ������ �������̶�� ������.

Read more »

���帲��ī���̡� ���� 10�� �����̺� �ǳ���, ����� �����ս� �� �͡�[���ͺ��]���帲��ī���̡� ���� 10�� �����̺� �ǳ���, ����� �����ս� �� �͡�[���ͺ��] - ��Ÿ������, �ۼ���-��ҿ�, ����-musics, ���-���� ���� �޷��� 10���� �ҳ���� �ἱ�� �յΰ� ���θ� ������. ���� 10�� ���� ����: �帲��ī���̡�(���� ���帲��ī���̡�) ���̺� �ǳ��� ������ 10���� ȭ�� ���ͺ並 �����ߴ�.

Read more »

세월호참사 10년, 우리는 안녕한 사회를 원한다4.16세월호참사를 기억하는 청년들이 모여 '4.16 10 10 10 프로젝트' 진행

Read more »

����ȣ 10�ֱ�, �� ��������ȸ ���������� ���� ��Ǯ�̡������� �� ������� ��10�� ������ �귯�� �׳��� ��ݰ� ������ ������ �ʴ´١��� ����ȣ 10�ֱ� ��ȸ�� ������.������ȣ ���硯 10�ֱ⸦ ����...

Read more »