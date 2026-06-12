미국-이란 MOU 주말 서명 가능성… 호르무즈 해협 개방 및 동결자금 해제 논의

트럼프 대통령이 주말 내 미국-이란 양해각서(MOU) 서명이 가능하다고 언급하면서, 호르무즈 해협 즉시 개방과 미군 해상봉쇄 해제, 이란 동결자금 일부 해제 조치 등 구체적 내용에 관심이 모이고 있다. MOU는 법적 구속력 없이도 핵 문제 향후 협상 방향을 제시할 것으로 예상되며, 이스라엘의 역할도 주목된다.

미국과 이란의 종전 및 핵 문제를 다루는 양해각서(MOU) 협상이 급속히 진전되어 이르면 주말 서명이 가능할 것으로 보인다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 백악관 행사에서 이 같은 일정을 언급하며, 서명이 즉시 호르무즈 해협 개방과 미군의 대이란 해상봉쇄 해제로 이어질 것이라고 밝혔다.

MOU는 원칙적 선언적 성격이 강하며, 법적 구속력은 없지만 구체적인 조치들을 담게 될 것으로 예상된다. 특히 트럼프 대통령은 기존 초안보다 더 강력하고 구체적인 내용을 요구해, 이란의 고농축 우라늄 처리와 추가 농축 중단 문제에 대한 진전이 포함될 가능성이 높다. 또한, 이란은 동결자금 60억~120억 달러의 즉시 해제를 요구하고 있어, 미국의 제재 해제와 연계된 조치가 논의되고 있다. 한편 이스라엘은 MOU 서명 당사국에서는 제외되나, 내용에 영향을 주는 실질적 당사국으로서 역할을 할지 주목된다.

협상은 카타르의 중재로 테헤란에서 진행되었고, 미국도 수용 가능한 합의안에 도달한 것으로 알려졌다. MOU 체결 후 본격적인 핵 협상이 이어질 예정이며, 그 기한에 대해 트럼프 대통령은 구체적으로 언급을 피했다. 트럼프 대통령은 서명식에 JD 밴스 부통령, 재러드 쿠슈너, 스티브 윗코프 특사가 참석할 것이라 했으나 본인은 불참할 것이라고 밝혔다. 최종 조율 결과와 서명 시기는 며칠 내로 결정될 것으로 보이며, 국제사회의 이목이 집중되고 있다





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